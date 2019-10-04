رئيس الوزراء يُصدر قرارًا بإنشاء «حي الطالبية» بالجيزة

تحرير:أ.ش.أ ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإنشاء حي جديد بمحافظة الجيزة باسم "حي الطالبية"، فصلا عن حي العمرانية ويكون نطاقه الحدود الإدارية لقسم شرطة الطالبية. وينص القرار ذاته على تعديل نطاق حي العمرانية ليكون الحدود الإدارية لقسم شرطة العمرانية.

وأصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية لمدة ثلاث سنوات برئاسة هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وعضوية كل من: المستشار محمود محمد فهمي، مستشار قانوني، والدكتور سمير يوسف الصياد، وزير الصناعة الأسبق، والمهندس هاني سيد ضاحي، وزير

وأصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية لمدة ثلاث سنوات برئاسة هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وعضوية كل من: المستشار محمود محمد فهمي، مستشار قانوني، والدكتور سمير يوسف الصياد، وزير الصناعة الأسبق، والمهندس هاني سيد ضاحي، وزير النقل الأسبق، والدكتور علي فهمي الصعيدي، وزير الصناعة والكهرباء الأسبق، والمهندس مصطفي كامل هدهود، محافظ البحيرة الأسبق، والدكتور أحمد محمود درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الأسبق، والدكتور شريف عرفات عطيفة، مستشار وزير الإستثمار، ومحمود منتصر إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الإستثمار القومي.

كما تضم الجمعية الدكتور عادل عبدالحليم زايد، أستاذ الإدارة ومحافظ القليوبية الأسبق، والمهندس طه عبد ربه إبراهيم، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق، والمهندس حمدي محمد رشاد، رئيس مجلس إدارة شركة ميداف القابضة، ومحمد شريف شرف، خبير مالي وإقتصادي وتمويل، بالإضافة إلى ممثل عن وزارة المالية، وممثل الإتحاد العام لنقابات عمال مصر.