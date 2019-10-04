رياضة

كورتوا يتعهد باستعادة أفضل مستوياته مع الريال

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص
ثيبو كورتوا
ثيبو كورتوا
يقدم الحارس البلجيكي ثيبو كورتوا مستويات مهتزة في موسمه الثاني مع ريال مدريد، إلا أنه عازم على استعادة أفضل مستوياته، وأشارت صحيفة "ماركا" إلى إصابة الحارس البلجيكي بالتهاب في المعدة تسبب في خسارته 3 كجم من وزنه خلال ساعات قليلة، ومع ذلك يدرك جيدًا ما يعنيه أن يكون هو الحارس الأول لفريق مثل ريال مدريد، وأكدت الصحيفة أن كورتوا حريص على معالجة موقفه الحالي في ريال مدريد باحترافية شديدة، بهدف استعادة مستواه خلال الموسم الجاري، خاصة أنه لم يثبت قدراته حتى الآن رفقة الميرنجي، ولكنه لا يلوم نفسه بأنه سبب في الأهداف التي يتلقاها مع ريال مدريد.
وخرج كورتوا بعد نهاية الشوط الأول من تعادل ريال مدريد أمام كلوب بروج في الجولة الماضية من دوري أبطال أوروبا. وبحسب الصحيفة الإسبانية، يتابع كورتوا مرحلة التعافي من مرضه الأخير في المعدة مع متخصصين، لضبط نظامه الغذائي ومساعدته على تحسين حالته البدنية، لتجنب حدوث مشكلات مماثلة مستقبلا. ويواصل تيبو كورتوا
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منتخب مصر للكرة الطائرة (2)

طائرة مصر تخسر أمام البرازيل في كأس العالم

خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة أمام البرازيل (1-3) اليوم الجمعة، ضمن بطولة كأس العالم المقامة باليابان حتى 15 أكتوبر الجاري، وجاء الشوط الأول لصالح منتخب البرازيل بواقع (25-19)، قبل أن يتعادل منتخب مصر، ويحسم الشوط الثاني لصالحه (25-21)، لكن راقصي السامبا فازوا بالشوطين الثالث (25-19)، والرابع (25-22)، ليحسموا المباراة التي تأتي ضمن الجولة الثالثة من منافسات بطولة العالم، ومن ثم رفع منتخب البرازيل رصيده لـ9 نقاط في المركز الأول، في حين توقف رصيد منتخب مصر عند 6 نقاط في المركز الثالث مؤقتا، لحين انتهاء باقي منافسات الجولة.
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جنش يهاجم مجلس الزمالك ويشكر اتحاد الكرة

تعجب محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، من عدم حصوله على مقدم تعاقده للموسم الجديد (2019- 2020) حتى الآن من القلعة البيضاء. وكتب حارس الزمالك، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم الجمعة: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، على تحمل كل تكاليف علاجي حتى الآن، وأشكر جمهور نادى الزمالك العظيم على مشاعركم الجميلة ومساعدتى في تخطي الأزمة والعودة سريعًا إلى الملعب، فدمتم لى خير إخوة".
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الشكوك تحوم حول لحاق بوجبا بصدام نيوكاسل

زاد أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، من الشكوك التي تحوم حول مشاركة نجم الفريق الفرنسي بول بوجبا في مباراة نيوكاسل بعد غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، وذلك بعد غياب النجم الفرنسي عن تعادل الشياطين الحمر السلبي أمس، أمام ألكمار ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الأوروبي؛ بسبب المعاناة من إصابة في الكاحل، وفي حال غاب بوجبا فسينضم إلى كل من أنتوني مارسيال ولوك شاو وخيسي لينجارد، وقال سولسكاير، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية، إنه لن يدفع بأي من اللاعبين المصابين في مواجهة نيوكاسل يوم الأحد.
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مباراة ريال مدريد وكلوب بروج

كاسيميرو: قدمنا شوطا سيئا.. وتعادلنا بفضل جمهورنا

أعرب البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، عن أسفه بسبب تعادل فريقه أمام ضيفه كلوب بروج البلجيكي مساء اليوم الثلاثاء، معترفًا بأنهم قدموا أداءً سيئًا في الشوط الأول الذي انتهى بنتيجة 2- 0 لصالح الضيوف في مفاجأة غير متوقعة. وقال كاسيميرو، في تصريحاته عقب المباراة لصحيفة ماركا الإسبانية: «لم تكن النتيجة التي أردناها خاصة أننا كنا نلعب في ملعبنا، لقد وصلوا مرتين إلى منطقة جزائنا وسجلوا هدفين، إنه أمر صعب بكل تأكيد، لكن هذا هو دوري أبطال أوروبا».
مباراة ريال مدريد وكلوب بروج

ريال مدريد يقنتص تعادلًا صعبًا من بروج بدورى الأبطال

نجح ريال مدريد فى اقتناص تعادل صعب أمام نظيره كلوب بروج البلجيكي، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سنتياجو برنابيو (معقل ريال مدريد)، فى إطار منافسات المجموعة الأولى من بطولة دورى أبطال أوروبا، وسجل لصالح الملكى كلًا من سيرجو راموس وكاسيميرو، وسجل لصال بروج إمانويل بونفانتور . كما شهدت المباراة أول حالة طرد فى البطولة الأوروبية بنسختها الحالية 2019-2020، حيث طرد حكم االمباراة رود فورمر لاعب كلوب بورج فى الدقيقة 84 من المباراة .
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مفاجأة فى تشكيلة ريال مدريد أمام كلوب بورج

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم الثلاثاء، والتى يواجه فيها فريق كلوب بورج البلجيكي، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب سنتياجو برنابيو (معقل المرينجي)، وتأتى المباراة فى إطار دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أوروبا. ويقع ريال مدريد فى المجموعة الأولى، محتلا المركز الأخير بعد الخسارة أمام باريس سان جيرامان بثلاثة أهداف نظيفة فى أول مشوار الملكى على ملعب حديقة الأمراء.
توتنهام

ليلة الأبطال.. قمة ملتهبة بين توتنهام وبايرن ميونخ

تتصدر مواجهة توتنهام هوتسبير الإنجليزي مع بايرن ميونخ الألماني، منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، كما يتطلع ريال مدريد الإسباني الفريق الأكثر تتويجا بالبطولة لتجنب التعثر مجددًا أمام كلوب بروج بعدما استهل المسابقة بالخسارة. وسيتنافس توتنهام وبايرن ميونخ على صدارة المجموعة الثانية التي يحتلها الأخير حاليا بعد فوزه على النجم الأحمر الصربي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، بينما يتقاسم توتنهام المركز لثاني مع أولمبياكوس اليوناني بنقطة بعد تعادلهما 2-2 في أثينا.
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