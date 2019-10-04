فرض ضريبة جديدة على السيارات.. الحكومة ترد

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص

سوق السيارات

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء تفيد اتجاه الحكومة لإصدار قرار بفرض ضريبة "تنمية موارد" جديدة على السيارات المحلية والمستوردة بنسبة 30%، وأوضحت وزارة المالية في تقرير رصد الشائعات الصادر عن المركز أنه لم تطرأ أى زيادة أو تعديل على الرسوم المقررة على السيارات المحلية والمستوردة، وذلك فى إطار حرص الدولة على استقرار قطاع السيارات والنهوض به، نافيةً أيضا ما تردد من أنباء عن وقف صرف مستحقات العاملين المؤقتين بالجهاز الإدارى للدولة لعدم توافر المخصصات المالية.

وأكدت وزارة المالية عدم وقف صرف مستحقات العاملين المؤقتين بأى جهة من الجهات الحكومية، موضحة أنه حال عجز الموارد الذاتية لأى جهة عن الوفاء بالتزاماتها نحو سداد رواتب العاملين المؤقتين المسجلين بها، فإن الوزارة تقدم الدعم اللازم، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعى للعاملين وأسرهم. وكانت قد تداولت وسائل الإعلام