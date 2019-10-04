الاتحاد يحشد أسلحته لدك حصون المصري

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣١ ص

الاتحاد

أعلن طلعت يوسف، المدير الفني للاتحاد السكندري، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي غدا السبت، على استاد الجيش بالسويس ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز. ويغيب عن الفريق كل من إيمانويل بناهيني، ومحمد ناجي (جدو)، وعمرو خليل وصبحي سليمان وأحمد راشد، والمدافع الليبي أحمد شلبي، وصبري رحيل؛ لأسباب فنية، بينما يغيب محمد أنور عن قائمة الفريق بعد حصوله على طرد مباشر في المباراة السابقة أمام الجونة، التي انتهت بفوز زعيم الثغر 1-0، ليحقق أول 3 نقاط له في الدوري.

وجاءت قائمة الاتحاد كالتالي: - حراسة المرمى: عماد السيد، محمود الزنفلي. - خط الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، إسلام جمال، ويلسون أكابكو، السيد سالم، أسامة العزب، مروان النجار. - خط الوسط: نور السيد، أحمد نبيل مانجا، هشام محمد، أحمد حجي، خالد الغندور، أيمن غباشي، أحمد رفعت، رزاق سيسيه، كريم الديب. -