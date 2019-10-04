رياضة

سواريز يغيب عن أوروجواي في فترة التوقف الدولية

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص
لويس سواريز
لويس سواريز
أعلن نادي برشلونة، اليوم الجمعة، في بيان على موقعه الإلكتروني، عن تأكد غياب مهاجمه لويس سواريز عن صفوف منتخب أوروجواي في فترة التوقف الدولية المقبلة، وذلك بعد اتفاق كل من الجهاز الطبي للعملاق الكتالوني ونظيره في منتخب أوروجواي، على بقاء سواريز في برشلونة للقيام بالعلاج الطبي، ويأتي ذلك بعد العرض المميز الذي قدمه سواريز يوم الأربعاء الماضي في قيادته للبارسا لتحقيق فوز ثمين على حساب إنتر الإيطالي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الكامب نو، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
ويستعد برشلونة لمواجهة إشبيلية، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، وهي المواجهة الأخيرة للبارسا، قبل فترة التوقف الدولي. ويحتل برشلونة حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة، بعد الفوز في 4 مباريات والتعادل في لقاء وحيد وخسارة مواجهتين، متأخرًا بفارق
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منتخب مصر للكرة الطائرة (2)

طائرة مصر تخسر أمام البرازيل في كأس العالم

خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة أمام البرازيل (1-3) اليوم الجمعة، ضمن بطولة كأس العالم المقامة باليابان حتى 15 أكتوبر الجاري، وجاء الشوط الأول لصالح منتخب البرازيل بواقع (25-19)، قبل أن يتعادل منتخب مصر، ويحسم الشوط الثاني لصالحه (25-21)، لكن راقصي السامبا فازوا بالشوطين الثالث (25-19)، والرابع (25-22)، ليحسموا المباراة التي تأتي ضمن الجولة الثالثة من منافسات بطولة العالم، ومن ثم رفع منتخب البرازيل رصيده لـ9 نقاط في المركز الأول، في حين توقف رصيد منتخب مصر عند 6 نقاط في المركز الثالث مؤقتا، لحين انتهاء باقي منافسات الجولة.
جنش

جنش يهاجم مجلس الزمالك ويشكر اتحاد الكرة

تعجب محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، من عدم حصوله على مقدم تعاقده للموسم الجديد (2019- 2020) حتى الآن من القلعة البيضاء. وكتب حارس الزمالك، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم الجمعة: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، على تحمل كل تكاليف علاجي حتى الآن، وأشكر جمهور نادى الزمالك العظيم على مشاعركم الجميلة ومساعدتى في تخطي الأزمة والعودة سريعًا إلى الملعب، فدمتم لى خير إخوة".
بول بوجبا

الشكوك تحوم حول لحاق بوجبا بصدام نيوكاسل

زاد أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، من الشكوك التي تحوم حول مشاركة نجم الفريق الفرنسي بول بوجبا في مباراة نيوكاسل بعد غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، وذلك بعد غياب النجم الفرنسي عن تعادل الشياطين الحمر السلبي أمس، أمام ألكمار ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الأوروبي؛ بسبب المعاناة من إصابة في الكاحل، وفي حال غاب بوجبا فسينضم إلى كل من أنتوني مارسيال ولوك شاو وخيسي لينجارد، وقال سولسكاير، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية، إنه لن يدفع بأي من اللاعبين المصابين في مواجهة نيوكاسل يوم الأحد.
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كارليس-بويول (2)

لأسباب شخصية.. بويول يرفض طلب برشلونة

رفض المدافع الإسباني السابق كارليس بويول، قبول عرض ناديه السابق، برشلونة، بتولي منصب المدير الرياضي للنادي الكتالوني، نظرًا لانشغاله بمشروعاته الخاصة والتي ستمنعه من تكريس نفسه بشكل حصري للمهمة الجديدة، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خلال الأسابيع الأخيرة ذاعت بعض الأخبار التي تفيد بأنني سأتولى منصب المدير الرياضي لبرشلونة، ولهذا أشعر بأنه علي أن أخبر جميع عائلة برشلونة بأنني بعد تفكير كبير قررت رفض عرض النادي.. القرار لم يكن سهلاً، لأنني قلتها مرارًا إنني طالما أردت العودة لبيتي".
إصابة ميسي

برشلونة يكشف حجم إصابة ميسي في بيان رسمي

أصدر نادي برشلونة الإسباني، بيانا رسميا، مساء اليوم الأربعاء، للكشف عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق، في مباراة فياريال، التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني 2019-2020، وقال النادي الكتالوني، إن ميسي يعاني من الإصابة بتمدّد في العضلة المقربة للفخذ الأيسر، مشيرًا إلى أن تلك الإصابة ستبعد اللاعب عن المباريات حاليًا، على أن يتم تحديد الفترة التي سيغيبها بالكامل لاحقًا.
برشلونة

فالفيردي يطالب برشلونة بالتألق بعيدا عن «الكامب نو»

أعرب إيرنيستو فالفيردي، مدرب برشلونة، عن سعادته بالانتصار الذي حققه العملاق الكتالوني، أمس الثلاثاء، على حساب فياريال بنتيجة 2-1، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، مطالبًا لاعبيه بتطوير المستوى في المباريات التي يخوضها الفريق خارج ميدانه. وقال فالفيردي، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المعتاد بالنسبة لنا هو الفوز، وأعتقد أننا لعبنا مباريات جيدة في ملعبنا، واليوم كان صعبًا، كان لدينا لحظات صعبة في الشوط الأول، لكننا نواصل السير بشكل جيد في المباريات على أرضنا، ونريد أن نواصل تحقيق هذه النتائج في الخارج".
برشلونة-وفالنسيا‎

غرناطة يستهدف انتصارا نادرا أمام البارسا اليوم

تتواصل، اليوم السبت، مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، وستكون المباراة الأبرز عندما يرحل برشلونة لمواجهة غرناطة الساعة التاسعة مساءً على ملعب نويفو لوس كارمينيس، ويحتل برشلونة المركز الخامس برصيد 7 نقاط، بينما يوجد غرناطة في المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط، وتواجه الفريقان في الدوري الإسباني في 46 مباراة من قبل، حقق خلالها العملاق الكتالوني الانتصار في 37 لقاءً وخسر 5 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات أخرى، وسجل البارسا في تلك المباريات 124 هدفًا واستقبلت شباكه 41 هدفًا.
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