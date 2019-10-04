ميسي: من الصعب إيجاد وقت للتفكير فيما تفعله

تحرير:علي الزيني ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١٧ ص

ليونيل ميسي

?تحدث الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني، عن ذكريات حصوله على جائزة أفضل لاعب في العالم لأول مرة في عام 2009، جاء في تصريحات نشرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء السبت، قائلًا: "لقد مر وقت طويل وحدثت العديد من الأشياء منذ فوزي بجائزة الأفضل في العالم لأول مرة.. نضجت كثيرًا على المستوى الرياضي وعلى الشخصي، تزوجت وأنجبت ثلاثة أطفال، ولكن لسوء الحظ كل ذلك حدث بسرعة كبيرة، لم أكن أتخيلها".

وواصل النجم الأرجنتيني حديثه، قائلًا: "نستمتع بهذه المهنة والإنجازات التي نحققها، لأن الأمر لا يتوقف أبدًا في عالم كرة القدم، ولذلك من الصعب للغاية إيجاد وقت للتفكير فيما تفعله". وأضاف ميسي: "عند مشاهدة لحظات لك في سنوات ماضية فأنت تدرك قيمة ما حققته، وكيف أن هذا الأمر جميل، هذه اللحظات تجعلك تفكر

وواصل النجم الأرجنتيني حديثه، قائلًا: "نستمتع بهذه المهنة والإنجازات التي نحققها، لأن الأمر لا يتوقف أبدًا في عالم كرة القدم، ولذلك من الصعب للغاية إيجاد وقت للتفكير فيما تفعله".



وأضاف ميسي: "عند مشاهدة لحظات لك في سنوات ماضية فأنت تدرك قيمة ما حققته، وكيف أن هذا الأمر جميل، هذه اللحظات تجعلك تفكر في أهمية الاستمتاع بكل يوم".



واختتم: "الاستمتاع بكرة القدم والحفاظ دائمًا على أن تكون نفسك أهم شيء في اللعبة، كل شيء سيتحقق إذا كانت هذه هي إرادة الله وهو يعلم ما نفعله، ولذلك فإن الجوائز ستأتي إذا كانت هذه هي إرادته، لكن أهم شيء هو الحفاظ على ما تستمتع به كثيرًا وكأنك طفل".