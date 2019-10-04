لينجارد ينضم لقائمة المصابين في مانشستر يونايتد

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص

خيسي لينجارد

أشار النرويجي أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، إلى إمكانية غياب لاعب الفريق خيسي لينجارد عن مباراة نيوكاسل يوم الأحد المقبل، في الدوري الإنجليزي، بسبب معاناته من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ، تعرض لها في تعادل الشياطين الحمر أمس أمام ألكمار الهولندي سلبيا ضمن مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي، وشارك اللاعب البالغ عمره 26 عاما بديلا في مواجهة أمس الخميس قبل أن يخرج في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ورغم أن سولسكاير أكد أن الإصابة ليست خطيرة، فإن لينجارد ربما لن يعود قبل مواجهة ليفربول في الدوري.

وقال سولسكاير، حسبما نقلت وكالة الأنباء "رويترز": "أعتقد أنه شعر بمشكلة في العضلة الخلفية للفخذ، لا أعتقد أنها خطيرة، ربما لن يكون جاهزا لمواجهة نيوكاسل، لكن من المرجح أن يكون مستعدا لمباراة ليفربول". وعانى يونايتد في ظل الإصابات هذا الموسم وغاب المهاجم أنطوني مارسيال والمدافع فيل جونز عن مباراة ألكمار،

وقال سولسكاير، حسبما نقلت وكالة الأنباء "رويترز": "أعتقد أنه شعر بمشكلة في العضلة الخلفية للفخذ، لا أعتقد أنها خطيرة، ربما لن يكون جاهزا لمواجهة نيوكاسل، لكن من المرجح أن يكون مستعدا لمباراة ليفربول".



وعانى يونايتد في ظل الإصابات هذا الموسم وغاب المهاجم أنطوني مارسيال والمدافع فيل جونز عن مباراة ألكمار، بينما استمر ابتعاد آرون وان- بيساكا ولوك شو.



يذكر أن سولسكاير أبدى قبل انطلاق المباراة قلقه من العشب الصناعي الخاص بأرضية الملعب، الأمر الذي أدى إلى استبعاده لنجم الفريق الفرنسي بول بوجبا من المشاركة في المباراة، في ظل معاناته من مشكلة في الكاحل.



يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز العاشر في الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، ويبحث عن تحقيق الفوز بعد تعادله في الجولة الماضية أمام أرسنال وخسارته في الجولة قبل الماضية أمام وست هام.