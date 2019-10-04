«حار على القاهرة».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ ص

الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس. وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 23 34 شبين الكوم 23 34 طنطا 22 33 دمنهور 20 32 الإسكندرية 20 32 بلطيم 19 32 مطروح 21 31 السلوم 20 32 سيوة 21 35 بورسعيد 24 29 دمياط 23 29 الزقازيق 21 34 الإسماعيلية 20 34 السويس 21 34 العريش 19 30 رفح 19 30 رأس سدر 22 35 نخل 12 33 نويبع 21