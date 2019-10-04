علي ماهر لا يعرف طعم الفوز أمام حسام حسن

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص

حسام حسن

يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي سموحة أمام نظيره إنبي، في افتتاح مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويحتل سموحة بقيادة مديره الفني حسام حسن، المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة، عقب الخسارة من الأهلى (1-0) ثم تعادل مع المقاولون العرب (2-2). وفي المقابل، يحتل إنبي بقيادة مديره الفني علي ماهر، المركز السابع عشر (قبل الأخير) بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة، بعد السقوط أمام بيراميدز بأربعة أهداف دون رد، ثم التعادل مع طلائع الجيش (1-1).

وتشير الأرقام إلى أن علي ماهر لا يعرف طعم الفوز أمام حسام حسن، حيث تواجها من قبل في 3 مباريات، فاز حسام حسن في مواجهتين، وحسم التعادل نفسه في لقاء، وسجل حسام حسن في شباك علي ماهر 6 أهداف، بينما سجل علي ماهر في شباك حسام حسن 3 أهداف. وواجه حسام حسن فريق إنبي من قبل في 17 لقاءً بجميع المسابقات، فاز حسام