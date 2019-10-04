إيمري يفسر سبب غياب أوزيل عن أرسنال

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢١ ص

مسعود أوزيل

قال المدرب الإسباني أوناي إيمري إن هناك العديد من اللاعبين يستحقون الوجود في تشكيل أرسنال، على حساب النجم الألماني مسعود أوزيل، وذلك بعدما تمكن المدفعجية بفريق مكون من الشباب من اكتساح ستاندر دو لياج البلجيكي، أمس الخميس، برباعية نظيفة في الدوري الأوروبي، وغاب أوزيل عن قائمة أرسنال في تلك المباراة، وعن غياب أوزيل قال إيمري: "أفكر في كل مرة في اختيار أفضل اللاعبين لكل مباراة، وأن أضم أفضل اللاعبين في القائمة للمشاركة ومساعدتنا، وإذا قررت عدم ضمه، فهذا يعني أن هناك من استحق مكانه بصورة أكبر منه".

وأضاف إيمري: "على أوزيل مواصلة العمل، وسنجري حصة تدريبية غدًا مع اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة أمس، وأمامنا مباراة أخرى يوم الأحد، وسنحدد من الأحق بالوجود معنا". وتابع: "هدفنا هو الفوز يوم الأحد أمام بورنموث، وعلينا أن نقدم أفضل مستوياتنا في كل مباراة". وأشاد إيمري بمهاجمه جابريل مارتينيلي الذي

وأضاف إيمري: "على أوزيل مواصلة العمل، وسنجري حصة تدريبية غدًا مع اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة أمس، وأمامنا مباراة أخرى يوم الأحد، وسنحدد من الأحق بالوجود معنا".



وتابع: "هدفنا هو الفوز يوم الأحد أمام بورنموث، وعلينا أن نقدم أفضل مستوياتنا في كل مباراة".



وأشاد إيمري بمهاجمه جابريل مارتينيلي الذي سجل هدفين في مباراة أمس، قائلًا عنه: "شاهدته في الفترة الإعدادية للموسم، وكان يعمل بجد في كل حصة تدريبية ويتمتع بالجوع، طالبته بالهدوء، حتى يحصل على فرصته".



واختتم: "الشيء الأول الذي يفكر فيه هو مساعدتنا، والحصول على بعض الدقائق، وأرى أن المستوى الذي قدمه في مباراة أمس كان مذهلًا".