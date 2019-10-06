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مشاهدة فيلمك المفضل تظهر علامات الشيخوخة على وجهك

أجريت دراسة على آلاف الأشخاص، حيث تعرضوا لأفلام رعب، فكانت النتيجة ظهور تعبيرات الوجه المزعجة 20 مرة، بالإضافة إلى مشاهد الإثارة التي عكست الوجوه المتوترة 50 مرة
تحرير:فيروز ياسر ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
مشاهدة التليفزيون
مشاهدة التليفزيون
مشاهدة التليفزيون أمر روتيني يومي، حتى وإن كنت طوال اليوم مشغولا في العمل، ففي الوقت الذي تعود فيه إلى المنزل تفتح التليفزيون لمشاهدة فيلم من أجل تخفيف مشاعر الإجهاد التي حصلت عليها من يوم مليء بالأعباء، كما أنك قد تذهب إلى السينما في إجازة نهاية الأسبوع مع زوجتك أو أفراد أسرتك كنوع من الترفيه. من المعروف أن الأفلام بأنواعها تجذب انتباهنا، وتثير داخلنا عواطف مختلفة؛ كالحزن أو الفرح أو حتى الإثارة، وذلك ينتج عنه بعض ردود الأفعال الغريبة في كثير من الأحيان.
تركز مشاهدة الفيلم المفضل على تعبيرات الوجه، وهذا الأمر يسرع من علامات الشيخوخة، حيث يعتقد الخبراء أن التعبيرات المختلفة الناتجة عن المشاهدات المتعددة لأفلام الرعب والإثارة على وجه الخصوص، بالإضافة إلى الضحك في أثناء الكوميديا، يمكن أن تسهم في ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة على الوجه. اقرأ أيضا: مشاهدة
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