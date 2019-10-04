كورتوا يتعهد باستعادة أفضل مستوياته مع الريال

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص

ثيبو كورتوا

يقدم الحارس البلجيكي ثيبو كورتوا مستويات مهتزة في موسمه الثاني مع ريال مدريد، إلا أنه عازم على استعادة أفضل مستوياته، وأشارت صحيفة "ماركا" إلى إصابة الحارس البلجيكي بالتهاب في المعدة تسبب في خسارته 3 كجم من وزنه خلال ساعات قليلة، ومع ذلك يدرك جيدًا ما يعنيه أن يكون هو الحارس الأول لفريق مثل ريال مدريد، وأكدت الصحيفة أن كورتوا حريص على معالجة موقفه الحالي في ريال مدريد باحترافية شديدة، بهدف استعادة مستواه خلال الموسم الجاري، خاصة أنه لم يثبت قدراته حتى الآن رفقة الميرنجي، ولكنه لا يلوم نفسه بأنه سبب في الأهداف التي يتلقاها مع ريال مدريد.

وخرج كورتوا بعد نهاية الشوط الأول من تعادل ريال مدريد أمام كلوب بروج في الجولة الماضية من دوري أبطال أوروبا. وبحسب الصحيفة الإسبانية، يتابع كورتوا مرحلة التعافي من مرضه الأخير في المعدة مع متخصصين، لضبط نظامه الغذائي ومساعدته على تحسين حالته البدنية، لتجنب حدوث مشكلات مماثلة مستقبلا. ويواصل تيبو كورتوا

وخرج كورتوا بعد نهاية الشوط الأول من تعادل ريال مدريد أمام كلوب بروج في الجولة الماضية من دوري أبطال أوروبا.



وبحسب الصحيفة الإسبانية، يتابع كورتوا مرحلة التعافي من مرضه الأخير في المعدة مع متخصصين، لضبط نظامه الغذائي ومساعدته على تحسين حالته البدنية، لتجنب حدوث مشكلات مماثلة مستقبلا.



ويواصل تيبو كورتوا خوض برنامج التعافي بهدف الظهور في مباراة غدٍ ضد غرناطة، ولكن رغم أن الاختبارات الطبية الأخيرة للحارس كانت جيدة، فمن المتوقع أن يكون خارج التشكيلة الأساسية للفريق الملكي.



يذكر أن ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، ولكنه لم يجمع سوى نقطة وحيدة من مباراتين خاضهما في دوري أبطال أوروبا.