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«التضامن» ترد على إيقاف برنامج «تكافل وكرامة»

تحرير:أ.ش.أ ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٧ ص
غادة والي
غادة والي
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن وقف وزارة التضامن برنامج "تكافل وكرامة" للأسر الفقيرة، وتوجيه مخصصاته للبرنامج الجديد "وعي". وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي, والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف برنامج "تكافل وكرامة" وتوجيه مخصصاته للبرنامج الجديد "وعي"، مُشيرةً إلى استمرار برنامج "تكافل وكرامة" إلى جانب البرنامج الجديد "وعي"، وأن هناك زيادة مليار جنيه في مخصصات الدعم النقدي بموازنة العام المالي الحالي، وذلك في إطار سعي الوزارة للتوسع في منظومة الحماية الاجتماعية.
وأكدت الوزارة، استمرارها في صرف الدعم النقدي للأسر المستحقة، والتي تنطبق عليها شروط البرنامج بإجمالي 2 مليون مُستفيد بنهاية سبتمبر 2019، لافتةً إلى أنها تقوم بعملية مراجعة دقيقة، فضلاً عن قيامها بزيارات ميدانية بشكل دوري للتأكد من عدم حدوث أي أخطاء قد تؤدي لاستبعاد أسر مستحقة، أو إدراج أسر غير مستحقة،
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هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

التخطيط: 10.2 مليار دولار استثمارات مصر بإفريقيا

أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، حرص مصر الدائم في إطار اعتزازها بانتمائها الإفريقي على العمل والتنسيق مع باقي الدول الإفريقية لتبادل الرؤى والخبرات والتجارب الناجحة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الاستثمارات المصرية في إفريقيا خلال 2018 بلغت نحو 1.2 مليار دولار، ليصل إجمالي استثماراتها بالقارة إلى 10.2 مليار دولار، وتبلغ الاستثمارات الإفريقية في مصر حوالي 2.8 مليار دولار. وأوضحت، أن مصر تشارك بفاعلية في جهود تنفيذ أجندة تنمية إفريقيا 2063.
اللواء محمد العصار

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع شركة بلغارية تصنيع الذخائر

بحث الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، أوجه التعاون المشترك مع أتاناس بوجدانوف المدير التنفيذي لشركة "VMZ" البلغارية العاملة في مجال تصنيع الذخائر والوفد المرافق له بحضور الملحق العسكري الجوي والبحري لسفارة بلغاريا. وشهد اللقاء الذي عقد بمقر ديوان عام الوزارة- التأكيد أن دور الوزارة الأساسي يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.
مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

رئيس الوزراء يتابع إجراءات تيسير الإفراج الجمركي عن البضائع

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لاستعراض الموقف التنفيذي لإجراءات تيسير الإفراج الجمركى عن البضائع، بحضور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أشرف رضا، مدير الإدارة العامة لأمن الموانئ، والدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، ومسؤولي عدد من الجهات ذات الصلة.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

إضفاء صفة النفع العام على مؤسسات وجمعيات أهلية

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إضفاء صفة النفع العام على عدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية، وذلك في إطار الحرص على دعم هذه الكيانات لتحقيق أهدافها المجتمعية. وتتمتع تلك المؤسسات والجمعيات الأهلية بعد إضفاء صفة النفع العام، بعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وكذلك عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، فضلاً عن إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقاً للأغراض التي تقوم عليها.
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غادة-والى-وزيرة-التضامن

وزيرة التضامن توجه برعاية شقيقة الطفلة جنة ووالدها

وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، برعاية الطفلة أماني محمد سمير شقيقة الطفلة جنة ضحية حادث تعذيبها على يد جدتها وخالها، وذلك عقب قرار النيابة العامة بإيداع الطفلة أماني، كما وجهت بتقديم كافة أوجه الدعم للطفلة وأسرتها، وشكلت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية وفريق التدخل السريع بالوزارة، فريق للدعم النفسي لبدء جلسات تأهيلية مع وضع برنامج طبي لعلاج آثار التعذيب. ووجهت الوزيرة أيضا بتوفير كافة الخدمات للمواطن محمد سمير حافظ والد الطفلة إذ تم تسجيله ببرنامج تكافل وكرامة وتم حجز كشف طبى له بالمجالس الطبية بالمنصورة.
غادة-والى-وزيرة-التضامن

500 مليون دولار قيمة «تكافل وكرامة» المرحلة الثانية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع اتفاق المرحلة الثانية لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي "تكافل وكرامة"، بقيمة 500 مليون دولار. وعقب توقيع الاتفاق، قالت غادة وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل على مد البرنامج للدعم النقدي المشروط، الذي امتدت إسهاماته لـ3 سنوات، من مارس 2015 حتى 2018، ومن المقرر أن تتواصل إسهامات هذا البرنامج لـ3 سنوات مقبلة، لافتة إلى أنه تم تقييم البرنامج من قبل مقيم دولي مستقل، وأثبت تحقيق نتائج وآثار إيجابية على صعيد تحسين مستوى معيشة الأسر المستفيدة منه.
حظر-التوكتوك. (1)

بعد إلغاء التوكتوك.. لماذا سمحت الحكومة بدخوله مصر؟

خلال الأيام الماضية أثار قرار الحكومة، بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال «التوكتوك» بسيارات آمنة ومرخصة، مثل «الميني فان» تعمل بالغاز الطبيعي، على أن تتبنى وزارة المالية، والجهات المعنية تنفيذ هذا البرنامج، حالة من الغضب لدى كثيرين، الذين طالبوا بجعل استبدال التوكتوك بسيارات فان أمرًا اختياريًا وليس إجباري، خاصة أن أغلب سائقيه، ينتمون إلى الطبقة الفقيرة التي تحاول تدبير أمورهم وتوفير مصاريف معيشتهم اليومية من خلال العمل عليه، مما يطرح تساؤلا: لماذا سمحت الحكومة بدخوله مصر منذ البداية؟
صناعة-السيارات-فى-المانيا

نائبة تطالب بإنشاء مناطق صناعية لتجميع السيارات

طالبت سعاد المصري عضو مجلس النواب بمحافظة بورسعيد، في تصريحات لها، اليوم الإثنين، بتخصيص أراض لإقامة مناطق صناعية متخصصة لتجمع كافة الشركات والصناعات المغذية للسيارات في مكان واحد، وذلك للمساهمة في تصنيع سيارات مصرية 100%، مشيرة إلى أن تصنيع سيارة مصرية بالكامل يجذب كبرى شركات صناعة السيارات العالمية للاستثمار والتصنيع في مصر، خاصة أن قطاع السيارات أحد أهم الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية والخدمية لمؤشرات خطط التنمية الاقتصادية في أي دولة.
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