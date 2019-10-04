«التضامن»: صرف ما يزيد على 50% من معاشات أكتوبر خلال 3 أيام

تحرير:أ.ش.أ ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ م

معاشات

ذكرت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم صرف ما يزيد على 50% من إجمالي المعاشات المستحقة عن شهر أكتوبر والمحولة على منافذ صرف صندوقي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والبريد، خلال 3 أيام. وأوضح بيان للوزارة اليوم الجمعة أن عملية صرف المعاشات بدأت يوم الثلاثاء الماضي الأول من أكتوبر لما يزيد على 8 مليارات و18 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.17 مليار و17 مليون جنيه، من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومنافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، ومكاتب البريد وكذلك البنوك، بمناسبة أعياد أكتوبر.

وأضاف البيان أن اللجنة المُشكّلة من قيادات الصندوق الحكومي والعام والخاص التي تتابع عمليات الصرف، أن إجمالي عدد الحالات التي قامت بالصرف حتى عصر أمس الخميس بلغت 3 ملايين و795 ألف عملية صرف بقيمة إجمالية تقرب من 5 مليارات و943 مليون جنيه، حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين