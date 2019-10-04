جريمة

ضبط 47 حالة قيادة تحت تأثير المخدر خلال 24 ساعة

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م
حملة مرورية
حملة مرورية
حملات انضباطية مستمرة تشنها الإدارة العامة للمرور بكل الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد وجه مساعد وزير الداخلية للمرور، اللواء علاء متولي، بتكثيف نشاط الحملات المرورية لتحقيق الانضباط المروري، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 5476 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1825 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و192 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، و9 دراجات نارية مخالفة، و39 مخالفة شروط الترخيص و18 مخالفة "موقف عشوائى"، و47 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات. من ناحية أخرى، شددت قيادات المرور على
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

أمن المنافذ يحبط 5 قضايا تهريب بنصف مليون جنيه

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهودهم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية من خلال شن حملات تفتيشية مكبرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 5 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ورق إستوك - ماكينات لحام - ملابس أجنبية الصنع - ساعات يد - مستحضرات تجميل - فضة - جهاز كشف معادن).
فيسبوك

ابتزاز وتشهير وشعوذة.. ضبط 105 جرائم عبر فيسبوك

يطالعنا عالم تكنولوجيا المعلومات بكل جديد يوما تلو الآخر، مزايا عدة يعمد البعض إلى استغلالها في تحقيق أهداف غير مشروعة، لا سيما جرائم الابتزاز والتشهير عبر شبكة الإنترنت، الأمر الذي كان محل رصد ومتابعة دقيقة من قبَل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إطار جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة التي ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب، لحماية المواطنين من الاستيلاء على أموالهم بدون وجه حق.
قطع-أثرية

مأمورية القوصية أنهت حلم عاطل بحوزته 109 قطع أثرية

ظن عاطل أنه على بُعد خطوات من تحقيق ثروة طائلة والانضمام رسميا إلى طبقة الأثرياء من خلال بيعه قطعا أثرية، إلا أن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية كانت له بالمرصاد، وذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة الجرائم المتعلقة بالآثار، من خلال ضبط متجرى وحائزى القطع الأثرية والعابثين بالأراضى الأثرية بالحفر خلسةً بقصد التنقيب عن الآثار، إذ أكدت تحريات مباحث آثار أسيوط حيازة عاطل (45 سنة) بعض القطع الأثرية وعرضها للبيع بقصد الاتجار والتربح منها.
ضبط-ثلاثة-طن-دواجن-ولحوم-فاسدة-بسلاسل-سورية-بالإسكندرية (4)

لحوم ودواجن فاسدة.. تفاصيل مداهمة مطعم شهير بالساحل

داهمت مأمورية من مباحث التموين أحد المطاعم الشهيرة بدائرة قسم شرطة الساحل فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لا سيما جرائم الغش التجارى واستغلال السلع، إذ أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام المدير المسؤول عن المطعم بحيازة كميات كبيرة من السلع الغذائية (اللحوم والدواجن ومصنعاتها) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها، والبعض الآخر مجهول المصدر تمهيدا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للمواطنين.
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اشارة-مرور (2)

سيولة مرورية في شوارع القاهرة والجيزة دون حوادث

سيولة مرورية وانسياب حركة السيارات سجلتهما غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بالشوارع والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، وسط انتشار الخدمات المرورية، لتسيير الحركة ومنع تكتلات الزحام، حيث بدا كورنيش النيل منتظم الحركة أمام ماسبيرو، وامتدت السيولة المرورية إلى ميداني عبد المنعم رياض والتحرير، وكذلك منطقة الإسعاف وصولا إلى المحور الأرضى برمسيس، وامتدت السيولة كذلك باتجاه العباسية ومدينة نصر، باستثناء تكتلات مرورية فى مناطق مواقف سيارات السرفيس على امتداد تلك الطرق.
اشارة-مرور (4)

تحرير 4483 مخالفة مرورية في شوارع الجيزة

واصل ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملاتهم الانضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 4 آلاف و483 مخالفة مرورية متنوعة.
اشارة-مرور (4)

المرور تضبط 504 آلاف مخالفة و732 سائقا مسطولا في يوم

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكل الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد وجه مساعد وزير الداخلية للمرور اللواء علاء متولي بتكثيف نشاط الحملات المرورية لتحقيق الانضباط المروري، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
اشارة-مرور (2)

تحرير 5696 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكل الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد وجه مساعد وزير الداخلية للمرور اللواء علاء متولي بتكثيف نشاط الحملات المرورية لتحقيق الانضباط المروري، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
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