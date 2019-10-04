غلق دوران تقاطع شارعي «جامعة الدول والبطل» 15 ساعة

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٧ ص

شارع جامعة الدول العربية

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مساعد مدير أمن الجيزة للمرور، عن غلق فتحة دوران تقاطع شارعى جامعة الدول العربية والبطل أحمد عبد العزيز اعتبارًا من الساعة الـ2 مساء اليوم الجمعة الموافق 4/10/2019 وحتى الساعة الـ5 من صباح يوم غد السبت الموافق 5/10/2019 وذلك لتمكين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة من تنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بخط مياه الشرب قطر 600 مم أسفل الدوران، وذلك وسط انتشار رجال المرور للعمل على سحب الكثافات المحتملة.

وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بنشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لإرشاد المواطنين بمحيط منطقة الأعمال. وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين من المارة وقائدى المركبات اتباع تعليمات اللجان المرورية لتفادى الازدحام خلال فترات العمل. من ناحية أخرى، أعلنت الإدارة العامة