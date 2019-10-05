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3 خرافات غذائية تؤدي إلى زيادة دهون البطن

دعنا نقول أولًا إن تناول الطعام بعد الساعة السادسة مساءً، لا يجعلك تزداد في الوزن، بناءً على كميات الطعام المتناولة، ونوع الطعام الذي تستهلكه.
تحرير:إسراء سليمان ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
فوائد الفواكه
فوائد الفواكه
حياتنا سريعة، لا يوجد وقت للتفكير في الطعام الذي نتناوله، نعود من العمل في ساعة متاخرة، وبعد ذلك نخلد للنوم، لنستعد لليوم التالي، وفي نفس الوقت، نرغب في اتباع نظام غذائي صحي للحفاظ على صحتنا من جانب، ومن جانب آخر، نحصل على جسم مثالي كما نود، ولكن نقوم ببعض الأخطاء التي تؤدي إلى تراكم الدهون بشكل كبير في منطقة البطن، على سبيل المثال نعتقد إن تناول أطعمة غذائية تحتوي على معدلات منخفضة من الكربوهيدرات، يساعد على فقدان سريع للوزن، وذلك نقلًا عن "dailyhealthpost".
يعتقد كثير من الأشخاص إن من الصعب، التخلص من دهون البطن المتراكمة، قد يكون ذلك صحيح، إذا تقدموا في العمر، يكون من الصعب بالفعل التخلص من الدهون المتراكمة في البطن أو في منطقة الفخدين، حتى إذا كنت تداوم على ممارسة التمرينات الرياضية، ستجد دهون البطن تتزايد بشكل كبير في الجزء الأوسط، دون معرفة سبب لذلك،
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نضارة-الوجه-والأطعمة-الصحية

المخبوزات والعصائر.. أطعمة تجنب تناولها بشكل يومي

في كل يوم نبحث عن الأطعمة المفيدة، التي تمدنا بالعناصر الغذائية المهمة التي نحتاج إليها؛ على سبيل المثال، يوصى دائما بتناول الخضراوات الورقية والفواكه، لأنها غنية بالمعادن والفيتامينات، وننسى أن هناك العديد من الأطعمة التي يجب تجنبها، حتى نحمي أنفسنا من الأمراض، والزيادة غير الصحية في الوزن؛ على سبيل المثال، يجب تجنب تناول الأملاح، حتى لا تسبب آلاما في القدمين، ومن المحتمل أن ينتج عنها تكوّن حصوات، كما أن الإفراط في الفواكه المجففة يؤدي إلى زيادة الوزن، نقلًا عن "times of india".
نظام-غذائي-نباتي

من أجل بيئتك وصحتك| استبدل الأطعمة النباتية باللحوم

انتشرت في الآونة الأخيرة دراسات عديدة تكشف عن أهمية اتباع النظام النباتي وتقليل كميات اللحوم التي يتناولها الأشخاص، ولكن كان التساؤل الأكثر أهمية عن كيفية مساعدة الجميع على تناول كميات أقل من اللحوم، ولأن استبدال الخضراوات باللحوم معادلة صعبة، فإن دراسة حديثة تكشف عن حل سهل نسبيا لتوفير مزيد من الخيارات النباتية. وجدت الدراسة أن مجرد زيادة توافر الأطعمة النباتية تقلل بشكل كبير من نسبة مبيعات الوجبات الغنية باللحوم دون الإضرار بمبيعات الأغذية الإجمالية، وذلك حسبما ذكر موقع Health line.
الايس-كريم

لا تتفاجأ| تناول أيس كريم في الإفطار يحفز نشاط العقل

لا شيء يماثل تناول أيس كريم مليء بالفواكه الطازجة، عند الشعور بالملل أو الضيق، خاصة في درجات الحرارة المرتفعة، ولكن للأيس كريم مذاقا رائعا أيضًا في فصل الشتاء، إذ يعطي شعورًا بالدفء، وكأن العالم أصبح مكانا أفضل. قالت بعض الدراسات إن الأيس كريم من الأطعمة الصحية، التي يجب تناولها في وجبة الإفطار، حيث يمنحك شعورًا بالسعادة والبهجة في الصباح، إضافة إلى بعض العناصر الغذائية المهمة، التي يمدك بها، مع معدلات عالية من الطاقة. وذلك نقلًا عن "times of india".
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المرأة الحامل وأشعة الشمس

