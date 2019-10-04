هل تصدرت مصر قائمة الأكثر إصابة بالسرطان عالميا؟

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص

مستشفى لعلاج السرطان

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء تزعم تصدّر مصر المركز الأول عالميا فى معدلات الإصابة بالسرطان، وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، وأكد أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول تصدّر مصر المركز الأول عالميا فى معدلات الإصابة بالسرطان، وأن إحصاءات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن مصر ليست فى قائمة الدول الأعلى فى معدلات الإصابة بالسرطان، وأن معدلات الإصابة بالمرض فى مصر من المعدلات العادية عالميا، كما أن معدل الإصابة بسرطان الكبد فى مصر انخفض بعد نجاح مبادرة "100 مليون صحة".

وحسب المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تشير البيانات المتاحة من منظمة الصحة العالمية (WHO) لعام 2018، إلى أن مصر ليست فى قائمة الدول الأعلى فى معدلات الإصابة بالسرطان. وأوضحت المنظمة أن الدول الأعلى فى معدلات الإصابة بالسرطان جاءت على النحو التالى: دولة أستراليا فى المركز الأول بمعدل 798,8 حالة لكل 100

وحسب المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تشير البيانات المتاحة من منظمة الصحة العالمية (WHO) لعام 2018، إلى أن مصر ليست فى قائمة الدول الأعلى فى معدلات الإصابة بالسرطان.



وأوضحت المنظمة أن الدول الأعلى فى معدلات الإصابة بالسرطان جاءت على النحو التالى: دولة أستراليا فى المركز الأول بمعدل 798,8 حالة لكل 100 ألف نسمة، تليها نيوزيلاندا فى المركز الثانى بمعدل 755,8 حالة لكل 100 ألف نسمة، وألمانيا فى المركز الثالث بمعدل 739,7 حالة، وهنغاريا في المركز الرابع بمعدل 727,2 حالة، ثم الدنمارك بالمركز الخامس بمعدل 709 حالات، وهولندا فى المركز السادس بمعدل 701,9 حالة، وفرنسا بالمركز السابع بمعدل 698,4 حالة، وبلجيكا بالمركز الثامن بمعدل 695,1 حالة، واليابان فى المركز التاسع بمعدل 694,6 حالة، وإيطاليا بالمركز العاشر بمعدل 691,2 حالة لكل 100 ألف نسمة.



