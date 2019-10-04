ضبط تاجر بحوزته نصف طن من «سمك الأرنب السام» بالإسكندرية

تحرير:التحرير ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م

سمكة الأرنب

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تاجر أسماك بالإسكندرية وبحوزته 500 كيلو جرام من أسماك الأرنب السام المحظور صيده وتداوله بالأسواق. كانت تحريات ومعلومات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية ، قد أكدت قيام "تاجر سمك - مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى" بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم بالاتجار فى الأسماك الغير صالحة للاستهلاك الآدمى "سمك الأرنب السام" والمحظور صيدها وتداولها بالأسواق لإحتوائها على كمية من السموم الضارة بالصحة العامة، والصادر بشأنها النشرة التحذيرية الصادرة من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لخطورتها على الصحة العامة.