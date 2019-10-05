دراسة: النوم غير المنتظم ضار من أجل التمثيل الغذائي

تحرير:فيروز ياسر ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

اضطرابات النوم

تشير دراسة حديثة إلى أن الحصول على نوم غير منتظم يمكن أن يزعج عملية الأيض، لكن الحصول على قسط كافٍ من النوم قد يمنع مشاكل التمثيل الغذائي ويساعد في محاربة الاكتئاب ويعزز صحة القلب. تابع علماء الأبحاث مجموعة تضم آلاف الرجال والنساء تتراوح أعمارهم بين 45 و84 عامًا تقريبًا، ووجدوا اختلافات كبيرة في اضطرابات التمثيل الغذائي اعتمادًا على انتظام نومهم. كما قال يان يى هوانج، الباحث المشارك في الدراسة وخبير الأوبئة: "كل ساعة تستيقظها في الليل وباختلاف المواعيد في وقت النوم أو مدته، فإن جميعها لديها تأثيرات سلبية مضاعفة في عملية الأيض".

ومن ناحية أخرى، تم ربط كل ساعة غير منتظمة في النوم بحدوث مشكلة في التمثيل الغذائي بنسبة أعلى من 27%، فإذا كان شخص ما ينام ويستيقظ في أوقات متفاوتة في وقت مبكر من الدراسة، فإنه أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع نسبة السكر في الدم أو السمنة أو اضطراب آخر مثل مرض السكري من النوع 2 في المستقبل. وقالت