ضبط 47 حالة قيادة تحت تأثير المخدر خلال 24 ساعة

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م

حملة مرورية

حملات انضباطية مستمرة تشنها الإدارة العامة للمرور بكل الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد وجه مساعد وزير الداخلية للمرور، اللواء علاء متولي، بتكثيف نشاط الحملات المرورية لتحقيق الانضباط المروري، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 5476 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1825 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و192 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، و9 دراجات نارية مخالفة، و39 مخالفة شروط الترخيص و18 مخالفة "موقف عشوائى"، و47 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات. من ناحية أخرى، شددت قيادات المرور على

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 5476 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1825 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و192 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، و9 دراجات نارية مخالفة، و39 مخالفة شروط الترخيص و18 مخالفة "موقف عشوائى"، و47 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات.



من ناحية أخرى، شددت قيادات المرور على مراجعة الخطط المتفق عليها لمواجهة التكدسات داخل المدن وعلى الطرق الرئيسية والمحاور، والوجود الفعال لمنع الكثافات المرورية.



وكثف رجال المرور من خدماتهم بمختلف الطرق والمحاور والميادين الرئيسية بشوارع القاهرة والجيزة على مدار الـ24 ساعة، لتسيير حركة المرور والتعامل الفوري مع أى كثافات مرورية، ونسقت إدارتا مرور القاهرة والجيزة مع غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة، والمزودة بكاميرات مراقبة.



