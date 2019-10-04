جريمة

غلق دوران تقاطع شارعي «جامعة الدول والبطل» 15 ساعة

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٧ ص
شارع جامعة الدول العربية
شارع جامعة الدول العربية
أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مساعد مدير أمن الجيزة للمرور، عن غلق فتحة دوران تقاطع شارعى جامعة الدول العربية والبطل أحمد عبد العزيز اعتبارًا من الساعة الـ2 مساء اليوم الجمعة الموافق 4/10/2019 وحتى الساعة الـ5 من صباح يوم غد السبت الموافق 5/10/2019 وذلك لتمكين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة من تنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بخط مياه الشرب قطر 600 مم أسفل الدوران، وذلك وسط انتشار رجال المرور للعمل على سحب الكثافات المحتملة.
وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بنشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لإرشاد المواطنين بمحيط منطقة الأعمال. وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين من المارة وقائدى المركبات اتباع تعليمات اللجان المرورية لتفادى الازدحام خلال فترات العمل. من ناحية أخرى، أعلنت الإدارة العامة
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

أمن المنافذ يحبط 5 قضايا تهريب بنصف مليون جنيه

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهودهم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية من خلال شن حملات تفتيشية مكبرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 5 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ورق إستوك - ماكينات لحام - ملابس أجنبية الصنع - ساعات يد - مستحضرات تجميل - فضة - جهاز كشف معادن).
فيسبوك

ابتزاز وتشهير وشعوذة.. ضبط 105 جرائم عبر فيسبوك

يطالعنا عالم تكنولوجيا المعلومات بكل جديد يوما تلو الآخر، مزايا عدة يعمد البعض إلى استغلالها في تحقيق أهداف غير مشروعة، لا سيما جرائم الابتزاز والتشهير عبر شبكة الإنترنت، الأمر الذي كان محل رصد ومتابعة دقيقة من قبَل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إطار جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة التي ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب، لحماية المواطنين من الاستيلاء على أموالهم بدون وجه حق.
اشارة-مرور (4)

ضبط 47 حالة قيادة تحت تأثير المخدر خلال 24 ساعة

حملات انضباطية مستمرة تشنها الإدارة العامة للمرور بكل الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد وجه مساعد وزير الداخلية للمرور، اللواء علاء متولي، بتكثيف نشاط الحملات المرورية لتحقيق الانضباط المروري، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
قطع-أثرية

مأمورية القوصية أنهت حلم عاطل بحوزته 109 قطع أثرية

ظن عاطل أنه على بُعد خطوات من تحقيق ثروة طائلة والانضمام رسميا إلى طبقة الأثرياء من خلال بيعه قطعا أثرية، إلا أن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية كانت له بالمرصاد، وذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة الجرائم المتعلقة بالآثار، من خلال ضبط متجرى وحائزى القطع الأثرية والعابثين بالأراضى الأثرية بالحفر خلسةً بقصد التنقيب عن الآثار، إذ أكدت تحريات مباحث آثار أسيوط حيازة عاطل (45 سنة) بعض القطع الأثرية وعرضها للبيع بقصد الاتجار والتربح منها.
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اشارة-مرور (2)

سيولة مرورية في شوارع القاهرة والجيزة دون حوادث

سيولة مرورية وانسياب حركة السيارات سجلتهما غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بالشوارع والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، وسط انتشار الخدمات المرورية، لتسيير الحركة ومنع تكتلات الزحام، حيث بدا كورنيش النيل منتظم الحركة أمام ماسبيرو، وامتدت السيولة المرورية إلى ميداني عبد المنعم رياض والتحرير، وكذلك منطقة الإسعاف وصولا إلى المحور الأرضى برمسيس، وامتدت السيولة كذلك باتجاه العباسية ومدينة نصر، باستثناء تكتلات مرورية فى مناطق مواقف سيارات السرفيس على امتداد تلك الطرق.
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غلق محور 26 يوليو جزئيا لصيانة الفواصل العرضية

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبد الرازق محافظة الجيزة عن غلق مطلع محور 26 يوليو القادم من شارع السودان ومنزل المحور المتجه لشارع السودان بشكل جزئي لإصلاح الفاوصل العرضية فى إطار تنفيذ أعمال صيانة وإزالة المعوقات بمختلف الطرق والمحاور المرورية بنطاق المحافظة، وذلك وبالتعاون مع الأجهزة المعنية، وذلك بدءاً من الساعة 12صباح غد الجمعة وحتى الخامسة صباح الأحد المقبل، وكذا الساعة 12 صباح الجمعة الموافق 11 أكتوبر وحتى الخامسة صباح الأحد الموافق 13 أكتوبر الجاري.
حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

شلل مروري أعلى محور 26 يوليو إثر اصطدام 3 سيارات

حالة من الزحام المروري سجلتها كاميرات المراقبة بمطلع محور 26 يوليو من ميدان لبنان، اليوم الأحد؛ إثر حادث تصادم 3 سيارات وتحديدا أعلى سلم شارع السودان، حيث اصطدمت سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي، وتتابع اصطدامهما بثالثة ملاكي، وتجاوزت السيارات الثلاث الجزيرة الوسطى وصولا للاتجاه المعاكس، الأمر الذي نتج عنه تكدس مروري في الاتجاهين، وأصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات بالجسم، نُقلوا على أثرها إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف المنتشرة بالطريق لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.
حادث اتوبيس لاعبى غزل المحلة (1)

مصرع وإصابة شخصين في حادث أعلى محور 26 يوليو

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر فى حادث تصادم سيارة أعلى محور 26 يوليو، ما أدى إلى توقف حركة المرور فى الطريق القادم من مدينة 6 أكتوبر والمتجه لميدان لبنان، وتلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من الخدمات المعنية بوقوع حادث مروري أعلى المحور، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل الضحايا والمصابين للمستشفى، وكشفت المعاينة اختلال عجلة القيادة بيد قائد سيارة ملاكي في الاتجاه القادم من أكتوبر لميدان لبنان، ما أدى إلى انقلابها، تم الدفع بتعزيزات من رجال المرور مدعومة بونش لرفع حطام الحادث، ونشر الخدمات المرورية لتنظيم حركة السير.
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