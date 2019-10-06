مشاهدة فيلمك المفضل تظهر علامات الشيخوخة على وجهك

أجريت دراسة على آلاف الأشخاص، حيث تعرضوا لأفلام رعب، فكانت النتيجة ظهور تعبيرات الوجه المزعجة 20 مرة، بالإضافة إلى مشاهد الإثارة التي عكست الوجوه المتوترة 50 مرة
مشاهدة التليفزيون أمر روتيني يومي، حتى وإن كنت طوال اليوم مشغولا في العمل، ففي الوقت الذي تعود فيه إلى المنزل تفتح التليفزيون لمشاهدة فيلم من أجل تخفيف مشاعر الإجهاد التي حصلت عليها من يوم مليء بالأعباء، كما أنك قد تذهب إلى السينما في إجازة نهاية الأسبوع مع زوجتك أو أفراد أسرتك كنوع من الترفيه.
من المعروف أن الأفلام بأنواعها تجذب انتباهنا، وتثير داخلنا عواطف مختلفة؛ كالحزن أو الفرح أو حتى الإثارة، وذلك ينتج عنه بعض ردود الأفعال الغريبة في كثير من الأحيان.
تركز مشاهدة الفيلم المفضل على تعبيرات الوجه، وهذا الأمر يسرع من علامات الشيخوخة، حيث يعتقد الخبراء أن التعبيرات المختلفة الناتجة عن المشاهدات المتعددة لأفلام الرعب والإثارة على وجه الخصوص، بالإضافة إلى الضحك في أثناء الكوميديا، يمكن أن تسهم في ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة على الوجه.
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تركز مشاهدة الفيلم المفضل على تعبيرات الوجه، وهذا الأمر يسرع من علامات الشيخوخة، حيث يعتقد الخبراء أن التعبيرات المختلفة الناتجة عن المشاهدات المتعددة لأفلام الرعب والإثارة على وجه الخصوص، بالإضافة إلى الضحك في أثناء الكوميديا، يمكن أن تسهم في ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة على الوجه.
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أجريت دراسة على آلاف الأشخاص، حيث تعرضوا لأفلام رعب، فكانت النتيجة ظهور تعبيرات الوجه المزعجة 20 مرة، بالإضافة إلى مشاهدة الإثارة التي عكست الوجوه الصادمة والمتوترة 50 مرة، كما شملت الكوميديا 115 نوبة ضحك، وذلك حسبما ذكر موقع "ميرور" البريطاني.
يقول هاري سينج، الذي يعمل في شركة "فوريو" للتجميل، إن تكرار هذه التعبيرات يمكن أن يضيف خطوط التجهم والتجاعيد، حيث أوضح: "عندما نعبر عن نظرة مروعة، نقوم بتنشيط العضلات الموجودة ناحية الجبهة، وبتكرار هذا التعبير وتقوية هذه العضلات، نقوم بتطوير خطوط أفقية عبر الجبهة".
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التحديق هو تعبير شائع آخر يستخدم كآلية للتكيف في أثناء المشاهد العنيفة أو المحزنة، ويتطلب تنشيط عدد من العضلات، بما في ذلك عضلات العينين، ويؤدي الإفراط في التحديق إلى تنشيط العضلات والمساعدة في ظهور خطوط العبوس والتجاعيد، التي عندما تتكرر على مدار فترة 5 سنوات، يمكن أن تؤدي مرة أخرى إلى ظهور خطوط أسوأ بنسبة 50% حول منطقة العينين.
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وأجرت شركة "فوريو" اختبارا عمليا لمعرفة كيف أثرت 3 أفلام شائعة فى وجوه المشاهدين، فعندما شاهدوا أفلام الرعب كان المشاهدون يتفاعلون بتعبيرات الوجه المروعة بمعدل 20 مرة طوال مدة الفيلم.
وأوضح هاري سينج أن تكرار مشاهدة نفس فيلم الرعب على مدار 5 سنوات يؤدي إلى زيادة الخطوط بنسبة 50% فى الجبهة.
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وعند مراجعة تعبيرات الوجه للأشخاص الذين يشاهدون الكوميديا الشهيرة، تبين أن المشاركين ضحكوا أو ابتسموا بمعدل 115 مرة خلال الفيلم؛ ولهذا أشار "سينج" إلى أن الضحك يمكن أن يؤدي إلى طيات أنفية، وهي الطيات التي تمتد من زوايا الأنف إلى زاوية الفم، وعند مشاهدة نفس الفيلم على مدار 5 سنوات تتفاقم التجاعيد حول الفم والأنف؛ وذلك لأن الابتسامة المفرطة تقلص العضلات المحيطة بالعيون.
كما أن إفراط هذه العضلات سيؤدي إلى إفراط في التجاعيد حول العينين، وكذلك الطيات الأنفية التي قد تؤدي أيضًا إلى تفاقمها بنسبة 40% إذا استمر الحفاظ عليها على مدى فترة 10 سنوات.
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بالطبع لا نستطيع التحكم في تعبيرات الوجه وفقا للمشاهد أو المواقف التي نتعرض لها، ولكن لتقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد في أجزاء مختلفة من الوجه، من المهم العناية بالبشرة من خلال روتين صحي سواء عن طريق الترطيب أو استخدام المقشرات، فالعناية ببشرتك تفرق كثيرا.