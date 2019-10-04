لحوم ودواجن فاسدة.. تفاصيل مداهمة مطعم شهير بالساحل

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م

لحوم ودواجن فاسدة

داهمت مأمورية من مباحث التموين أحد المطاعم الشهيرة بدائرة قسم شرطة الساحل فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لا سيما جرائم الغش التجارى واستغلال السلع، إذ أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام المدير المسؤول عن المطعم بحيازة كميات كبيرة من السلع الغذائية (اللحوم والدواجن ومصنعاتها) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها، والبعض الآخر مجهول المصدر تمهيدا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للمواطنين.

ويعد ذلك غشا وتدليسا لجمهور المستهلكين، فضلا عن تعريض صحة وحياة جمهور المستهلكين للخطر، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم ضبط المتهم، وضبط 700 كيلوجرام مقطعات لحوم ومقطعات دواجن ومخللات معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، و238 كيلوجرام مقطعات لحوم