سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بعد تراجع البنزين.. لماذا لم تخفض الحكومة أسعار السولار؟

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ ص
وزير البترول طارق الملا
وزير البترول طارق الملا
أصدرت وزارة البترول التسعيرة الجديدة للمواد البترولية، التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، وشهد القرار خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشًا للتر ليصبح 5ر6 جنيه لبنزين 80، و75ر7 جنيه لبنزين 92، و75ر8 جنيه لبنزين 95 ، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا اعتبارا من الساعة 12 صباحا، إلا أن القرار لم يتعرض إلى سعر السولار.
سياسة التسعير الآليأوضحت اللجنة، أن القرار يأتي في ضوء انخفاض سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019، ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولارا للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة، بالإضافة إلى الالتزام بما تم الإعلان
اقرأ المزيد
بنزين

3 أسباب دفعت إلى خفض أسعار البنزين 25 قرشا

أعلنت وزارة البترول الأربعاء، خفض أسعار البنزين، مشيرة إلى لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، أقرت خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشًا للتر ليصبح 5ر6 جنيه لبنزين 80، و75ر7 جنيه لبنزين 92، و75ر8 جنيه لبنزين 95 ، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا اعتبارا من الساعة 12 صباحا.
بنزين

انخفضت 25 قرشا.. الحكومة تعلن أسعار البنزين الجديدة

أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشًا للتر ليصبح 5ر6 جنيه لبنزين 80، و75ر7 جنيه لبنزين 92، و75ر8 جنيه لبنزين 95 ، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا اعتبارا من الساعة 12 صباحا.
نجيب-ساويرس .(2)

ساويرس: خفض سعر الفائدة يساعد على دفع الاستثمار بقوة

قال رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس إن الاقتصاد المصرى يتمتع بحالة جيدة وأن انخفاض أسعار الفائدة يساعد على تقديم دفعة قوية للاستثمار، مؤكدًا أن الظروف الاقتصادية فى مصر أصبحت الآن أفضل بكثير مما كانت عليه قبل بضع سنوات، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية وقعت الكثير من اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من التكتلات الإقليمية، والتي تجعل مصر سوقا ضخمة يتجاوز المليار نسمة مما يشجع الشركات الصينية على تعزيز الاستثمارات بمصر، جاء ذلك في حواه مع وكالة الأنباء الصينية شيخوا.
طارق-عامر (2)

طارق عامر: نتحمل مسؤولية برنامج الإصلاح الاقتصادي

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي جعل مصر في مصاف الوجهات الاستثمارية عالميا، حيث توصف بـ«درة المستثمر» وذلك على المستوى العالمي، وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده البنك المركزي اليوم الخميس، أن البنك المركزي أعلن تحمله مسؤولية برنامج الإصلاح الاقتصادي بإيجابياته وسلبياته، مشيرا إلى أن البرنامج الإصلاحي أنقذ البلد من السقوط اقتصاديا، مؤكدًا أنه لا يوجد حرب بدون خسائر، وزيادة الأسعار كانت هي الخسائر التي شهدها الإصلاح الاقتصادي، إلا أن المهم هو الانتصار، حيث أصبحت مصر في مكانة اقتصادية عالمية أفضل.
اقرأ المزيد من الأخبار
بنزين

3 أسباب دفعت إلى خفض أسعار البنزين 25 قرشا

أعلنت وزارة البترول الأربعاء، خفض أسعار البنزين، مشيرة إلى لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، أقرت خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشًا للتر ليصبح 5ر6 جنيه لبنزين 80، و75ر7 جنيه لبنزين 92، و75ر8 جنيه لبنزين 95 ، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا اعتبارا من الساعة 12 صباحا.
بنزين

انخفضت 25 قرشا.. الحكومة تعلن أسعار البنزين الجديدة

أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشًا للتر ليصبح 5ر6 جنيه لبنزين 80، و75ر7 جنيه لبنزين 92، و75ر8 جنيه لبنزين 95 ، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا اعتبارا من الساعة 12 صباحا.
بنزين

اليوم مصر في أول اختبار للبترول بالسعر الحر

تبدأ الحكومة اليوم، الثلاثاء، التطبيق الفعلي لآلية التسعير التلقائي للوقود، والتي من المقرر لها أول أكتوبر الجاري، حيث أصدرت الحكومة في يونيو الماضي، قرارا بتولي اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعا أو انخفاضا 10% من سعر البيع الساري، ويخضع قرار زيادة أو خفض أو تثبيت السعر لما ستسفر عنه دراسة الحكومة لمستويات أسعار البترول العالمية وسعر الصرف.
بنزين

حقيقة زيادة أسعار المواد البترولية.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد بشأن زيادة أسعار المنتجات البترولية تأثرا بتراجع إنتاج النفط عالميا. وذكر المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس، أنه قام بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأثر أسعار المنتجات البترولية محلياً بتراجع إنتاج النفط عالمياً، مُوضحةً أن السعر الرسمي المُعلن من قبل الوزارة لأسعار المنتجات البترولية محلياً كما هو، ولم يطرأ عليه أي زيادات جراء التراجع في الإنتاج العالمي للبترول.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]