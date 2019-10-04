إنبي ضيفا ثقيلا على سموحة في الدوري

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص

سموحة

يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي سموحة أمام نظيره إنبي، في افتتاح مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد يوسف، ويعاونه الثنائي شريف التباع وعادل ماهر، بينما سيكون أحمد حمدي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل سموحة بقيادة مديره الفني حسام حسن، المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة، عقب الخسارة من الأهلى (1-0) ثم تعادل مع المقاولون العرب (2-2). وفي المقابل، يحتل إنبي بقيادة مديره الفني علي ماهر، المركز السابع عشر (قبل الأخير) بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة، بعد السقوط أمام

ويحتل سموحة بقيادة مديره الفني حسام حسن، المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة، عقب الخسارة من الأهلى (1-0) ثم تعادل مع المقاولون العرب (2-2).



وفي المقابل، يحتل إنبي بقيادة مديره الفني علي ماهر، المركز السابع عشر (قبل الأخير) بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة، بعد السقوط أمام بيراميدز بأربعة أهداف دون رد، ثم التعادل مع طلائع الجيش (1-1).



وتبلغ القيمة السوقية لفريق سموحة 5.23 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 25.7 عام، ويمتلك الفريق لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و7 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 5 لاعبين أجانب.



في المقابل، تبلغ القيمة السوقية لفريق إنبي 5.98 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 26.4 عام، ويمتلك الفريق لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و3 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 3 لاعبين أجانب.

