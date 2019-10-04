مى كساب: لا أقلد نبيلة عبيد وأحزنني تأجيل عرض فيلمي

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م

مى كساب

طرح منذ يومين فيلم "الطيب والشرس واللعوب"، الذي تقوم ببطولته الفنانة مي كساب، ويتناول قصة 3 من نجوم زمن الفن الجميل ممن قدموا العديد من الأعمال، إلا أن شعبيتهم تأثرت بمرور الوقت، ولم تعد الأعمال الفنية تعرض عليهم من قبل المنتجين، إلا أنهم قرروا العودة مرة أخرى إلى الساحة الفنية، من خلال فيلم سينمائي يتقاسمون بطولته، وهو ما يدور في إطار كوميدي ومواقف تجمعهم معا في رحلتهم، وعبرت مي كساب عن سعادتها بالعمل. وقالت فى تصريحات لـ«التحرير»، إنها تتمني ان ينال الفيلم إعجاب الجمهور خاصة أنهم بذلوا فيه مجهود كبير حتي يخرج للنور.

ونوهت أن الشخصية التي تجسدها من خلال العمل لا تشبه أى أحد من النجوم، لافتة إلى أن الجمهور قد يعتقد أنها قريبة من الفنانة نبيلة عبيد، ولكنها أكدت أنها لم تحاول تقليدها، كما كشف عن حزنها لتأجيل عرض الفيلم منذ فترة طويلة خاصة أنهم أنتهوا من تصوير منذ عام تقريبا. وعلقت على موعد طرح الفيلم خاصة أنه بعيد