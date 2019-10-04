سيولة مرورية في شوارع القاهرة والجيزة دون حوادث

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ ص

سيولة مرورية

سيولة مرورية وانسياب حركة السيارات سجلتهما غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بالشوارع والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، وسط انتشار الخدمات المرورية، لتسيير الحركة ومنع تكتلات الزحام، حيث بدا كورنيش النيل منتظم الحركة أمام ماسبيرو، وامتدت السيولة المرورية إلى ميداني عبد المنعم رياض والتحرير، وكذلك منطقة الإسعاف وصولا إلى المحور الأرضى برمسيس، وامتدت السيولة كذلك باتجاه العباسية ومدينة نصر، باستثناء تكتلات مرورية فى مناطق مواقف سيارات السرفيس على امتداد تلك الطرق.

وانتشر رجال المرور في مختلف المحاور والميادين بمختلف المحافظات تنفيذا لخطة الانتشار الموضوعة من اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على تحقيق أعلى معدلات السيولة المرورية، لا سيما بمحيط أماكن التجمعات والمتنزهات العامة والحدائق والمراسي النيلية. وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور

وانتشر رجال المرور في مختلف المحاور والميادين بمختلف المحافظات تنفيذا لخطة الانتشار الموضوعة من اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على تحقيق أعلى معدلات السيولة المرورية، لا سيما بمحيط أماكن التجمعات والمتنزهات العامة والحدائق والمراسي النيلية.



وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع فيصل والهرم، وكذلك بميدان الجيزة، وامتدت السيولة المرورية إلى منطقة جامعة القاهرة، وشارع النيل السياحي، واتسمت الحركة المرورية بالسيولة على كوبري 6 أكتوبر فى الاتجاهين.



وشهد محور 26 يوليو انتظامًا فى حركة السيارات أمام القادم من مدينة 6 أكتوبر والمتجه إلى ميدان لبنان، علاوة على سيولة مرورية مماثلة بمحور روض الفرج وطريق الواحات والمسطحات الأرضية.







