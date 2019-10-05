3 خرافات غذائية تؤدي إلى زيادة دهون البطن

دعنا نقول أولًا إن تناول الطعام بعد الساعة السادسة مساءً، لا يجعلك تزداد في الوزن، بناءً على كميات الطعام المتناولة، ونوع الطعام الذي تستهلكه.

تحرير:إسراء سليمان ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

فوائد الفواكه

حياتنا سريعة، لا يوجد وقت للتفكير في الطعام الذي نتناوله، نعود من العمل في ساعة متاخرة، وبعد ذلك نخلد للنوم، لنستعد لليوم التالي، وفي نفس الوقت، نرغب في اتباع نظام غذائي صحي للحفاظ على صحتنا من جانب، ومن جانب آخر، نحصل على جسم مثالي كما نود، ولكن نقوم ببعض الأخطاء التي تؤدي إلى تراكم الدهون بشكل كبير في منطقة البطن، على سبيل المثال نعتقد إن تناول أطعمة غذائية تحتوي على معدلات منخفضة من الكربوهيدرات، يساعد على فقدان سريع للوزن، وذلك نقلًا عن "dailyhealthpost".

يعتقد كثير من الأشخاص إن من الصعب، التخلص من دهون البطن المتراكمة، قد يكون ذلك صحيح، إذا تقدموا في العمر، يكون من الصعب بالفعل التخلص من الدهون المتراكمة في البطن أو في منطقة الفخدين، حتى إذا كنت تداوم على ممارسة التمرينات الرياضية، ستجد دهون البطن تتزايد بشكل كبير في الجزء الأوسط، دون معرفة سبب لذلك،