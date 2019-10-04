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رئيس الوزراء يُصدر قرارًا بإنشاء «حي الطالبية» بالجيزة

تحرير:أ.ش.أ ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإنشاء حي جديد بمحافظة الجيزة باسم "حي الطالبية"، فصلا عن حي العمرانية ويكون نطاقه الحدود الإدارية لقسم شرطة الطالبية. وينص القرار ذاته على تعديل نطاق حي العمرانية ليكون الحدود الإدارية لقسم شرطة العمرانية.
وأصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية لمدة ثلاث سنوات برئاسة هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وعضوية كل من: المستشار محمود محمد فهمي، مستشار قانوني، والدكتور سمير يوسف الصياد، وزير الصناعة الأسبق، والمهندس هاني سيد ضاحي، وزير
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هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

التخطيط: 10.2 مليار دولار استثمارات مصر بإفريقيا

أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، حرص مصر الدائم في إطار اعتزازها بانتمائها الإفريقي على العمل والتنسيق مع باقي الدول الإفريقية لتبادل الرؤى والخبرات والتجارب الناجحة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الاستثمارات المصرية في إفريقيا خلال 2018 بلغت نحو 1.2 مليار دولار، ليصل إجمالي استثماراتها بالقارة إلى 10.2 مليار دولار، وتبلغ الاستثمارات الإفريقية في مصر حوالي 2.8 مليار دولار. وأوضحت، أن مصر تشارك بفاعلية في جهود تنفيذ أجندة تنمية إفريقيا 2063.
اللواء محمد العصار

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع شركة بلغارية تصنيع الذخائر

بحث الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، أوجه التعاون المشترك مع أتاناس بوجدانوف المدير التنفيذي لشركة "VMZ" البلغارية العاملة في مجال تصنيع الذخائر والوفد المرافق له بحضور الملحق العسكري الجوي والبحري لسفارة بلغاريا. وشهد اللقاء الذي عقد بمقر ديوان عام الوزارة- التأكيد أن دور الوزارة الأساسي يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.
مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

رئيس الوزراء يتابع إجراءات تيسير الإفراج الجمركي عن البضائع

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لاستعراض الموقف التنفيذي لإجراءات تيسير الإفراج الجمركى عن البضائع، بحضور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أشرف رضا، مدير الإدارة العامة لأمن الموانئ، والدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، ومسؤولي عدد من الجهات ذات الصلة.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

إضفاء صفة النفع العام على مؤسسات وجمعيات أهلية

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إضفاء صفة النفع العام على عدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية، وذلك في إطار الحرص على دعم هذه الكيانات لتحقيق أهدافها المجتمعية. وتتمتع تلك المؤسسات والجمعيات الأهلية بعد إضفاء صفة النفع العام، بعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وكذلك عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، فضلاً عن إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقاً للأغراض التي تقوم عليها.
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مصطفى-مدبولى

مدبولي: الاقتصاد أبدى صلابة في ظل التحديات العالمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن الاقتصاد المصري أبدي صلابة في خلال الفترة الماضية في ظل التحديات العالمية، التي تواجه كافة الاقتصاديات العالمية، والتي شجعت واعطت ثقة للاستثمار المحلي والأجنبي للتوسع في المرحلة المقبلة في مصر، موضحا الحرص علي تشجيع القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي والتشرف بوجوده في مصر من الدول الشقيقة، خاصة أن مصر بها مجالات كثيرة ونسب النمو الاقتصادي تعد من الأعلى على مستوى العالم إضافة لعائدات الاستثمار الأعلى على مستوى العالم.
مصطفى-مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على توصيات بشأن إعادة تسعير الغاز

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه، على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1884 لسنة 2019، والمنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر الماضي، وذلك بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي من الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحلية، طبقًا لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.
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مهلة حتى نهاية أكتوبر لسداد رسوم تقنين وضع اليد

أعلنت هيئة التعمير والتنمية الزراعية، أنه بناء على توجيهات لجنة استرداد أراضي الدولة، تقرر اعتبار يوم 31 أكتوبر المقبل، موعدا نهائيا لسداد رسوم المعاينة لطلبات تقنين وضع اليد، والتي تم قبولها بعد الفحص طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية. وقال اللواء محمد حلمي المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن الهيئة تهيب جميع المتقدمين بمراجعتها لمعرفة مدى قبول طالبتهم في مرحلة الفحص من عدمه، علما بأنه اعتبارا من يوم 2 نوفمبر المقبل، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد واضعي اليد الذين لم يسددوا رسوم المعاينة.
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مدبولي: نحرص على دعم القطاع الخاص لأنه شريك التنمية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة حريصة على دعم القطاع الخاص، كونه شريكا أساسيا فى تحقيق خطط التنمية، وتسهم مشروعاته فى توفير الملايين من فرص العمل، لأبناء المحافظات المختلفة، جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الثلاثاء، مجمع مصانع العربى بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمركز الواسطى محافظة بني سويف، في إطار زيارته للمحافظة، لتفقد العديد من المشروعات الإنتاجية والخدمية، يرافقه خلالها وزراء التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، محافظ بني سويف، والرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
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