مرتضى يهاجم الشناوي ويطلب إلغاء الفقرات التحكيمية

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م

مرتضى منصور

طالب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اتحاد الكرة، بإلغاء الفقرات التحليلية التحكيمية في أستوديوهات القنوات الفضائية للدوري الممتاز، مهاجمًا أحمد الشناوي، الخبير التحكيمي، لتأكيده أن فريق مصر للمقاصة يستحق ضربتي جزاء. اقتنص الزمالك فوزا صعبا بهدف على مضيفه مصر للمقاصة، باستاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية، وسجل هدف الزمالك أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة 56 من عمر المباراة، ورفع الزمالك رصيده بقيادة مدربه الصربي ميتشو إلى 6 نقاط، ليتساوى مع الأهلي وبيراميدز في صدارة الترتيب بينما تجمد رصيد المقاصة عند 3 نقاط بقيادة مدربه أحمد حسام "ميدو".

وأكد رئيس الزمالك في تصريحات متلفزة، أن الزمالك تعرض للظلم من قبل أمام مصر للمقاصة ولم يتحدث أحد، موضحًا أن التحكيم أهدى لقب الدوري للأهلي في الموسم الماضي. وأوضح أن الصربي ميتشو يتعرض للهجوم، بينما يتحدث الإعلام عن مميزات رينيه فايلر مدرب الأهلي، رغم أنه فاز على سموحة الذي لم يبدأ بأفضل لاعبيه حسام

وأكد رئيس الزمالك في تصريحات متلفزة، أن الزمالك تعرض للظلم من قبل أمام مصر للمقاصة ولم يتحدث أحد، موضحًا أن التحكيم أهدى لقب الدوري للأهلي في الموسم الماضي.



وأوضح أن الصربي ميتشو يتعرض للهجوم، بينما يتحدث الإعلام عن مميزات رينيه فايلر مدرب الأهلي، رغم أنه فاز على سموحة الذي لم يبدأ بأفضل لاعبيه حسام حسن أساسيا، كما أن مختار مختار، مدرب الإنتاج الحربي، لم يهزم الأهلي طوال تاريخه التدريبي.



وأكد رئيس الزمالك أنه غاب عن لقاء مصر للمقاصة بعد تعرضه لنزلة برد بجانب بُعد المسافة عن ملعب السلام الذي استضاف اللقاء، موجهًا التهنئة للزمالك بعد الفوز في مباراة أمس.

