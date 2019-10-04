ديشامب يعلق على مستوى جريزمان مع برشلونة

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م

أنطوان جريزمان

أعرب مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب، عن عدم شعوره بالقلق من المستوى الذي يقدمه نجم الديوك أنطوان جريزمان، رفقة برشلونة، وقال ديشامب حسبما نقلت صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "الانتقال من نادٍ لآخر ليس سهلا، في أتلتيكو مدريد كان الفريق يدور حوله، لكنه لم يختر الراحة، فهو يعلم ذلك، أنطوان يكتشف نفسه مع فريق لديه فكر وعادات مختلفة، لقد انضم إلى ناد كبير، ويلعب في مركز مختلف مقارنةً بما يؤديه من مهام مع منتخب فرنسا. جريزمان لديه جهد وفير، ولكن مركزه في برشلونة بالتأكيد يجعله أقل تأثيرا مما كان عليه في أتلتيكو".

وأضاف مدرب المنتخب الفرنسي: "جريزمان سيفعل كل ما في وسعه لإثبات جدارته وحجز مكانه في الفريق، الأمر يحتاج إلى وقت، ولست قلقا بشأن أنطوان". وانتقل جريزمان إلى برشلونة في الصيف الماضي، آتيًا من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الروخيبلانكوس. وفشل جريزمان في تقديم

وأضاف مدرب المنتخب الفرنسي: "جريزمان سيفعل كل ما في وسعه لإثبات جدارته وحجز مكانه في الفريق، الأمر يحتاج إلى وقت، ولست قلقا بشأن أنطوان".



وانتقل جريزمان إلى برشلونة في الصيف الماضي، آتيًا من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الروخيبلانكوس.



وفشل جريزمان في تقديم نفس النسخة التي ظهر بها مع أتلتيكو مدريد، حيث إن اللاعب حتى الآن لم يجد مستواه المرتفع مع البارسا، كما أن المدرب إرنستو فالفيردي لم ينجح في توظيفه.



يذكر أن جريزمان سجل حتى الآن مع العملاق الكتالوني 3 أهداف، جميعها في الدوري الإسباني في 7 مباريات خاضها في الليجا، وفشل في تسجيل أي هدف في مباراتين خاضهما في مسابقة دوري أبطال أوروبا.