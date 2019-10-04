البنتاجون يعلن استعداده للتعاون في التحقيق بقضية عزل ترامب

تحرير:أ.ش.أ ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص

البنتاجون

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" استعدادها للتعاون مع الكونجرس بشأن التحقيق في قضية عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه، في أعقاب اتهامات بممارسة ضغوط على الرئيس الأوكراني من أجل إجراء تحقيق بشأن جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق. ونقلت قناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة، عن المتحدث باسم البنتاجون، جوناثان هوفمان أن المجلس القانوني في الوزارة أمر جميع المكاتب بتسليم كل الوثائق والمحفوظات ذات الصلة بالتحقيقات في قضية عزل الرئيس ترامب، وذلك من أجل أن تتم مراجعتها، موضحا أن هذا القرار اتخذ كإجراء استباقي.

ونفى المسؤول الأمريكي ممارسة أي ضغوط على وزارة الدفاع من قبل الديمقراطيين في الكونجرس للتعاون في التحقيق بقضية عزل الرئيس ترامب.وأعلن النواب الديمقراطيين بالكونجرس، في وقت سابق، بدء إجراءات محاكمة ترامب برلمانيا بهدف عزله بعد تسريب شخص مجهول محتوى مكالمة هاتفية بينه وبين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي،