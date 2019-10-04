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فرض ضريبة جديدة على السيارات.. الحكومة ترد

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص
سوق السيارات
سوق السيارات
نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء تفيد اتجاه الحكومة لإصدار قرار بفرض ضريبة "تنمية موارد" جديدة على السيارات المحلية والمستوردة بنسبة 30%، وأوضحت وزارة المالية في تقرير رصد الشائعات الصادر عن المركز أنه لم تطرأ أى زيادة أو تعديل على الرسوم المقررة على السيارات المحلية والمستوردة، وذلك فى إطار حرص الدولة على استقرار قطاع السيارات والنهوض به، نافيةً أيضا ما تردد من أنباء عن وقف صرف مستحقات العاملين المؤقتين بالجهاز الإدارى للدولة لعدم توافر المخصصات المالية.
وأكدت وزارة المالية عدم وقف صرف مستحقات العاملين المؤقتين بأى جهة من الجهات الحكومية، موضحة أنه حال عجز الموارد الذاتية لأى جهة عن الوفاء بالتزاماتها نحو سداد رواتب العاملين المؤقتين المسجلين بها، فإن الوزارة تقدم الدعم اللازم، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعى للعاملين وأسرهم. وكانت قد تداولت وسائل الإعلام
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هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

التخطيط: 10.2 مليار دولار استثمارات مصر بإفريقيا

أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، حرص مصر الدائم في إطار اعتزازها بانتمائها الإفريقي على العمل والتنسيق مع باقي الدول الإفريقية لتبادل الرؤى والخبرات والتجارب الناجحة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الاستثمارات المصرية في إفريقيا خلال 2018 بلغت نحو 1.2 مليار دولار، ليصل إجمالي استثماراتها بالقارة إلى 10.2 مليار دولار، وتبلغ الاستثمارات الإفريقية في مصر حوالي 2.8 مليار دولار. وأوضحت، أن مصر تشارك بفاعلية في جهود تنفيذ أجندة تنمية إفريقيا 2063.
اللواء محمد العصار

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع شركة بلغارية تصنيع الذخائر

بحث الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، أوجه التعاون المشترك مع أتاناس بوجدانوف المدير التنفيذي لشركة "VMZ" البلغارية العاملة في مجال تصنيع الذخائر والوفد المرافق له بحضور الملحق العسكري الجوي والبحري لسفارة بلغاريا. وشهد اللقاء الذي عقد بمقر ديوان عام الوزارة- التأكيد أن دور الوزارة الأساسي يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.
مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

رئيس الوزراء يتابع إجراءات تيسير الإفراج الجمركي عن البضائع

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لاستعراض الموقف التنفيذي لإجراءات تيسير الإفراج الجمركى عن البضائع، بحضور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أشرف رضا، مدير الإدارة العامة لأمن الموانئ، والدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، ومسؤولي عدد من الجهات ذات الصلة.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

إضفاء صفة النفع العام على مؤسسات وجمعيات أهلية

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إضفاء صفة النفع العام على عدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية، وذلك في إطار الحرص على دعم هذه الكيانات لتحقيق أهدافها المجتمعية. وتتمتع تلك المؤسسات والجمعيات الأهلية بعد إضفاء صفة النفع العام، بعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وكذلك عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، فضلاً عن إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقاً للأغراض التي تقوم عليها.
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حظر-التوكتوك. (1)

بعد إلغاء التوكتوك.. لماذا سمحت الحكومة بدخوله مصر؟

خلال الأيام الماضية أثار قرار الحكومة، بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال «التوكتوك» بسيارات آمنة ومرخصة، مثل «الميني فان» تعمل بالغاز الطبيعي، على أن تتبنى وزارة المالية، والجهات المعنية تنفيذ هذا البرنامج، حالة من الغضب لدى كثيرين، الذين طالبوا بجعل استبدال التوكتوك بسيارات فان أمرًا اختياريًا وليس إجباري، خاصة أن أغلب سائقيه، ينتمون إلى الطبقة الفقيرة التي تحاول تدبير أمورهم وتوفير مصاريف معيشتهم اليومية من خلال العمل عليه، مما يطرح تساؤلا: لماذا سمحت الحكومة بدخوله مصر منذ البداية؟
عبد الفتاح السيسى (1)

استعدادا للتنفيذ.. السيسي يشدد على ضمان الأمان النووي بالضبعة

أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة العمل لاستكمال كافة الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة، تمهيداً لدخول مشروع محطة الضبعة حيز التنفيذ الفعلي، مشددا على ضمان أعلى معايير السلامة والأمان النووي في جميع مراحل إنشاء المحطة، مؤكدا أهمية الطاقة النووية كمجال مستقبلي للمساهمة في توليد الكهرباء في مصر على نحو يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة والاحتياجات الحالية والمستقبلية للمواطنين ويفي بمتطلبات الصناعة، فضلاً عن تنويع مزيج الطاقة الذي تعتمد عليه مصر لإنتاج الكهرباء.
السيسى

السيسي يأمر باستمرار التوسع في البحث عن البترول والغاز

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في التوسع في خطط البحث والاستكشاف، بالإضافة إلى التركيز على مشروعات البنية الأساسية للبترول والغاز، بغرض تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية، بما يصب في مساعي تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز في المنطقة، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

الحكومة تحسم جدل رحلات العمرة المجانية للعاملين بالخارج

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن إعلان وزارة القوى العاملة تنظيم رحلات عمرة مجانية للعمالة المصرية بالخارج، عاري تماما عن الصحة، وأوضح المركز في تقرير كشف الحقائق، اليوم الأربعاء، أنه تواصل مع وزارة القوى العاملة، ونفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول تنظيم الوزارة رحلات عمرة مجانية للعمالة المصرية بالخارج، وأن الوزارة لم يصدر عنها أي تصريحات أو إعلانات في هذا الشأن، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تهدف إلى إثارة البلبلة بين المصريين.
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