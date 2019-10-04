هل تفرض الدولة غرامة 120 جنيها لكل متر تعدي على نهر النيل؟

تحرير:أ.ش.أ ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٩ ص

تعديات - أرشيفية

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن فرض غرامة120 جنيهاً لكل متر تم التعدي به على المجاري المائية للدولة ونهر النيل. وأوضح المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليومK أنه قام بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول فرض غرامة 120 جنيهاً نظير كل متر تعدي على المجاري المائية ونهر النيل، مُوضحةً أنها تدرس حالياً آليات للتعامل مع هذه التعديات على المجاري المائية، وذلك من خلال إزالة تلك التعديات بشكل جذري في المناطق اللازمة لأغراض صيانة شبكتي الري والصرف، أو تقنين أوضاع المتعدين مع تغريمهم ماليا، وذلك بهدف الحفاظ على أصول الدولة وردع المخالفين.

وأكدت الوزارة، أنه في ضوء ارتفاع حجم التعديات على الأملاك العامة التابعة لوزارة الري، تبحث الحكومة آليات للتصرف مع التعديات على الأملاك العامة من خلال مقترحين، الأول: بحث إمكانية تحصيل رسوم مقابل حق الانتفاع بها، من خلال إعطاء فترة سماح من ستة أشهر إلى سنة للمتعدين على منافع الوزارة لتقنين أوضاعهم،