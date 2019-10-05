هند صبري: «حلم نورا» ينقل مشكلات الشارع التونسي

المهرجانات مطبخ الأفلام المستقلة.. وهذا سبب عدم وجود رواج سينمائى فى تونس.. تأثرت بشخصيتي فى «الفيل الأزرق 2».. ولجنة تحكيم فينيسيا كانوا مبهورين بـ«ستموت فى العشرين»

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

"نورا" أم لثلاثة أولاد، يقضى زوجها "سفيان" عقوبته فى السجن، وهى تعمل فى محل تنظيف ملابس، تقع فى حب رجل يدعى "الأسعد"، ويمران بمواقف صعبة بعد خروج زوجها المفاجئ من السجن. هذه هى قصة فيلم "حلم نورا" الذى تقوم ببطولته الفنانة هند صبرى، والذى وصفته مخرجته بأنه عمل يهدم جدار الخوف لدى المرأة التونسية، وأنه عمل جريء ينتمى إلى السينما المستقلة. وبعد جولة عالمية خاضها الفيلم بالخارج، عُرض مؤخرًا لأول مرة فى الوطن العربى من خلال فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.

"التحرير" التقت هند صبرى على هامش فعاليات المهرجان، وأجرينا حوارًا معها، تحدثت خلاله عن كواليس تحضيرها لفيلم "حلم نورا"، وهل كانت متخوفة من تجسيد شخصيتها بالعمل خاصة أنها جريئة للغاية، كما أبدت لنا رأيها فى حال السينما التونسية، وأسباب عدم وجود سينما تجارية لديهم. - كيف كان تحضيرك لفيلم "حلم نورا" خاصة

"التحرير" التقت هند صبرى على هامش فعاليات المهرجان، وأجرينا حوارًا معها، تحدثت خلاله عن كواليس تحضيرها لفيلم "حلم نورا"، وهل كانت متخوفة من تجسيد شخصيتها بالعمل خاصة أنها جريئة للغاية، كما أبدت لنا رأيها فى حال السينما التونسية، وأسباب عدم وجود سينما تجارية لديهم.

- كيف كان تحضيرك لفيلم "حلم نورا" خاصة أنه فيلم مهرجانات كما يصنفونه؟

فى البداية، أنا لا أحب مصطلح أفلام مهرجانات، ممكن أن نقول تجربة خاصة، وهذا النوع شائع فى السينما التونسية، وأنا ابنة هذه السينما وأوجد فى الكثير من الأعمال فيها وحققت نجاحات كثيرة هناك، وأحب أن أنوه بأن المقاييس الفنية هى ما يكسب فى النهاية عن السينما التجارية، و"حلم نورا" كانت تجربة تحضيره مختلفة، لأنه يمكن أن نقول إنه سينما يدوية مصنوعة بإتقان شديد، كما أننى محظوظة هذا العام لوجودى فى عمل مستقل مثل هذا، وفى نفس الوقت، موجودة فى مصر بفيلم "الفيل الأزرق 2"، وهذه رسالة لصناع السينما بأننا قادرون على أن نصنع الاثنين.

- الفيلم شارك فى عدة مهرجانات دولية.. فكيف كان رد فعل الجمهور الأوروبى على العمل؟

الفيلم محلى، ولكن أسلوبه وقصته عالمية، بمعنى أننا ننقل تفاصيل ومشكلات من الشارع التونسى، ولكن قد تحدث القضية لأى شخص فى العالم، والجمهور الأوروبى كان مصدوما حينما شاهد العمل ولم يكن يتخيل أن هذا الفيلم بجرأته آتٍ من العالم العربى، ولكنه نال إعجابهم كثيرا وصفقوا لفترة طويلة بعد انتهاء العرض.

- ألم تخافي من الوجود فى العمل خاصة أن فكرته جريئة جدا؟

أنا مابخافش، السينما من دورها أن تطرح أسئلة نحن نصمت عنها أحيانا، وجذبنى فى "حلم نورا" أنه لا أحد فيه مثالى، والسينما دائما تلعب فى المنطقة الرمادية لأن بداخلها أشياء كثيرة يجب أن نوضحها.

