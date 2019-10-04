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زيادات في مصروفات المدارس الخاصة والدولية.. التعليم ترد

تحرير:أ.ش.أ ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٤ ص
طارق شوقي
طارق شوقي
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد بشأن فرض وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني زيادات جديدة في مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي الحالي 2019/2020، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما. وذكر المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أن وزارة التعليم أكدت أن المصروفات الحالية كما هي دون أي زيادة، مُشددةً على أنه في حالة مخالفة أي مدرسة قيمة المصاريف المدرسية المحددة أو النسب والشرائح المحددة الخاصة باشتراك أتوبيس المدرسة للعام الدراسي الحالي 2019/2020، سيتم وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشارت وزارة التعليم إلى أنه تم فتح 5 مدارس حكومية دولية جديدة اعتبارًا من العام الدراسي 2019/2020 بمحافظات القاهرة والجيزة ودمياط والإسكندرية؛ وذلك نظرًا للإقبال الشديد على المدارس الرسمية الدولية التي تعمل بالنظام البريطاني، وجودة الخدمة التعليمية المقدمة بها، والتي تنافس التعليم الخاص الدولي بتكلفة
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هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

التخطيط: 10.2 مليار دولار استثمارات مصر بإفريقيا

أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، حرص مصر الدائم في إطار اعتزازها بانتمائها الإفريقي على العمل والتنسيق مع باقي الدول الإفريقية لتبادل الرؤى والخبرات والتجارب الناجحة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الاستثمارات المصرية في إفريقيا خلال 2018 بلغت نحو 1.2 مليار دولار، ليصل إجمالي استثماراتها بالقارة إلى 10.2 مليار دولار، وتبلغ الاستثمارات الإفريقية في مصر حوالي 2.8 مليار دولار. وأوضحت، أن مصر تشارك بفاعلية في جهود تنفيذ أجندة تنمية إفريقيا 2063.
اللواء محمد العصار

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع شركة بلغارية تصنيع الذخائر

بحث الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، أوجه التعاون المشترك مع أتاناس بوجدانوف المدير التنفيذي لشركة "VMZ" البلغارية العاملة في مجال تصنيع الذخائر والوفد المرافق له بحضور الملحق العسكري الجوي والبحري لسفارة بلغاريا. وشهد اللقاء الذي عقد بمقر ديوان عام الوزارة- التأكيد أن دور الوزارة الأساسي يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.
مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

رئيس الوزراء يتابع إجراءات تيسير الإفراج الجمركي عن البضائع

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لاستعراض الموقف التنفيذي لإجراءات تيسير الإفراج الجمركى عن البضائع، بحضور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أشرف رضا، مدير الإدارة العامة لأمن الموانئ، والدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، ومسؤولي عدد من الجهات ذات الصلة.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

إضفاء صفة النفع العام على مؤسسات وجمعيات أهلية

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إضفاء صفة النفع العام على عدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية، وذلك في إطار الحرص على دعم هذه الكيانات لتحقيق أهدافها المجتمعية. وتتمتع تلك المؤسسات والجمعيات الأهلية بعد إضفاء صفة النفع العام، بعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وكذلك عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، فضلاً عن إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقاً للأغراض التي تقوم عليها.
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

هل امتنعت «التعليم» عن تسليم الكتب الدراسية للطلاب؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول امتناع المدارس عن تسليم الكتب الدراسية لحين دفع المصروفات. وذكر المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدة عدم ربط تسليم الكتب الدراسية للطلاب بدفع المصروفات المدرسية. وأوضحت التعليم أنها أصدرت تعليمات تُلزم كافة المدارس بتسليم جميع الكتب للطلاب دون أي شرط أو تمييز، منوهة بأنها تتابع حاليًا موقف وصول الكتب الجديدة لجميع المدارس، حيث تم الانتهاء من طباعة معظم الكتب المدرسية وتوريدها للمدارس، وكذلك البدء في تسليم الكتب للطلاب مع بداية العام الدراسي.
في عيد الأم.. أفضل الهدايا لمُدرسة طفلك1

تعليم النواب: حظر الواجبات المدرسية قرار صائب

قال فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن طبيعة المرحلة العمرية لرياض الأطفال، تتطلب الأنشطة وليس الواجبات المنزلية، مشيرا إلى أن الطفل بحاجة إلى تعلم المشاركة النشطة مع الآخرين صغارا وكبارا، وتعلم كيفية تكوين العلاقات الاجتماعية مع الآخرين من الأسرة والروضة والمجتمع، مشيدا بقرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بحظر الواجبات المنزلية فى مرحلة رياض الأطفال، إذ أن الدراسات أثبتت عدم جدواها بالنسبة للطفل بالإضافة إلى أنها تشكل عبئا على الأطفال المتعسرين، وتسبب الملل للمتفوقين.
السيسى

بالتعليم والصحة.. السيسي يوجه بالتركيز على التنمية البشرية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي للعام الجاري 2019-2020، إذ وجه الرئيس بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، من خلال الاستمرار في إصلاح وتطوير منظومتي التعليم والصحة، واللتين تشهدان زيادة غير مسبوقة في مخصصاتهما.
زحام-داخل-الفصول

التعليم: نحتاج 130 مليار جنيه لحل أزمة كثافات الفصول

قالت وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن حل مشكلة الكثافات في الفصول الدراسية يحتا إلى 130 مليار جنيه، مشيرة خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إلى أن حل مشكلة الكثافات يحتاج إلى 100 ألف فصل، والوزارة تعمل على قرابة 13 ألف فصل طبقا للموارد المتاحة والأراضي المتوفرة، داعية المجتمع المدنى للمساهمة فى توفير أراضى لبناء مدارس، وأشارت الوزارة، إلى أنها تعمل فى صيانة 15 ألف فصل، وتحاول أن تضع حلول مختلفة فى مشكلة بناء المدارس، وسيتم إعلانها خلال الأسابيع المقبلة.
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