«التضامن» ترد على إيقاف برنامج «تكافل وكرامة»

تحرير:أ.ش.أ ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٧ ص

غادة والي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن وقف وزارة التضامن برنامج "تكافل وكرامة" للأسر الفقيرة، وتوجيه مخصصاته للبرنامج الجديد "وعي". وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي, والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف برنامج "تكافل وكرامة" وتوجيه مخصصاته للبرنامج الجديد "وعي"، مُشيرةً إلى استمرار برنامج "تكافل وكرامة" إلى جانب البرنامج الجديد "وعي"، وأن هناك زيادة مليار جنيه في مخصصات الدعم النقدي بموازنة العام المالي الحالي، وذلك في إطار سعي الوزارة للتوسع في منظومة الحماية الاجتماعية.

وأكدت الوزارة، استمرارها في صرف الدعم النقدي للأسر المستحقة، والتي تنطبق عليها شروط البرنامج بإجمالي 2 مليون مُستفيد بنهاية سبتمبر 2019، لافتةً إلى أنها تقوم بعملية مراجعة دقيقة، فضلاً عن قيامها بزيارات ميدانية بشكل دوري للتأكد من عدم حدوث أي أخطاء قد تؤدي لاستبعاد أسر مستحقة، أو إدراج أسر غير مستحقة،