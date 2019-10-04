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مى كساب: لا أقلد نبيلة عبيد وأحزنني تأجيل عرض فيلمي

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م
مى كساب
مى كساب
طرح منذ يومين فيلم "الطيب والشرس واللعوب"، الذي تقوم ببطولته الفنانة مي كساب، ويتناول قصة 3 من نجوم زمن الفن الجميل ممن قدموا العديد من الأعمال، إلا أن شعبيتهم تأثرت بمرور الوقت، ولم تعد الأعمال الفنية تعرض عليهم من قبل المنتجين، إلا أنهم قرروا العودة مرة أخرى إلى الساحة الفنية، من خلال فيلم سينمائي يتقاسمون بطولته، وهو ما يدور في إطار كوميدي ومواقف تجمعهم معا في رحلتهم، وعبرت مي كساب عن سعادتها بالعمل. وقالت فى تصريحات لـ«التحرير»، إنها تتمني ان ينال الفيلم إعجاب الجمهور خاصة أنهم بذلوا فيه مجهود كبير حتي يخرج للنور.
ونوهت أن الشخصية التي تجسدها من خلال العمل لا تشبه أى أحد من النجوم، لافتة إلى أن الجمهور قد يعتقد أنها قريبة من الفنانة نبيلة عبيد، ولكنها أكدت أنها لم تحاول تقليدها، كما كشف عن حزنها لتأجيل عرض الفيلم منذ فترة طويلة خاصة أنهم أنتهوا من تصوير منذ عام تقريبا. وعلقت على موعد طرح الفيلم خاصة أنه بعيد
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فاطمة عادل

«بين بحرين» يواجه المجتمع بقضايا المرأة في السينمات 16 أكتوبر

تستعد السينمات المصرية، لعرض فيلم "بين بحرين"، بداية من يوم 16 أكتوبر الجاري، بعد سلسلة من الجولات خاضها في المهرجانات العربية والأوروبية والدولية، ونشرت صفحة الفيلم الرسمية على فيسبوك، اليوم الخميس، الإعلان الترويجي الرسمي له، مشيرة إلى أن الفيلم نتاج تعاون مشترك بين المجلس القومي للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشركة أكسير وشركاء التنمية، إيماناً منهم بدور السينما المهم في تغيير الثقافة السلبية تجاه المرأة في المجتمعات المختلفة.
بوستر فيلم اكسترا

«آمن جدا» ينافس في مهرجان مالمو للسينما العربية

ينطلق الفيلم القصير "آمن جدا" للمخرجة نوران شريف في عرضه العالمي الأول بمهرجان مالمو للسينما العربية من 4 وحتى 8 أكتوبر، إذ ينافس في مسابقة الأفلام القصيرة بالمهرجان. الفيلم هو شراكة إنتاجية بين شركة S Production وشركة ريد ستار للإنتاج والتوزيع، كما يشارك للشركة في نفس المهرجان فيلما "ماتعلاش عن الحاجب" و"شوكة وسكينة"، ويقوم ببطولة فيلم "آمن جدا" كل من "ثراء جبيل، سلوى محمد علي، وئام عصام"، وهو تأليف وجيه صبري ومودي رؤوف ونوران شريف، ومن إخراج نوران شريف.
براد-بيت- (2)

بعد غياب طويل.. براد بيت في مغامرة للفضاء «Ad Astra»

بعد اختفاء براد بيت لفترة طويلة عن صالات العرض، كان محبوه في جميع أنحاء العالم في انتظار فيلمه الجديد "Ad Astra"، وخرجت هذه الرائعة من قبل المخرج جيمس جراي. يتألق براد بيت في فيلم خيال علمي، كان الفضاء أهم العوامل والآليات التي اعتمد عليها المخرج، ما أدى إلى نجاح باهر لم يُسبق في تاريخ السينما الأمريكية، ووصلت الإيرادات إلى 19.5 مليون دولار، حيث عرض في 3460 شاشة عرض، وما زال الفيلم يحقق أرقامًا لا بأس بها في شباك الإيرادات، ولكن هل ستكون النتيجة مُرضية بالنظر إلى ميزانية الفيلم التي تبلغ 50 مليون دولار؟
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فيلم-الطيب-والشرس-واللعوب.

