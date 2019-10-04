مقتل وإصابة 6 أشخاص جراء هبوط اضطراري لطائرة في أوكرانيا

تحرير:أ.ش.أ ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص

هبوط اضطراري - أرشيفية

لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنين آخرين بجروح متفاوتة جراء هبوط اضطراري لطائرة شحن بالقرب من مطار "لفيف" في غرب أوكرانيا. وقال وزير البنية التحتية في أوكرانيا فلاديسلاف كريكلي ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة، إن الطائرة "انطونوف أن - 12" اضطرت للهبوط بالقرب من مطار "لفيف" الاوكراني عقب نفاد وقودها مما أسفر عن مقتل وإصابة 6 أشخاص.

وأشار الوزير الأوكراني إلى إجراء تحقيقات عاجلة لمعرفة ملابسات هذا الحادث، معربا في الوقت نفسه عن تعازيه لأقارب الضحايا الذين سقطوا جراء هبوط الطائرة بشكل إضطراري في أوكرانيا.