رياضة

ميسي: من الصعب إيجاد وقت للتفكير فيما تفعله

تحرير:علي الزيني ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١٧ ص
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
?تحدث الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني، عن ذكريات حصوله على جائزة أفضل لاعب في العالم لأول مرة في عام 2009، جاء في تصريحات نشرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء السبت، قائلًا: "لقد مر وقت طويل وحدثت العديد من الأشياء منذ فوزي بجائزة الأفضل في العالم لأول مرة.. نضجت كثيرًا على المستوى الرياضي وعلى الشخصي، تزوجت وأنجبت ثلاثة أطفال، ولكن لسوء الحظ كل ذلك حدث بسرعة كبيرة، لم أكن أتخيلها".
وواصل النجم الأرجنتيني حديثه، قائلًا: "نستمتع بهذه المهنة والإنجازات التي نحققها، لأن الأمر لا يتوقف أبدًا في عالم كرة القدم، ولذلك من الصعب للغاية إيجاد وقت للتفكير فيما تفعله". وأضاف ميسي: "عند مشاهدة لحظات لك في سنوات ماضية فأنت تدرك قيمة ما حققته، وكيف أن هذا الأمر جميل، هذه اللحظات تجعلك تفكر
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تشيشاريتو

إشبيلية الإسباني يعبر أبويل القبرصي بالدوري الأوروبي

حقق فريق إشبيلية الإسباني فوزه الثاني في دور المجموعات بالدوري الأوروبي، بهدف نظيف على حساب أبويل نيقوسيا القبرصي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ستاد رامون سانشيز بيزخوان، في الجولة الثانية لدور المجموعات، وسجل الهدف الوحيد المكسيكي هرنانديز (تشيشاريتو).. ورفع اشبيلية رصيده إلى ستة نقاط في صدارة المجموعة الثانية بالمسابقة، بعد الفوز الثاني على التوالي الذي حققه الفريق الأندلسي اليوم. وفي ذات المجموعة تمكن فريق أف 91 ديديلانجي بطل لوكسمبرج من الفوز على كارباج بطل إذربيجان، بأربعة أهداف مقابل هدف.
أرسنال (5)

‏أرسنال يكتسح ستاندر لياج برباعية في الدوري الأوروبي

‏دك أرسنال الإنجليزي، شباك ضيفه ستاندر لياج البلجيكي بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الخميس، بملعب «الإمارات» ضمن ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة ببطولة الدوري الأوروبي 2019-2020. جاء الهدف الأول للمدفعجية، في الدقيقة 14 عن طريق جابرييل مارتينيلي، قبل أن يتمكن نفس اللاعب من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 16، وانتهى الشوط الأول بثلاثية نظيفة لصالح الفريق اللندني، بعدما تمكن جوزيف ويلوك من تعزيز التقدم في الدقيقة 22.
أحمد حسام ميدو (1)

ميدو: الحكم حرم المقاصة من ركلتى جزاء أمام الزمالك

أكد أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، أن فريقه يستحق ركلتي جزاء، خلال مواجهة فريقه أمام نظيره الزمالك، التي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب نهاية اللقاء، قائلًا: "الزمالك لعب بشكل سلبي، ولنا ركلتي جزاء واضحة للمباراة الثانية على التوالي أمام الزمالك لم يتم احتسابها، أرفض التعليق على أداء التحكيم، إلى أن الأخطاء واردة في كرة القدم، وندعم التحكيم، لكننا نتمنى عدم تكرار الأخطاء في المباريات المقبلة".
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ميسى

ميسي يقترب من المشاركة مع برشلونة في دوري الأبطال

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين عن موعد ظهور الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الكتالوني أمام إنتر ميلان الإيطالي، حيث يستضيف ملعب "الكامب نو" يوم الأربعاء المقبل، مباراة برشلونة وإنتر ميلان، ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2020. وتعرض ليونيل ميسي لإصابة جديدة بعدما شارك أساسيًّا أمام فريق فياريال خلال منافسات بطولة الدوري الإسباني، ليخرج بين شوطي اللقاء، ويغيب عن المباراة الأخيرة أمام خيتافي، بينما تعرض ديمبلي للإصابة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة خيتافي.
أتليتكوا مدريد وريال مدريد

ديربي مدريد يشعل لهيب الدوري الإسباني

يحتضن ملعب واندا متروبوليتانو، اليوم السبت، ديربي العاصمة بين الجارين الغريمين أتلتيكو مدريد المضيف، وريال مدريد المتصدر في قمة المرحلة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم. وتخطى كلا الفريقين أزمة نتائج عانى منها لفترة قصيرة في مسابقتي الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، فاستعاد كل منهما توازنه، خصوصا النادي الملكي بفوزين متتاليين عقب الخسارة المدوية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 0-3 في المسابقة القارية العريقة، فانتزع الصدارة بفارق نقطة أمام جاره ومطارده المباشر أتلتيكو.
برشلونة

فالفيردي يطالب برشلونة بالتألق بعيدا عن «الكامب نو»

أعرب إيرنيستو فالفيردي، مدرب برشلونة، عن سعادته بالانتصار الذي حققه العملاق الكتالوني، أمس الثلاثاء، على حساب فياريال بنتيجة 2-1، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، مطالبًا لاعبيه بتطوير المستوى في المباريات التي يخوضها الفريق خارج ميدانه. وقال فالفيردي، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المعتاد بالنسبة لنا هو الفوز، وأعتقد أننا لعبنا مباريات جيدة في ملعبنا، واليوم كان صعبًا، كان لدينا لحظات صعبة في الشوط الأول، لكننا نواصل السير بشكل جيد في المباريات على أرضنا، ونريد أن نواصل تحقيق هذه النتائج في الخارج".
ميسى

ميسي يحقق رقما قياسيا جديدا في الدوري الإسباني

وصل النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة، للمباراة رقم 400 له كأساسي مع الفريق الكتالوني، بعد مشاركته مساء اليوم، في مباراة الفريق، أمام فياريال ضمن مباريات الجولة الـ5 من الدوري الإسباني، ووفقا لموقع الإحصاءات الدولي opta فإن ميسي هو ثاني لاعب غير إسباني يصل لهذا العدد من المباريات، خلف دوناتو صاحب الـ415 مباراة، بشكل عام، فإن ميسي شارك مع الفريق الكتالوني في 454 مباراة في الدوري الإسباني، سجل خلالها 419 هدفًا، وصنع 169 هدفا آخر.
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