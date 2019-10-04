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وقف صرف مستحقات العاملين المؤقتين.. الحكومة ترد

تحرير:أ.ش.أ ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن وقف صرف مستحقات العاملين المؤقتين بالجهاز الإداري للدولة لعدم توافر المخصصات المالية. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً عدم وقف صرف مستحقات العاملين المؤقتين بأي جهة من الجهات الحكومية، مُوضحةً أنه في حالة عجز الموارد الذاتية لأي جهة عن الوفاء بالتزاماتها نحو سداد مرتبات العاملين المؤقتين المسجلين بها، فإن الوزارة تُقدم الدعم اللازم وذلك مراعاةً للبعد الاجتماعي للعاملين وأسرهم.
وأوضحت الوزارة، أن الصناديق والحسابات الخاصة في الأصل تُحَّصل إيراداتها وتتحمل أعباء تشغيلها، بما فيها أجور العاملين المسجلين بها، حيث إن متحصلاتها تدخل ضمن الموارد الذاتية للجهات التي تتبعها تلك الصناديق، ولا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة إلا النسبة المقررة بالقانون، مُشيرةً إلى أنه في حالة عجز موارد
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هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

التخطيط: 10.2 مليار دولار استثمارات مصر بإفريقيا

أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، حرص مصر الدائم في إطار اعتزازها بانتمائها الإفريقي على العمل والتنسيق مع باقي الدول الإفريقية لتبادل الرؤى والخبرات والتجارب الناجحة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الاستثمارات المصرية في إفريقيا خلال 2018 بلغت نحو 1.2 مليار دولار، ليصل إجمالي استثماراتها بالقارة إلى 10.2 مليار دولار، وتبلغ الاستثمارات الإفريقية في مصر حوالي 2.8 مليار دولار. وأوضحت، أن مصر تشارك بفاعلية في جهود تنفيذ أجندة تنمية إفريقيا 2063.
اللواء محمد العصار

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع شركة بلغارية تصنيع الذخائر

بحث الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، أوجه التعاون المشترك مع أتاناس بوجدانوف المدير التنفيذي لشركة "VMZ" البلغارية العاملة في مجال تصنيع الذخائر والوفد المرافق له بحضور الملحق العسكري الجوي والبحري لسفارة بلغاريا. وشهد اللقاء الذي عقد بمقر ديوان عام الوزارة- التأكيد أن دور الوزارة الأساسي يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.
مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

رئيس الوزراء يتابع إجراءات تيسير الإفراج الجمركي عن البضائع

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لاستعراض الموقف التنفيذي لإجراءات تيسير الإفراج الجمركى عن البضائع، بحضور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أشرف رضا، مدير الإدارة العامة لأمن الموانئ، والدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، ومسؤولي عدد من الجهات ذات الصلة.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

إضفاء صفة النفع العام على مؤسسات وجمعيات أهلية

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إضفاء صفة النفع العام على عدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية، وذلك في إطار الحرص على دعم هذه الكيانات لتحقيق أهدافها المجتمعية. وتتمتع تلك المؤسسات والجمعيات الأهلية بعد إضفاء صفة النفع العام، بعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وكذلك عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، فضلاً عن إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقاً للأغراض التي تقوم عليها.
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سوق-السيارات-تصوير-شيماء-سيد (11)

فرض ضريبة جديدة على السيارات.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء تفيد اتجاه الحكومة لإصدار قرار بفرض ضريبة "تنمية موارد" جديدة على السيارات المحلية والمستوردة بنسبة 30%، وأوضحت وزارة المالية في تقرير رصد الشائعات الصادر عن المركز أنه لم تطرأ أى زيادة أو تعديل على الرسوم المقررة على السيارات المحلية والمستوردة، وذلك فى إطار حرص الدولة على استقرار قطاع السيارات والنهوض به، نافيةً أيضا ما تردد من أنباء عن وقف صرف مستحقات العاملين المؤقتين بالجهاز الإدارى للدولة لعدم توافر المخصصات المالية.
بطاقات-تموين

حقيقة حذف غير المستحقين للسلع من منظومة الخبز

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن اعتزام وزارة التموين حذف غير المستحقين للسلع التموينية من منظومة الخبز. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحذف غير المستحقين للسلع التموينية من منظومة الخبز، وأنه لا نية لحذف أي مواطن من المنظومة، مُوضحةً أن المحددات التي وضعتها الوزارة لحذف غير المستحقين، يتم على أثرها حذف الأشخاص من بطاقة السلع التموينية فقط، وليس من بطاقة الخبز.
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حقيقة انتشار أسماك نافقة بأسواق محافظة الإسكندرية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن انتشار أسماك نافقة بالأسواق داخل محافظة الإسكندرية. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس، أنه تواصل مع محافظة الإسكندرية التي نفت تلك الأنباء، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة لما تم تداوله حول انتشار أسماك نافقة بالأسواق في المحافظة، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق والخوف بين المواطنين، مُشددةً على أنه فور تداول تلك الأنباء، تم تشكيل حملات تفتيشية وعمل مسح شامل للأسواق، ولم يتم رصد وجود أي أسماك نافقة بالأسواق داخل المحافظة.
انواع-الجبن-المطبوخ

انتشار أجبان غير صالحة للاستهلاك بالأسواق.. التموين ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول انتشار جُبن غير صالحة للاستهلاك بالأسواق. وذكر المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة عدم صحة انتشار أجبان غير صالحة للاستهلاك بالأسواق، مشيرة إلى أن كافة منتجات الجبن المتداولة بالأسواق آمنة وصحية تمامًا ومُطابقة لكافة المواصفات والمعايير القياسية، وذلك وفقًا للعينات التحليلية للمنتج من قبل الجهات الرقابية المختصة.
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