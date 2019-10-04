زيادات في مصروفات المدارس الخاصة والدولية.. التعليم ترد

تحرير:أ.ش.أ ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٤ ص

طارق شوقي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد بشأن فرض وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني زيادات جديدة في مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي الحالي 2019/2020، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما. وذكر المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أن وزارة التعليم أكدت أن المصروفات الحالية كما هي دون أي زيادة، مُشددةً على أنه في حالة مخالفة أي مدرسة قيمة المصاريف المدرسية المحددة أو النسب والشرائح المحددة الخاصة باشتراك أتوبيس المدرسة للعام الدراسي الحالي 2019/2020، سيتم وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشارت وزارة التعليم إلى أنه تم فتح 5 مدارس حكومية دولية جديدة اعتبارًا من العام الدراسي 2019/2020 بمحافظات القاهرة والجيزة ودمياط والإسكندرية؛ وذلك نظرًا للإقبال الشديد على المدارس الرسمية الدولية التي تعمل بالنظام البريطاني، وجودة الخدمة التعليمية المقدمة بها، والتي تنافس التعليم الخاص الدولي بتكلفة