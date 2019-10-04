إحباط تهريب 4 كيلو فضة بمطار برج العرب

تحرير:محمد مجلي ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٤ ص

مطار برج العرب

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب، برئاسة محمود فرغلى مدير عام المواني الجوية من ضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الفضية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران التركية رقم 697 القادمة من إسطنبول، حيث اشتبه مسؤولي الوردية فى الراكب "م. س. م" مصري الجنسية قادم من تركيا حيث بدا عليه علامات القلق والارتباك.

وبمواجهة الراكب عما إذا كان يحمل أشياء تستحق عنها رسوم جمركية أجاب بالنفي وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص أشعة X-RAY ، تبين وجود أجسام معتمة. وتقرر تشكيل لجنة من مسؤولي الحركة ومسؤولي مكافحة التهرب الجمركي لتفتيش الراكب تفتيشا ذاتيا وتفتيش أمتعته الشخصية وبتفتيش أمتعته الشخصية تبين وجود 2 كيس بهما كمية