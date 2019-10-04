أرقام من تاريخ مواجهات علي ماهر أمام سموحة

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص

علي ماهر

يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي سموحة أمام نظيره إنبي، في افتتاح مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويحتل سموحة بقيادة مديره الفني حسام حسن، المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة، عقب الخسارة من الأهلى (1-0) ثم تعادل مع المقاولون العرب (2-2). وفي المقابل، يحتل إنبي بقيادة مديره الفني علي ماهر، المركز السابع عشر (قبل الأخير) بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة، بعد السقوط أمام بيراميدز بأربعة أهداف دون رد، ثم التعادل مع طلائع الجيش (1-1).

وتشير الأرقام إلى أن سموحة واجه فريق إنبي في بطولة الدوري الممتاز من قبل في 17 مباراة، فاز الأمواج الزرقاء في 6 مباريات، بينما فاز الفريق البترولي في مباراتين، وفرض التعادل نفسه في 9 مواجهات، وسجل سموحة في شباك إنبي 22 هدفًا، بينما سجل الفريق البترولي 15 هدفًا في شباك الأمواج الزرقاء. وواجه حسام حسن

وتشير الأرقام إلى أن سموحة واجه فريق إنبي في بطولة الدوري الممتاز من قبل في 17 مباراة، فاز الأمواج الزرقاء في 6 مباريات، بينما فاز الفريق البترولي في مباراتين، وفرض التعادل نفسه في 9 مواجهات، وسجل سموحة في شباك إنبي 22 هدفًا، بينما سجل الفريق البترولي 15 هدفًا في شباك الأمواج الزرقاء.



وواجه حسام حسن فريق إنبي من قبل في 17 لقاءً بجميع المسابقات، فاز حسام حسن في 5 مباريات، وخسر حسام حسن 6 مواجهات، وحسم التعادل نفسه في 6 مواجهات، وسجل حسام حسن في شباك الفريق البترولي 23 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 21 هدفًا.



بينما واجه علي ماهر فريق سموحة من قبل في 4 مباريات بجميع المسابقات، فاز علي ماهر في لقاء، وخسر علي ماهر لقاءً، وحسم التعادل نفسه في مواجهتين، وسجل علي ماهر في شباك الأمواج الزرقاء 6 أهداف، بينما استقبلت شباكه 5 أهداف.

