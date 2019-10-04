سواريز يغيب عن أوروجواي في فترة التوقف الدولية

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص

لويس سواريز

أعلن نادي برشلونة، اليوم الجمعة، في بيان على موقعه الإلكتروني، عن تأكد غياب مهاجمه لويس سواريز عن صفوف منتخب أوروجواي في فترة التوقف الدولية المقبلة، وذلك بعد اتفاق كل من الجهاز الطبي للعملاق الكتالوني ونظيره في منتخب أوروجواي، على بقاء سواريز في برشلونة للقيام بالعلاج الطبي، ويأتي ذلك بعد العرض المميز الذي قدمه سواريز يوم الأربعاء الماضي في قيادته للبارسا لتحقيق فوز ثمين على حساب إنتر الإيطالي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الكامب نو، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد برشلونة لمواجهة إشبيلية، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، وهي المواجهة الأخيرة للبارسا، قبل فترة التوقف الدولي. ويحتل برشلونة حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة، بعد الفوز في 4 مباريات والتعادل في لقاء وحيد وخسارة مواجهتين، متأخرًا بفارق

ويستعد برشلونة لمواجهة إشبيلية، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، وهي المواجهة الأخيرة للبارسا، قبل فترة التوقف الدولي.



ويحتل برشلونة حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة، بعد الفوز في 4 مباريات والتعادل في لقاء وحيد وخسارة مواجهتين، متأخرًا بفارق نقطتين عن متصدر جدول الترتيب ريال مدريد.



وخاض سواريز مع برشلونة هذا الموسم 7 مباريات في جميع المسابقات، بواقع 5 مباريات في الدوري الإسباني سجل خلالها 3 أهداف، إلى جانب خوض مباراتين في دوري أبطال أوروبا سجل خلالهما هدفين.



وتستعد أوروجواي لمواجهة بيرو وديا في مباراتين، الأولى يوم 12 أكتوبر الجاري على ملعب سينتيناريو في أوروجواي، والمباراة الثانية يوم 15 من نفس الشهر في ليما عاصمة بيرو.