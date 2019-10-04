رياضة

لينجارد ينضم لقائمة المصابين في مانشستر يونايتد

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص
خيسي لينجارد
خيسي لينجارد
أشار النرويجي أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، إلى إمكانية غياب لاعب الفريق خيسي لينجارد عن مباراة نيوكاسل يوم الأحد المقبل، في الدوري الإنجليزي، بسبب معاناته من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ، تعرض لها في تعادل الشياطين الحمر أمس أمام ألكمار الهولندي سلبيا ضمن مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي، وشارك اللاعب البالغ عمره 26 عاما بديلا في مواجهة أمس الخميس قبل أن يخرج في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ورغم أن سولسكاير أكد أن الإصابة ليست خطيرة، فإن لينجارد ربما لن يعود قبل مواجهة ليفربول في الدوري.
وقال سولسكاير، حسبما نقلت وكالة الأنباء "رويترز": "أعتقد أنه شعر بمشكلة في العضلة الخلفية للفخذ، لا أعتقد أنها خطيرة، ربما لن يكون جاهزا لمواجهة نيوكاسل، لكن من المرجح أن يكون مستعدا لمباراة ليفربول". وعانى يونايتد في ظل الإصابات هذا الموسم وغاب المهاجم أنطوني مارسيال والمدافع فيل جونز عن مباراة ألكمار،
اقرأ المزيد
منتخب مصر للكرة الطائرة (2)

طائرة مصر تخسر أمام البرازيل في كأس العالم

خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة أمام البرازيل (1-3) اليوم الجمعة، ضمن بطولة كأس العالم المقامة باليابان حتى 15 أكتوبر الجاري، وجاء الشوط الأول لصالح منتخب البرازيل بواقع (25-19)، قبل أن يتعادل منتخب مصر، ويحسم الشوط الثاني لصالحه (25-21)، لكن راقصي السامبا فازوا بالشوطين الثالث (25-19)، والرابع (25-22)، ليحسموا المباراة التي تأتي ضمن الجولة الثالثة من منافسات بطولة العالم، ومن ثم رفع منتخب البرازيل رصيده لـ9 نقاط في المركز الأول، في حين توقف رصيد منتخب مصر عند 6 نقاط في المركز الثالث مؤقتا، لحين انتهاء باقي منافسات الجولة.
جنش

جنش يهاجم مجلس الزمالك ويشكر اتحاد الكرة

تعجب محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، من عدم حصوله على مقدم تعاقده للموسم الجديد (2019- 2020) حتى الآن من القلعة البيضاء. وكتب حارس الزمالك، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم الجمعة: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، على تحمل كل تكاليف علاجي حتى الآن، وأشكر جمهور نادى الزمالك العظيم على مشاعركم الجميلة ومساعدتى في تخطي الأزمة والعودة سريعًا إلى الملعب، فدمتم لى خير إخوة".
بول بوجبا

الشكوك تحوم حول لحاق بوجبا بصدام نيوكاسل

زاد أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، من الشكوك التي تحوم حول مشاركة نجم الفريق الفرنسي بول بوجبا في مباراة نيوكاسل بعد غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، وذلك بعد غياب النجم الفرنسي عن تعادل الشياطين الحمر السلبي أمس، أمام ألكمار ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الأوروبي؛ بسبب المعاناة من إصابة في الكاحل، وفي حال غاب بوجبا فسينضم إلى كل من أنتوني مارسيال ولوك شاو وخيسي لينجارد، وقال سولسكاير، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية، إنه لن يدفع بأي من اللاعبين المصابين في مواجهة نيوكاسل يوم الأحد.
اقرأ المزيد من الأخبار
أولي-جونار-سولسكاير (2)

سولسكاير يقود مانشستر يونايتد لتحقيق رقم سلبي

حسم التعادل الإيجابي قمة البريميرليج بين مانشستر يونايتد وأرسنال بهدف لكل فريق، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء الإثنين، على ملعب أولد ترافورد، ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، موسم 2019-2020، حيث دخل الفريقان اللقاء بسرعة وندية كبيرة منذ الدقائق الأولى، وتقاسما السيطرة على مجريات اللعب، وتمكن سكوت مكتوميناي من تسجيل هدف التقدم للشياطين في الدقيقة 45، واستطاع النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، أن يحرز هدف التعادل في الدقيقة 58، والذي تم احتسابه بعد العودة لتقنية الفيديو.
مانشستر يونايتد

التعادل يحسم قمة مانشستر يونايتد وأرسنال

حسم التعادل الإيجابي قمة البريميرليج بين مانشستر يونايتد وأرسنال بهدف لكل فريق، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الإثنين، على ملعب «أولد ترافورد» ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، موسم 2019-2020. دخل الفريقان اللقاء بسرعة وندية كبيرة منذ الدقائق الأولى، وتقاسما السيطرة على مجريات اللعب، قبل أن يفرض أصحاب الأرض أفضليتهم، وتمكن سكوت مكتوميناي من تسجيل هدف التقدم للشياطين في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بهدف دون رد.
كريستيان إريكسن (9)

مانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد على ضم نجم توتنهام

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن دخول الدولى الدانماركى كريستيان أريكسن لاعب خط وسط فريق توتنهام، حسابات مانشستر يونايتد من أجل ضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم الجمعة، أن إدارة يونايتد ستعيد المحاولات لضم إريكسن خاصة بعد رغبة اللاعب في الرحيل نظرًا لنهاية عقده مع انتهاء الموسم الحالي، مشيرة إلى أن جونار سولشاير المدير الفني لفريق الشياطين الحمر، يريد تعزيز الجانب الهجومي في وسط الملعب بالتعاقد مع اللاعب صاحب الـ27 عامًا.
أولي جونار-سولسكاير (6)

سولسكاير يصدم جماهير اليونايتد قبل موقعة أرسنال

تحدث النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن حالة لاعبي اليونايتد قبل مواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، ويحتل الشياطين الحمر المركز الثامن في جدول الترتيب بعدما فازوا في مباراتين، وخسروا مثلهما، وتعادلوا في اثنتين. وقال المدير الفني النرويجي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة عن إمكانية مشاركة النجم الفرنسي بول بوجبا: "لقد شارك في مباراة روشديل لمدة 90 دقيقة، لكنه تعرض للإصابة في الكاحل وتورم، وكان من الأفضل إراحته قبل مباراة يوم الإثنين، وهناك شكوك حول مشاركته أمام أرسنال".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]