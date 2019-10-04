التعادل يسيطر على تاريخ مواجهات سموحة وإنبي

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص

إنبي

يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي سموحة أمام نظيره إنبي، في افتتاح مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويحتل سموحة بقيادة مديره الفني حسام حسن، المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة، عقب الخسارة من الأهلى (1-0) ثم تعادل مع المقاولون العرب (2-2). وفي المقابل، يحتل إنبي بقيادة مديره الفني علي ماهر، المركز السابع عشر (قبل الأخير) بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة، بعد السقوط أمام بيراميدز بأربعة أهداف دون رد، ثم التعادل مع طلائع الجيش (1-1).

وتبلغ القيمة السوقية لفريق سموحة 5.23 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 25.7 عام، ويمتلك الفريق لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و7 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 5 لاعبين أجانب. في المقابل، تبلغ القيمة السوقية لفريق إنبي 5.98 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 26.4 عام، ويمتلك الفريق لاعبين دوليين

وتبلغ القيمة السوقية لفريق سموحة 5.23 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 25.7 عام، ويمتلك الفريق لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و7 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 5 لاعبين أجانب.



في المقابل، تبلغ القيمة السوقية لفريق إنبي 5.98 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 26.4 عام، ويمتلك الفريق لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و3 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 3 لاعبين أجانب.



وتشير الأرقام إلى أن سموحة واجه فريق إنبي في بطولة الدوري الممتاز من قبل في 17 مباراة، فاز الأمواج الزرقاء في 6 مباريات، بينما فاز الفريق البترولي في مباراتين، وفرض التعادل نفسه في 9 مواجهات، وسجل سموحة في شباك إنبي 22 هدفًا، بينما سجل الفريق البترولي 15 هدفًا في شباك الأمواج الزرقاء.

