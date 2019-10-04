مرتضى منصور يقدم 16 بلاغًا ضد مجلس الأهلي

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م

مجلس الأهلي

فتح مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، النار على مجلس الأهلي، وأشار رئيس القلعة البيضاء إلى أن مجلس المارد الأحمر برئاسة محمود الخطيب يحاول الاستقواء بالخارج ضده والبحث عن إثارة الفتنة. وأوضح مرتضى منصور في تصريحات متلفزة، أنه قدم 16 بلاغًا ضد مجلس النادي الأهلي للنائب العام، كما هاجم رئيس القلعة البيضاء، الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، لترويجه بعض الأنباء حول أفضلية فريق جينيراسيون، بطل السنغال، في أزمته بدوري أبطال إفريقيا.

كما طالب مرتضى، اتحاد الكرة، بإلغاء الفقرات التحليلية التحكيمية في أستوديوهات القنوات الفضائية للدوري الممتاز، مهاجمًا أحمد الشناوي الخبير التحكيمي، لتأكيده أن فريق مصر للمقاصة يستحق ضربتي جزاء، وأكد أن الزمالك تعرض للظلم من قبل أمام مصر للمقاصة ولم يتحدث أحد، موضحًا أن التحكيم أهدى لقب الدوري للأهلي

كما طالب مرتضى، اتحاد الكرة، بإلغاء الفقرات التحليلية التحكيمية في أستوديوهات القنوات الفضائية للدوري الممتاز، مهاجمًا أحمد الشناوي الخبير التحكيمي، لتأكيده أن فريق مصر للمقاصة يستحق ضربتي جزاء، وأكد أن الزمالك تعرض للظلم من قبل أمام مصر للمقاصة ولم يتحدث أحد، موضحًا أن التحكيم أهدى لقب الدوري للأهلي في الموسم الماضي.



وأوضح أن الصربي ميتشو يتعرض للهجوم، بينما يتحدث الإعلام عن مميزات رينيه فايلر مدرب الأهلي، رغم أنه فاز على سموحة الذي لم يبدأ بأفضل لاعبيه حسام حسن أساسيا، كما أن مختار مختار مدرب الإنتاج الحربي، لم يهزم الأهلي طوال تاريخه التدريبي.



وأكد رئيس الزمالك أنه غاب عن لقاء مصر للمقاصة بعد تعرضه لنزلة برد بجانب بُعد المسافة عن ملعب السلام الذي استضاف اللقاء، موجهًا التهنئة للزمالك بعد الفوز في مباراة أمس.

