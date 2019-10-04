جريمة

مأمورية القوصية أنهت حلم عاطل بحوزته 109 قطع أثرية

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ م
قطع أثرية
قطع أثرية
ظن عاطل أنه على بُعد خطوات من تحقيق ثروة طائلة والانضمام رسميا إلى طبقة الأثرياء من خلال بيعه قطعا أثرية، إلا أن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية كانت له بالمرصاد، وذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة الجرائم المتعلقة بالآثار، من خلال ضبط متجرى وحائزى القطع الأثرية والعابثين بالأراضى الأثرية بالحفر خلسةً بقصد التنقيب عن الآثار، إذ أكدت تحريات مباحث آثار أسيوط حيازة عاطل (45 سنة) بعض القطع الأثرية وعرضها للبيع بقصد الاتجار والتربح منها.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه في مأمورية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، أسفرت عن ضبطه بمسكنه بمركز القوصية، وبحوزته 109 قطع يشتبه في أثريتها، عبارة عن "100 عملة معدنية مختلفة الأحجام والأشكال، 8 تماثيل أوشابتى من الحجر الجيرى أزرق اللون بأبعاد مختلفة، جعران من
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أمن المنافذ يحبط 5 قضايا تهريب بنصف مليون جنيه

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهودهم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية من خلال شن حملات تفتيشية مكبرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 5 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ورق إستوك - ماكينات لحام - ملابس أجنبية الصنع - ساعات يد - مستحضرات تجميل - فضة - جهاز كشف معادن).
فيسبوك

ابتزاز وتشهير وشعوذة.. ضبط 105 جرائم عبر فيسبوك

يطالعنا عالم تكنولوجيا المعلومات بكل جديد يوما تلو الآخر، مزايا عدة يعمد البعض إلى استغلالها في تحقيق أهداف غير مشروعة، لا سيما جرائم الابتزاز والتشهير عبر شبكة الإنترنت، الأمر الذي كان محل رصد ومتابعة دقيقة من قبَل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إطار جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة التي ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب، لحماية المواطنين من الاستيلاء على أموالهم بدون وجه حق.
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ضبط 47 حالة قيادة تحت تأثير المخدر خلال 24 ساعة

حملات انضباطية مستمرة تشنها الإدارة العامة للمرور بكل الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد وجه مساعد وزير الداخلية للمرور، اللواء علاء متولي، بتكثيف نشاط الحملات المرورية لتحقيق الانضباط المروري، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
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لحوم ودواجن فاسدة.. تفاصيل مداهمة مطعم شهير بالساحل

داهمت مأمورية من مباحث التموين أحد المطاعم الشهيرة بدائرة قسم شرطة الساحل فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لا سيما جرائم الغش التجارى واستغلال السلع، إذ أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام المدير المسؤول عن المطعم بحيازة كميات كبيرة من السلع الغذائية (اللحوم والدواجن ومصنعاتها) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها، والبعض الآخر مجهول المصدر تمهيدا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للمواطنين.
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طفل- رضيع

خوفا من زوجها.. تنكرت في زي ممرضة وخطفت رضيعة

"الحقوني طفلة ابني في اللفة الممرضة خطفتها" بصوت متحشرج يكسوه الحزن والأسى، استنجدت ربة منزل برجال المباحث بقسم شرطة أول أسيوط، وأفادت السيدة التي تقيم بقرية الحواتكة بمركز منفلوط، أن سيدة "منتقبة" ترتدى الزى الخاص بطاقم تمريض مركز صحة المرأة بمستشفى أسيوط الجامعى بدائرة القسم، قامت بخطف حفيدتها (طفلة حديثة الولادة)، بزعم تسليمها لوالدتها لإرضاعها، وذلك حال وجودها في المستشفى بصحبة زوجة ابنها، وجرى تشكيل فريق بحث بقطاع الأمن العام تنسيقا مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط.
كلبش

الأمن العام يحبط خطة «ثنائي النار» لسرقة رواد البنوك

جلسة معتادة جمعت عاطلين على إحدى المقاهي المتواضعة بمسقط رأسهما، بحث الصديقان تردي أحوالهما المالية والاجتماعية، يشكو الأول ضيق الرزق، والثاني ويلات الفقر وتراكم الديون، خاصة نظرة الأهالي لهما باعتبار أحدهما من أرباب السجون وله معلومات جنائية مسجلة، وراح يعرض فكرة شيطانية ستنتشلهما من الاوضاع التي تزداد سوءا كل يوم، أخبره بأنهما يشكلان "ثنائي النار" بتأسيس تشكيل عصابي يتخصص نشاطه الإجرامي في تنفيذ وقائع سرقات رواد البنوك باستخدام دراجة نارية بأسلوب التتبع.
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ردم الدم.. الصلح بين عائلتين في أسيوط

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان، إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
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أيفون وترامادول..إحباط 3 محاولات تهريب بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عصام محمدين مدير الجمرك، من إحباط محاولات تهرب جمركي لأقراص مخدرة بحوزة راكبين مصريين أثناء قدومهما من كازابلانكا، وضبط هواتف محمولة بحوزة راكب مصري. بداية أولى المحاولات كانت بمعلومات سرية من إدارة مكافحة المخدرات بمطار القاهرة، تفيد بمحاولة راكب مصري قادم من مطار كازابلانكا تهريب أقراص مخدرة. وبتفتيشه عثر بين طيات ملابس داخل حقائبه على 29 شريط ترامادول بإجمالي 290 قرصا، ثاني المحاولات كانت مع ضبط راكب مصري على نفس الطائرة بحوزته 17 شريطا بإجمالي 174 قرص ترامادول وخنجر ودونك.
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