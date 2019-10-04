جنابري لاعب الجولة في دوري أبطال أوروبا

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م

دوري أبطال أوروبا

حصد الألماني سيرجي جنابري جائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد العرض المذهل الذي قدمه أمام توتنهام على ملعب الأخير، في المباراة التي فاز بها بايرن ميونيخ بنتيجة ثقيلة استقرت على 7-2، وسجل جنابري من تلك السباعية 4 أهداف "سوبر هاتريك"، ليكون سببا رئيسيا في تلك النتيجة المهينة للسبيرز، وبحسب شركة أوبتا، فإن جنابري بات ثاني لاعب في تاريخ دوري الأبطال، يسجل 4 أهداف أو أكثر في شباك الأندية الإنجليزية، في مباراة واحدة، بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، الذي سجل رباعيته في شباك أرسنال.

وأوضحت "أوبتا" أيضًا أن جنابري بات ثاني لاعب ألماني يسجل 4 أهداف في مباراة واحدة بدوري الأبطال، بعد ماريو جوميز لاعب بايرن السابق ودورتموند الحالي، الذي سجل رباعية أيضًا في شباك بازل بقميص بايرن عام 2012، وفاز بايرن وقتها أيضًا بسبعة أهداف، ولكن دون رد. أما شبكة "سكاي سبورت" فقد أشارت إلى أن جنابري

وأوضحت "أوبتا" أيضًا أن جنابري بات ثاني لاعب ألماني يسجل 4 أهداف في مباراة واحدة بدوري الأبطال، بعد ماريو جوميز لاعب بايرن السابق ودورتموند الحالي، الذي سجل رباعية أيضًا في شباك بازل بقميص بايرن عام 2012، وفاز بايرن وقتها أيضًا بسبعة أهداف، ولكن دون رد.



أما شبكة "سكاي سبورت" فقد أشارت إلى أن جنابري بات اللاعب الـ13 في تاريخ دوري الأبطال، الذي يسجل 4 أهداف في مباراة واحدة.



وتفوق جنابري على كل من لويس سواريز من برشلونة، وإيمانويل بونافونتور من كلوب بروج، وأشرف حكيمي من بروسيا دورتموند.



يذكر أن بايرن ميونيخ يتصدر ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، مقابل 3 نقاط للنجم الأحمر في المركز الثاني، ونقطة واحدة لكل من توتنهام وأولمبياكوس في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.