- ماذا عن عرض الفيلم لأول مرة فى العالم العربى من خلال مهرجان الجونة السينمائى؟

كنت متشوقة لذلك جدا حتى أرى من يعرفوننى جيدا كيف سيروننى فى هذا الدور، خاصة أنه قد لا يكون على هواهم، على عكس أوروبا هم لا يعرفوننى، ولكن عرضه فى مصر كان مهما، لأن الجمهور هنا يحكم على الشخصيات من وجهة نظره، وليست هناك شخصية يمكن أن نحكم عليها بأنها جيدة حتى النهاية أو العكس، وأنا لا يمكن أن أقدم دائما شخصية الملاك، ويجب ألا نحكم أخلاقيا على أحد.

- هل الشخصيات التى تلعبينها تؤثر فيك بعد انتهاء العمل؟

كنت لا أقتنع بتلك النظرية، وحينما أنتهى من عمل تنتهى معه شخصياته، حتى هذا العام، فشخصيتى فى الجزء الثانى من فيلم "الفيل الأزرق 2" أثرت فيَّ جدا، خاصة أننى كنت أصور "حلم نورا" فى تونس وأعود على "الفيل الأزرق" فى مصر، فالموضوع كان غريبا بالنسبة لى قليلا.

- كيف ترين أهمية المهرجانات فى دعم الأفلام؟

المهرجانات مهمة جدا، وليس كما يتخيلها الجمهور، وسأحكى لك تجربة مخرجة فيلم "حلم نورا" السيدة هند بوجمعة، حيث كانت موجودة هنا فى الجونة من سنتين لتأخذ دعما على الفيلم، وبعدها قابلت أنا أحد العاملين فى الفيلم بالجونة وطلب منى الوجود، فأخبرتنى المخرجة بأنها تريدنى أن أخضع لكاستينج، وهذا ليس عيبا لأنها كانت تريد أن ترى كيف سأقوم بالشخصية لأنه ليس فيلما تجاريا وهى لا تحتاج لنجمة، هى تحتاج إلى من يُخرج شخصيتها بأحسن أداء، فالمهرجانات هى مطبخ الأفلام المستقلة، وأنا أحب السينما فهى لها سحر خاص لا يمكن مقاومته.

- هل من الممكن القول إن السينما المستقلة أصبح لها جمهور؟

مقارنة بالسينما التجارية سيظل الفارق كبيرا وشاسعا، ولكن أنا متفائلة جدا بالمنصات الإلكترونية الجديدة مثل نتفيلكس، وغيرها، فهم أصبحوا يفكرون فى نوعيات الجمهور الأخرى، وأصبحوا يهدمون فكرة الاحتكار فى السينما، ولكن علينا أن نتخلى عن لقب أفلام المهرجانات، لأن هذا مفهوم خاطئ.

- ما سبب عدم وجود سينما تجارية فى تونس؟

هذا بسبب إمكانيات الصناعة، إلى جانب أن إمكانيات العرض قليلة جدا، ونحارب من أجل أن نفتح دور عرض جديدة، فنحن بلد به 11 مليون مواطن، 10% فقط هم من يذهبون إلى السينمات، وهذا لا يغطى تكاليف الإنتاج؛ لذلك دائما نحتاج إلى دعم مشترك، ومصر الوحيدة التى بها صناعة أفلام تجارية متماسكة.

- تم اختيارك عضوة فى لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى مؤخرًا.. فكيف كانت التجربة؟

تجربة مهمة ومفيدة جدا، وأطلعتنى على عوالم مختلفة، وكان من المهم بالنسبة لى هناك أنه تم عرض فيلم "ستموت فى العشرين" للمخرج السودانى أمجد أبو العلا، وهذا كان أول فيلم سودانى أراه فى حياتى، ولجنة التحكيم كانت خارجة من الفيلم بانبهار شديد، فيمكننا أن نقول إنهم كانوا حالمين، فهذا شيء رائع وجميل ويجب أن نؤمن بتجارب الشباب، ورؤياتهم المختلفة للأشياء حتى إن لم يكونوا أصحاب خبرة، فيجب فقط أن تكون لديهم رؤيتهم الخاصة، وما أراه الآن أن الناس تؤمن بهم بسرعة.