دراسة: تناول الحامل مضادات الاكتئاب قد يعرضها للسكر

يركز الأطباء على ما يحدث للحامل خلال فترتها الصعبة، خاصة أن هناك بعض الأعراض والمشكلات الصحية التي تظهر في الحمل، كالاكتئاب، وبناءً على ذلك كشف الأطباء عن تأثير مضادات الاكتئاب فى زيادة خطر الإصابة بسكري الحمل. وكان الهدف من الربط بين مضادات الاكتئاب وسكري الحمل هو مساعدة النساء على تحديد الأفضل لصحتهن، حيث كشفت دراسة في مجلة BMJ Open عن أن النساء الحاملات اللاتي يأخذن أشكالا من مضادات الاكتئاب كانت لديهن مخاطر أعلى بنسبة تتراوح بين 15 و52% للإصابة بسكري الحمل، وفقا لما ذكره موقع Health line.
الايس-كريم

لا تتفاجأ| تناول أيس كريم في الإفطار يحفز نشاط العقل

لا شيء يماثل تناول أيس كريم مليء بالفواكه الطازجة، عند الشعور بالملل أو الضيق، خاصة في درجات الحرارة المرتفعة، ولكن للأيس كريم مذاقا رائعا أيضًا في فصل الشتاء، إذ يعطي شعورًا بالدفء، وكأن العالم أصبح مكانا أفضل. قالت بعض الدراسات إن الأيس كريم من الأطعمة الصحية، التي يجب تناولها في وجبة الإفطار، حيث يمنحك شعورًا بالسعادة والبهجة في الصباح، إضافة إلى بعض العناصر الغذائية المهمة، التي يمدك بها، مع معدلات عالية من الطاقة. وذلك نقلًا عن "times of india".
الأطعمة-المقلية

لو بتفكر في الدايت.. توقف عن تناول هذه الأطعمة

في الساعات المتأخرة من الليل، نتسلل للمطبخ من أجل البحث عن الطعام، حتى لو لم نشعر بالجوع، ولكن سندفع الضريبة غالية عندما نجد وزن الجسم ازداد بشكل كبير، ولم نعد قادرين على التعايش بشكل صحي، والقيام بالأعمال اليومية. وتتنوع الأطعمة الضارة بالجسم؛ فعلى سبيل المثال، بعضها غني بالسكريات المضافة، والبعض الآخر محمل بمعدلات عالية من الدهون، فعند الشعور بالجوع في الليل، عليك تناول الفواكه والخضراوات والمكسرات، وابتعد تمامًا عن البيتزا، نقلًا عن "times of india".
مكيف-السيارة (1)

السيارة كالحمام تسبب لك مشكلات صحية احذر منها

جميعنا نحب الرفاهية ونسعى دائما لتحقيقها، في كل يوم تساعدنا التكنولوجيا على اختراق العالم الآخر من جانب، وعلى الجانب الآخر، تحاول جاهدة مساعدة البشرية من أجل حياة أفضل؛ على سبيل المثال، السيارة أصبحت جزءا مهما من الحياة، للمساعدة في التنقل من مكان لآخر، فهى توفر لك وقتا وجهدا كبيرين، إضافة إلى الحفاظ على طاقتك حتى تصل إلى عملك، ولكن قد تكون لها بعض الأضرار؛ فعلى سبيل المثال، عند غلق نوافذ السيارة تتراكم الجراثيم وتنتقل إليك، كما أنها تؤدي إلى زيادة الوزن، نقلًا عن "times of india".
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