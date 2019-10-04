رياضة

مرتضى منصور يقدم 16 بلاغًا ضد مجلس الأهلي

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م
مجلس الأهلي
مجلس الأهلي
فتح مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، النار على مجلس الأهلي، وأشار رئيس القلعة البيضاء إلى أن مجلس المارد الأحمر برئاسة محمود الخطيب يحاول الاستقواء بالخارج ضده والبحث عن إثارة الفتنة. وأوضح مرتضى منصور في تصريحات متلفزة، أنه قدم 16 بلاغًا ضد مجلس النادي الأهلي للنائب العام، كما هاجم رئيس القلعة البيضاء، الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، لترويجه بعض الأنباء حول أفضلية فريق جينيراسيون، بطل السنغال، في أزمته بدوري أبطال إفريقيا.
كما طالب مرتضى، اتحاد الكرة، بإلغاء الفقرات التحليلية التحكيمية في أستوديوهات القنوات الفضائية للدوري الممتاز، مهاجمًا أحمد الشناوي الخبير التحكيمي، لتأكيده أن فريق مصر للمقاصة يستحق ضربتي جزاء، وأكد أن الزمالك تعرض للظلم من قبل أمام مصر للمقاصة ولم يتحدث أحد، موضحًا أن التحكيم أهدى لقب الدوري للأهلي
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منتخب مصر للكرة الطائرة (2)

طائرة مصر تخسر أمام البرازيل في كأس العالم

خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة أمام البرازيل (1-3) اليوم الجمعة، ضمن بطولة كأس العالم المقامة باليابان حتى 15 أكتوبر الجاري، وجاء الشوط الأول لصالح منتخب البرازيل بواقع (25-19)، قبل أن يتعادل منتخب مصر، ويحسم الشوط الثاني لصالحه (25-21)، لكن راقصي السامبا فازوا بالشوطين الثالث (25-19)، والرابع (25-22)، ليحسموا المباراة التي تأتي ضمن الجولة الثالثة من منافسات بطولة العالم، ومن ثم رفع منتخب البرازيل رصيده لـ9 نقاط في المركز الأول، في حين توقف رصيد منتخب مصر عند 6 نقاط في المركز الثالث مؤقتا، لحين انتهاء باقي منافسات الجولة.
جنش

جنش يهاجم مجلس الزمالك ويشكر اتحاد الكرة

تعجب محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، من عدم حصوله على مقدم تعاقده للموسم الجديد (2019- 2020) حتى الآن من القلعة البيضاء. وكتب حارس الزمالك، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم الجمعة: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، على تحمل كل تكاليف علاجي حتى الآن، وأشكر جمهور نادى الزمالك العظيم على مشاعركم الجميلة ومساعدتى في تخطي الأزمة والعودة سريعًا إلى الملعب، فدمتم لى خير إخوة".
بول بوجبا

الشكوك تحوم حول لحاق بوجبا بصدام نيوكاسل

زاد أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، من الشكوك التي تحوم حول مشاركة نجم الفريق الفرنسي بول بوجبا في مباراة نيوكاسل بعد غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، وذلك بعد غياب النجم الفرنسي عن تعادل الشياطين الحمر السلبي أمس، أمام ألكمار ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الأوروبي؛ بسبب المعاناة من إصابة في الكاحل، وفي حال غاب بوجبا فسينضم إلى كل من أنتوني مارسيال ولوك شاو وخيسي لينجارد، وقال سولسكاير، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية، إنه لن يدفع بأي من اللاعبين المصابين في مواجهة نيوكاسل يوم الأحد.
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مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى يهاجم الشناوي ويطلب إلغاء الفقرات التحكيمية

طالب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اتحاد الكرة، بإلغاء الفقرات التحليلية التحكيمية في أستوديوهات القنوات الفضائية للدوري الممتاز، مهاجمًا أحمد الشناوي، الخبير التحكيمي، لتأكيده أن فريق مصر للمقاصة يستحق ضربتي جزاء. اقتنص الزمالك فوزا صعبا بهدف على مضيفه مصر للمقاصة، باستاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية، وسجل هدف الزمالك أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة 56 من عمر المباراة، ورفع الزمالك رصيده بقيادة مدربه الصربي ميتشو إلى 6 نقاط، ليتساوى مع الأهلي وبيراميدز في صدارة الترتيب بينما تجمد رصيد المقاصة عند 3 نقاط بقيادة مدربه أحمد حسام "ميدو".
الزمالك-وجينراسيون ‎ (1)

تفاصيل أزمة مسؤولي كاف بسبب لقاء الزمالك وجينيراسيون

علمت "التحرير" من مصادر مطلعة داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أن هناك أزمة مع أنتوني بافوي السكرتير العام الثاني لـ"كاف"، بعدما أصدر خطابا بتأجيل لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت بطل السنغال، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، دون موافقة الناديين أو موافقة مسؤولي "كاف" على إرسال الخطاب. وتابعت المصادر أن أنتوني بافوي هو من وقع على خطاب التأجيل، أما خطاب عدم حسم تأهل الزمالك فجاء بتوقيع معاذ حجي، كما كشفت المصادر عن أن اللجان المختصة داخل الاتحاد الإفريقي ستصدر قرارها النهائي مساء اليوم الإثنين.
الزمالك...

ميتشو يبدي غضبه بسبب أزمة جينيراسيون فوت

أبدى الصربي ميلوتن سرديوييفيتش "ميتشو"، المدير الفني لنادي الزمالك، غضبه إزاء اتهام البعض بأن ممثل مصر في دوري أبطال إفريقيا هو سبب أزمة مباراته ضد جينيراسيون فوت بطل السنغال، والتي لم تلعب بسبب رفض الأخير السفر إلى الإسكندرية لخوض المباراة على استاد برج العرب. وكتب مدرب الزمالك، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الإثنين: "ما يقال هراء بحت، هذا سخيف، الزمالك لم يخطئ في شيء تجاه منافسه ولا نقبل توجيه اتهامات غبية لنا، كنا جاهزين للفوز في الملعب".
مرتضى منصور (2)

مرتضى يعلن انتهاء أزمة لقاء الزمالك وجينيراسيون

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أرسل خطابا لمسؤولي فريق جينيراسيون فوت السنغالي، المقرر له مواجهة فريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء، يؤكد فيه أن مباراة الفريقين بإياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019- 2020، ستقام مساء الأحد المقبل في الثامنة مساءً، على استاد الجيش في برج العرب بمدينة الإسكندرية، وأضاف منصور أن إدارة نادي الزمالك ستتحمل تكاليف إقامة الفريق السنغالي في برج العرب.
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