2 أكتوبر الموعد النهائي لطرح «الطيب والشرس واللعوب»

بعد سلسلة من التأجيلات حددت الشركة المنتجة لفيلم «الطيب والشرس واللعوب» يوم 2 أكتوبر موعدا نهائيا لطرح الفيلم فى دور العرض. الفيلم من بطولة "بيومي فؤاد، مى كساب، محمد سلام، أحمد فتحى"، وتأليف رأفت رضا وإخراج رامى رزق الله، وتدور أحداثه حول 3 ممثلين كانوا نجوم شباك ولديهم جمهور عريض خلال فترة التسعينيات، ولكن تدهورت بهم الحال وأصبحوا بعيدين عن الأضواء لعدم طلبهم من قبل المنتجين والمخرجين، فيجتمعون مجددًا ويقررون العودة من خلال إنتاج عمل فني على نفقتهم الخاصة.
ياسر-جلال

ياسر جلال في مسلسل تاريخي لـ«رمضان 2020»

ينافس النجم ياسر جلال في موسم دراما رمضان المقبل لعام 2020، بمسلسل تاريخي من إنتاج "سينرجي" للمخرج حسين المنباوي، تأليف هاني سرحان، ويعقد جلسات عمل بشكل مستمر للاستقرار على الأبطال الذين سيشاركون في بطولة العمل، ومن المقرر الإعلان عن كل التفاصيل خلال الفترة المقبلة. ويعد العمل التعاون الثاني في الدراما التليفزيونية الرمضانية بين الثلاثي "النجم ياسر جلال والمخرج حسين المنباوي والسيناريست هاني سرحان" بعد أن قدموا مسلسل "لمس أكتاف" في رمضان الماضي لعام 2019، والذي حقق نجاحًا كبيرًا.
هنا-الزاهد-وأحمد-فهمي (3)

نجوم الفن لـ«هنا وفهمي»: ألف مبروك.. ربنا يسعدكم

حرص عدد من الفنانين على تهنئة كل من هنا الزاهد وأحمد فهمي، بزفافهما الذي أقيم ليلة أمس بأحد الفنادق المطلة على النيل، بحضور الأهل وعدد كبير من نجوم الفن والإعلاميين، من بينهم «أحمد عز، كندة علوش، عمرو يوسف، كريم عبد العزيز، أيتن عامر، محمد عبد الرحمن، أكرم حسني، منى الشاذلي، عمرو الليثي، أشرف عبد الباقي»، وغيرهم، ومن بين المهنئين الفنانة نيللي كريم، التى قامت بنشر صورة للعروسين على حسابها بموقع «إنستجرام» وعلقت عليها: «مبروك ليكم يا ولاد، سعيدة جدا ليكم، ربنا يحميكم»، بينما علق الفنان أحمد السعدني: «ألف مبروك يا حبايبي، ربنا يسعدكم يا رب».
حمدى الميرغنى محمد عبد الرحمن اوس اوس الموسم الأخير من مسرح مصر (3)

الميرغني وأوس أوس يصوران «روحين في زكيبة» بالمغرب

يستعد نجما فرقة "مسرح مصر"، الثنائي الكوميدي حمدي الميرغني ومحمد أسامة "أوس أوس"، للسفر إلى دولة المغرب لتصوير عدد من مشاهد مسلسلهما الجديد "روحين في زكيبة" خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إذ تم الانتهاء من تصوير جزء كبير من العمل في القاهرة طوال الأسابيع الماضية، لا سيما أن التصوير يسير بشكل يومي دون توقفات تحت إدارة المخرج محمد مصطفى، وتدور أحداث العمل في 30 حلقة، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل، ويناقش حياة عمال النظافة وإهمال المجتمع لهم وتغافله عن دورهم المهم.
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