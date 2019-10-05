فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

هند صبري: «حلم نورا» ينقل مشكلات الشارع التونسي

المهرجانات مطبخ الأفلام المستقلة.. وهذا سبب عدم وجود رواج سينمائى فى تونس.. تأثرت بشخصيتي فى «الفيل الأزرق 2».. ولجنة تحكيم فينيسيا كانوا مبهورين بـ«ستموت فى العشرين»
تحرير:محمد عبد المنعم ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
هند صبري
هند صبري
"نورا" أم لثلاثة أولاد، يقضى زوجها "سفيان" عقوبته فى السجن، وهى تعمل فى محل تنظيف ملابس، تقع فى حب رجل يدعى "الأسعد"، ويمران بمواقف صعبة بعد خروج زوجها المفاجئ من السجن. هذه هى قصة فيلم "حلم نورا" الذى تقوم ببطولته الفنانة هند صبرى، والذى وصفته مخرجته بأنه عمل يهدم جدار الخوف لدى المرأة التونسية، وأنه عمل جريء ينتمى إلى السينما المستقلة. وبعد جولة عالمية خاضها الفيلم بالخارج، عُرض مؤخرًا لأول مرة فى الوطن العربى من خلال فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.
"التحرير" التقت هند صبرى على هامش فعاليات المهرجان، وأجرينا حوارًا معها، تحدثت خلاله عن كواليس تحضيرها لفيلم "حلم نورا"، وهل كانت متخوفة من تجسيد شخصيتها بالعمل خاصة أنها جريئة للغاية، كما أبدت لنا رأيها فى حال السينما التونسية، وأسباب عدم وجود سينما تجارية لديهم. - كيف كان تحضيرك لفيلم "حلم نورا" خاصة
اقرأ المزيد
مي كساب

مى كساب: لا أقلد نبيلة عبيد وأحزنني تأجيل عرض فيلمي

طرح منذ يومين فيلم "الطيب والشرس واللعوب"، الذي تقوم ببطولته الفنانة مي كساب، ويتناول قصة 3 من نجوم زمن الفن الجميل ممن قدموا العديد من الأعمال، إلا أن شعبيتهم تأثرت بمرور الوقت، ولم تعد الأعمال الفنية تعرض عليهم من قبل المنتجين، إلا أنهم قرروا العودة مرة أخرى إلى الساحة الفنية، من خلال فيلم سينمائي يتقاسمون بطولته، وهو ما يدور في إطار كوميدي ومواقف تجمعهم معا في رحلتهم، وعبرت مي كساب عن سعادتها بالعمل. وقالت فى تصريحات لـ«التحرير»، إنها تتمني ان ينال الفيلم إعجاب الجمهور خاصة أنهم بذلوا فيه مجهود كبير حتي يخرج للنور.
فاطمة عادل

«بين بحرين» يواجه المجتمع بقضايا المرأة في السينمات 16 أكتوبر

تستعد السينمات المصرية، لعرض فيلم "بين بحرين"، بداية من يوم 16 أكتوبر الجاري، بعد سلسلة من الجولات خاضها في المهرجانات العربية والأوروبية والدولية، ونشرت صفحة الفيلم الرسمية على فيسبوك، اليوم الخميس، الإعلان الترويجي الرسمي له، مشيرة إلى أن الفيلم نتاج تعاون مشترك بين المجلس القومي للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشركة أكسير وشركاء التنمية، إيماناً منهم بدور السينما المهم في تغيير الثقافة السلبية تجاه المرأة في المجتمعات المختلفة.
بوستر فيلم اكسترا

«آمن جدا» ينافس في مهرجان مالمو للسينما العربية

ينطلق الفيلم القصير "آمن جدا" للمخرجة نوران شريف في عرضه العالمي الأول بمهرجان مالمو للسينما العربية من 4 وحتى 8 أكتوبر، إذ ينافس في مسابقة الأفلام القصيرة بالمهرجان. الفيلم هو شراكة إنتاجية بين شركة S Production وشركة ريد ستار للإنتاج والتوزيع، كما يشارك للشركة في نفس المهرجان فيلما "ماتعلاش عن الحاجب" و"شوكة وسكينة"، ويقوم ببطولة فيلم "آمن جدا" كل من "ثراء جبيل، سلوى محمد علي، وئام عصام"، وهو تأليف وجيه صبري ومودي رؤوف ونوران شريف، ومن إخراج نوران شريف.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]