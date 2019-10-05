3 خرافات غذائية تؤدي إلى زيادة دهون البطن

دعنا نقول أولًا إن تناول الطعام بعد الساعة السادسة مساءً، لا يجعلك تزداد في الوزن، بناءً على كميات الطعام المتناولة، ونوع الطعام الذي تستهلكه.
حياتنا سريعة، لا يوجد وقت للتفكير في الطعام الذي نتناوله، نعود من العمل في ساعة متاخرة، وبعد ذلك نخلد للنوم، لنستعد لليوم التالي، وفي نفس الوقت، نرغب في اتباع نظام غذائي صحي للحفاظ على صحتنا من جانب، ومن جانب آخر، نحصل على جسم مثالي كما نود، ولكن نقوم ببعض الأخطاء التي تؤدي إلى تراكم الدهون بشكل كبير في منطقة البطن، على سبيل المثال نعتقد إن تناول أطعمة غذائية تحتوي على معدلات منخفضة من الكربوهيدرات، يساعد على فقدان سريع للوزن، وذلك نقلًا عن "dailyhealthpost".
يعتقد كثير من الأشخاص إن من الصعب، التخلص من دهون البطن المتراكمة، قد يكون ذلك صحيح، إذا تقدموا في العمر، يكون من الصعب بالفعل التخلص من الدهون المتراكمة في البطن أو في منطقة الفخدين، حتى إذا كنت تداوم على ممارسة التمرينات الرياضية، ستجد دهون البطن تتزايد بشكل كبير في الجزء الأوسط، دون معرفة سبب لذلك،
يعتقد كثير من الأشخاص إن من الصعب، التخلص من دهون البطن المتراكمة، قد يكون ذلك صحيح، إذا تقدموا في العمر، يكون من الصعب بالفعل التخلص من الدهون المتراكمة في البطن أو في منطقة الفخدين، حتى إذا كنت تداوم على ممارسة التمرينات الرياضية، ستجد دهون البطن تتزايد بشكل كبير في الجزء الأوسط، دون معرفة سبب لذلك، توجد العديد من المعتقدات الخاطئة التي نتبعها دون وعي، فيما يتعلق بالأنظمة الغذائية الصحية، لذا عليك أن تعرفها جيدًا، لكي تتوقف عن ممارستها، وما يلي بعض منها:
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1-تناول وجبات صغيرة طوال اليوم يسرع من عملية الأيض
عملية الأيض في الجسم واحدة، أي لا تختلف بنظام غذائي محدد، أو التوقف عن تناول أطعمة معينة، فالأيض يعتبر أحد العمليات الكيميائية التي تحدث داخل الجسم، إضافة إلى ذلك، يوجد نوعان من عملية الأيض التي من المحتمل أن تحدث لك:
الأيض البنائي: يستخدم الطاقة من أجل تجميع المكونات الهامة التي يحتاجها الجسم من العناصر الغذائية ، على سبيل المثال تشتمل نتائج الأيض النباتي على خلق خلايا جديدة والحفاظ على صحة الأنسجة.
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الأيض الهدمي: يعمل على تكسير الجزئيات إلى قطع صغيرة، مما يؤدي إلى انطلاق الطاقة في الجسم، على سبيل المثال تتحول الكربوهيدرات المعقدة في الجسم إلى الجلوكوز، والبروتين إلى أحماض أمينية.
وبالتالي نستطيع أن نقول إن وزن الجسم يعتبر نتيجة التوازن بين الطاقة التي نحصل عليها، والطاقة التي نفقدها، وبالنسبة للعوامل التي تؤثر على عملية الأيض، تتمثل في الأنظمة الغذائية والعناصر الغذائية التي نستهلكها، والتمرينات الرياضية والنوم، وبالتالي فإن تناول وجبات صغيرة من الطعام، طوال اليوم لا تؤثر على عملية الأيض، ولكن تساعد في تنظيم معدلات السكر في الجسم، كما إنها تساعدك في التوقف عن الإفراط في تناول الطعام.
2-اتباع أنظمة غذائية منخفضة في الكربوهيدرات يؤدي إلى فقدان سريع للوزن
يعتبر من أسوا المعتقدات المنتشرة، عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن وعملية الأيض، نقول دائمًا إن تناول سعرات حرارية أقل، يعتبر فكرة جيدة، من أجل فقدان الوزن، ولكن يختلف الأمر عند الحديث عن التمثيل الغذائي، فإن تناول السعرات الحرارية المنخفضة يجعل جسمك يتحول إلى "وضع الجوع"، مما يؤدي إلى تباطؤ عملية الأيض، وبالتالي، إذا كنت ترغب في وزن مثالي، مع زيادة عملية الأيض، عليك بممارسة التمرينات الرياضية بشكل مستمر، فالزيادة الجيدة في الأيض، تنتج من خلال زيادة النشاط البدني، ولكي تحافظ على صحتك، فأنت بحاجة إلى نظام غذائي متوازن من البروتينات والكربوهيدرات، والأنواع الصحية من الدهون.
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3-تناول الطعام في الليل يؤدي إلى زيادة الوزن
دعنا نقول أولًا إن تناول الطعام بعد الساعة السادسة مساءً، لا يجعلك تزداد في الوزن، بناءً على كميات الطعام المتناولة، ونوع الطعام الذي تستهلكه، على سبيل المثال الفواكه والخضراوات الطبيعية التي تحتوي على معدلات مناسبة من السكر الطبيعي، لا تؤدي إلى زيادة في الوزن، ولكن الحلويات الغنية بالسكريات المضافة، من المؤكد إنها تؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن عند استهلاكها في المساء.