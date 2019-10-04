رياضة

ديشامب يعلق على مستوى جريزمان مع برشلونة

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م
أنطوان جريزمان
أنطوان جريزمان
أعرب مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب، عن عدم شعوره بالقلق من المستوى الذي يقدمه نجم الديوك أنطوان جريزمان، رفقة برشلونة، وقال ديشامب حسبما نقلت صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "الانتقال من نادٍ لآخر ليس سهلا، في أتلتيكو مدريد كان الفريق يدور حوله، لكنه لم يختر الراحة، فهو يعلم ذلك، أنطوان يكتشف نفسه مع فريق لديه فكر وعادات مختلفة، لقد انضم إلى ناد كبير، ويلعب في مركز مختلف مقارنةً بما يؤديه من مهام مع منتخب فرنسا. جريزمان لديه جهد وفير، ولكن مركزه في برشلونة بالتأكيد يجعله أقل تأثيرا مما كان عليه في أتلتيكو".
وأضاف مدرب المنتخب الفرنسي: "جريزمان سيفعل كل ما في وسعه لإثبات جدارته وحجز مكانه في الفريق، الأمر يحتاج إلى وقت، ولست قلقا بشأن أنطوان". وانتقل جريزمان إلى برشلونة في الصيف الماضي، آتيًا من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الروخيبلانكوس. وفشل جريزمان في تقديم
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منتخب مصر للكرة الطائرة (2)

طائرة مصر تخسر أمام البرازيل في كأس العالم

خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة أمام البرازيل (1-3) اليوم الجمعة، ضمن بطولة كأس العالم المقامة باليابان حتى 15 أكتوبر الجاري، وجاء الشوط الأول لصالح منتخب البرازيل بواقع (25-19)، قبل أن يتعادل منتخب مصر، ويحسم الشوط الثاني لصالحه (25-21)، لكن راقصي السامبا فازوا بالشوطين الثالث (25-19)، والرابع (25-22)، ليحسموا المباراة التي تأتي ضمن الجولة الثالثة من منافسات بطولة العالم، ومن ثم رفع منتخب البرازيل رصيده لـ9 نقاط في المركز الأول، في حين توقف رصيد منتخب مصر عند 6 نقاط في المركز الثالث مؤقتا، لحين انتهاء باقي منافسات الجولة.
جنش

جنش يهاجم مجلس الزمالك ويشكر اتحاد الكرة

تعجب محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، من عدم حصوله على مقدم تعاقده للموسم الجديد (2019- 2020) حتى الآن من القلعة البيضاء. وكتب حارس الزمالك، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم الجمعة: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، على تحمل كل تكاليف علاجي حتى الآن، وأشكر جمهور نادى الزمالك العظيم على مشاعركم الجميلة ومساعدتى في تخطي الأزمة والعودة سريعًا إلى الملعب، فدمتم لى خير إخوة".
بول بوجبا

الشكوك تحوم حول لحاق بوجبا بصدام نيوكاسل

زاد أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، من الشكوك التي تحوم حول مشاركة نجم الفريق الفرنسي بول بوجبا في مباراة نيوكاسل بعد غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، وذلك بعد غياب النجم الفرنسي عن تعادل الشياطين الحمر السلبي أمس، أمام ألكمار ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الأوروبي؛ بسبب المعاناة من إصابة في الكاحل، وفي حال غاب بوجبا فسينضم إلى كل من أنتوني مارسيال ولوك شاو وخيسي لينجارد، وقال سولسكاير، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية، إنه لن يدفع بأي من اللاعبين المصابين في مواجهة نيوكاسل يوم الأحد.
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برشلونة-اتليتك بلباو

بلباو يحقق إنجازا تاريخيا غائبا منذ 26 عامًا

لم يتوقع أحد قبل بداية الموسم الجاري، أن يتألق أتلتيك بلباو بشدة ويصل إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فكل الأنظار كانت مسلطة وبشدة على حامل اللقب برشلونة، الذي لم يخسر لقب الليجا منذ موسم 2008- 2009 سوى 3 مرات فقط، لصالح ريال مدريد مرتين في موسمي 2011- 2012 و2016- 2017، إضافة إلى خسارة اللقب لأتلتيكو مدريد موسم 2013- 2014، كما كانت الأنظار مسلطة على ريال مدريد للخروج من كبوة الموسم الماضي، وسلطت الأضواء على أتلتيكو أيضًا بعد الصفقات المميزة التي أجراها في الميركاتو الصيفي الماضي.
فياريال-ريال مدريد

ريال مدريد يسعى لخطف الصدارة أمام إشبيلية

تتواصل اليوم الأحد مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، حيث يحتضن ملعب رامون سانشيز بيزخوان، قمة مباريات الجولة، عندما يستقبل إشبيلية الثاني برصيد 10 نقاط، نظيره ريال مدريد الخامس برصيد 8 نقاط في تمام الساعة التاسعة مساءً، وبعد خسارة برشلونة أمس أمام غرناطة وتعادل أتلتيكو مدريد أمام سيلتا فيجو، بإمكان ريال مدريد القفز إلى صدارة جدول الترتيب في حال تمكن من تحقيق الانتصار اليوم، وتواجه الفريقان في 150 مباراة من قبل في الدوري، حقق خلالها الريال الانتصار في 79 لقاءً وخسر 45 مواجهة، وحسم التعادل نتيجة 26 مباراة.
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جريزمان يصرح برضاه عن التعادل أمام دورتموند

تعادل برشلونة أمس سلبيا مع بروسيا دورتموند على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في مستهل مشوار الفريقين بمرحلة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وأعرب النجم الفرنسي أنطوان جريزمان عن رضاه عن تلك النتيحة قائلًا، حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "مارك أندريه تير شتيجن تصدى لركلة جزاء، وتصدى لكرات أخرى غاية في الأهمية، وبدورنا فشلنا في هز الشباك، وهو الأمر الذي يجب علينا تحسينه، ولكن في النهاية خرجنا بنقطة ثمينة. اللعب خارج ملعبنا أمر مختلف، فالجماهير تمارس ضغوطا أكبر ويلعب الخصم في ملعبه بثقة أكبر، وكان من الصعب علينا خلق الفرص والتسجيل".
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الأرقام القياسية للأندية في مجموعات دوري الأبطال

ينتظر عشاق كرة القدم بشغف انطلاق مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم، وبالنظر إلى الأرقام القياسية للأندية في مرحلة المجموعات، نجد أن أكثر من شارك في تلك المرحلة هما ريال مدريد وبرشلونة بواقع 24 مرة، ويعد ريال مدريد الأكثر جمعًا للنقاط بواقع 297 نقطة، كما يحمل ريال مدريد الرقم القياسي للأكثر تسجيلًا بواقع 333 هدفًا، وهو أيضًا أكثر من تأهل من تلك المرحلة بواقع 23 مرة، والأكثر تأهلًا بصورة متتالية بواقع 22 مرة بداية من موسم 1997- 1998، أما برشلونة فهو أكثر من تصدر مجموعته بواقع 17 مرة، والأكثر تصدرًا على التوالي بواقع 12 مرة بداية من موسم 2007- 2008.
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