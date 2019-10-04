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«حار على القاهرة».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ ص
الأرصاد
الأرصاد
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس. وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 23 34 شبين الكوم 23 34 طنطا 22 33 دمنهور 20 32 الإسكندرية 20 32 بلطيم 19 32 مطروح 21 31 السلوم 20 32 سيوة 21 35 بورسعيد 24 29 دمياط 23 29 الزقازيق 21 34 الإسماعيلية 20 34 السويس 21 34 العريش 19 30 رفح 19 30 رأس سدر 22 35 نخل 12 33 نويبع 21
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هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

التخطيط: 10.2 مليار دولار استثمارات مصر بإفريقيا

أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، حرص مصر الدائم في إطار اعتزازها بانتمائها الإفريقي على العمل والتنسيق مع باقي الدول الإفريقية لتبادل الرؤى والخبرات والتجارب الناجحة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الاستثمارات المصرية في إفريقيا خلال 2018 بلغت نحو 1.2 مليار دولار، ليصل إجمالي استثماراتها بالقارة إلى 10.2 مليار دولار، وتبلغ الاستثمارات الإفريقية في مصر حوالي 2.8 مليار دولار. وأوضحت، أن مصر تشارك بفاعلية في جهود تنفيذ أجندة تنمية إفريقيا 2063.
اللواء محمد العصار

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع شركة بلغارية تصنيع الذخائر

بحث الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، أوجه التعاون المشترك مع أتاناس بوجدانوف المدير التنفيذي لشركة "VMZ" البلغارية العاملة في مجال تصنيع الذخائر والوفد المرافق له بحضور الملحق العسكري الجوي والبحري لسفارة بلغاريا. وشهد اللقاء الذي عقد بمقر ديوان عام الوزارة- التأكيد أن دور الوزارة الأساسي يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.
مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

رئيس الوزراء يتابع إجراءات تيسير الإفراج الجمركي عن البضائع

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لاستعراض الموقف التنفيذي لإجراءات تيسير الإفراج الجمركى عن البضائع، بحضور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أشرف رضا، مدير الإدارة العامة لأمن الموانئ، والدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، ومسؤولي عدد من الجهات ذات الصلة.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

إضفاء صفة النفع العام على مؤسسات وجمعيات أهلية

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إضفاء صفة النفع العام على عدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية، وذلك في إطار الحرص على دعم هذه الكيانات لتحقيق أهدافها المجتمعية. وتتمتع تلك المؤسسات والجمعيات الأهلية بعد إضفاء صفة النفع العام، بعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وكذلك عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، فضلاً عن إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقاً للأغراض التي تقوم عليها.
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طقس-حار (2)

الأرصاد: طقس اليوم معتدل ومائل للحرارة على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. أما عن حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-حار (1)

حرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تُعلن طقس الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. أما عن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-معتدل (1)

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-حار (2)

شبورة وحرارة وأتربة.. الأرصاد تُعلن طقس الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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