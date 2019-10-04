رياضة

جنابري على رأس قائمة ألمانيا في ودية الأرجنتين

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م
منتخب ألمانيا
منتخب ألمانيا
أعلن يواخيم لوف، مدرب المنتخب الألماني، عن قائمة الماكينات التي تستعد لخوض مباراتين في فترة التوقف الدولية المقبلة، وتحديدًا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وتستعد ألمانيا للرحيل لمواجهة إستونيا يوم 13 من شهر أكتوبر الجاري، وقبلها تستقبل ألمانيا على ملعب سيجنال إيدونا بارك يوم 9 أكتوبر الجاري، منتخب الأرجنتين في مباراة ودية مرتقبة، وشهدت قائمة المنتخب الألماني الظهور الأول لنديم أميري لاعب وسط ميدان باير ليفركوزن، كما ضمت رباعي بايرن ميونيخ "سيرجي جنابري، جوشوا كيميتش، نيكلاس سولي، مانويل نوير".
حراسة المرمى: مانويل نوير- بيرند لينو- مارك أندريه تير شتيجن. خط الدفاع: جوناس هيكتور- ماتياس جينتر- جوناثان تاه- لوكاس كلوسترمان- نيكولاس زوله- مارسل هالستنبرج- نيكلاس شتارك. خط الوسط والهجوم: جوشوا كيميتش- كاي هافيرتز- توني كروس- تيمو فيرنر- جوليان براندت- ماركو رويس- نديم أميري- لوكا فالدشميدت-
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منتخب مصر للكرة الطائرة (2)

طائرة مصر تخسر أمام البرازيل في كأس العالم

خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة أمام البرازيل (1-3) اليوم الجمعة، ضمن بطولة كأس العالم المقامة باليابان حتى 15 أكتوبر الجاري، وجاء الشوط الأول لصالح منتخب البرازيل بواقع (25-19)، قبل أن يتعادل منتخب مصر، ويحسم الشوط الثاني لصالحه (25-21)، لكن راقصي السامبا فازوا بالشوطين الثالث (25-19)، والرابع (25-22)، ليحسموا المباراة التي تأتي ضمن الجولة الثالثة من منافسات بطولة العالم، ومن ثم رفع منتخب البرازيل رصيده لـ9 نقاط في المركز الأول، في حين توقف رصيد منتخب مصر عند 6 نقاط في المركز الثالث مؤقتا، لحين انتهاء باقي منافسات الجولة.
جنش

جنش يهاجم مجلس الزمالك ويشكر اتحاد الكرة

تعجب محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، من عدم حصوله على مقدم تعاقده للموسم الجديد (2019- 2020) حتى الآن من القلعة البيضاء. وكتب حارس الزمالك، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم الجمعة: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، على تحمل كل تكاليف علاجي حتى الآن، وأشكر جمهور نادى الزمالك العظيم على مشاعركم الجميلة ومساعدتى في تخطي الأزمة والعودة سريعًا إلى الملعب، فدمتم لى خير إخوة".
بول بوجبا

الشكوك تحوم حول لحاق بوجبا بصدام نيوكاسل

زاد أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، من الشكوك التي تحوم حول مشاركة نجم الفريق الفرنسي بول بوجبا في مباراة نيوكاسل بعد غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، وذلك بعد غياب النجم الفرنسي عن تعادل الشياطين الحمر السلبي أمس، أمام ألكمار ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الأوروبي؛ بسبب المعاناة من إصابة في الكاحل، وفي حال غاب بوجبا فسينضم إلى كل من أنتوني مارسيال ولوك شاو وخيسي لينجارد، وقال سولسكاير، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية، إنه لن يدفع بأي من اللاعبين المصابين في مواجهة نيوكاسل يوم الأحد.
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دورى-ابطال-اوروبا

جنابري لاعب الجولة في دوري أبطال أوروبا

حصد الألماني سيرجي جنابري جائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد العرض المذهل الذي قدمه أمام توتنهام على ملعب الأخير، في المباراة التي فاز بها بايرن ميونيخ بنتيجة ثقيلة استقرت على 7-2، وسجل جنابري من تلك السباعية 4 أهداف "سوبر هاتريك"، ليكون سببا رئيسيا في تلك النتيجة المهينة للسبيرز، وبحسب شركة أوبتا، فإن جنابري بات ثاني لاعب في تاريخ دوري الأبطال، يسجل 4 أهداف أو أكثر في شباك الأندية الإنجليزية، في مباراة واحدة، بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، الذي سجل رباعيته في شباك أرسنال.
هولندا - ألمانيا‎

هولندا تسحق إستونيا في تصفيات يورو 2020

تمكن منتخب هولندا بقيادة مديره الفني رونالد كومان، من اكتساح مضيفه إستونيا بنتيجة 4- 0 خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب «لي كوك أرينا»، ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة بتصفيات يورو 2020. سجل أهداف الطواحين كل من ريان بابل (هدفين) في الدقيقتين 17، و48، وممفيس ديباي في الدقيقة 76، وجورجينيو فينالدوم في الدقيقة 87 من عمر اللقاء. بهذا الفوز رفع منتخب هولندا بهذا الفوز رصيده إلى 9 نقاط، بعد أيام من الفوز على ألمانيا بنتيجة 4- 2، فيما ظلت إستونيا متذيلة الترتيب دون رصيد من النقاط.
المانيا-ايرلندا (2)

ألمانيا تنتزع الصدارة من أيرلندا في تصفيات يورو 2020

حقق منتخب ألمانيا فوزا غاليا على حساب مضيفه أيرلندا الشمالية بنتيجة 2- 0 خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم الإثنين، على ملعب "ويندسور بارك" ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات يورو 2020. جاء هدف الماكينات الألمانية عن طريق مارسيل هالستينبيرج في الدقيقة 48 من تسديدة رائعة داخل منطقة الجزاء سكنت شباك حارس أصحاب الأرض. وحاول منتخب أيرلندا بقيادة مدربه مايكل أونيل، في الشوط الثاني تعديل النتيجة في الوقت الذي واصل فيه الضيوف ضغطهم لتعزيز التقدم، واستطاع سيرج جنابري أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 90، لينتهي اللقاء بنتيجة 2- 0.
هولندا - ألمانيا‎

ألمانيا وهولندا في صراع الصدارة بتصفيات اليورو

تتواصل، اليوم الإثنين، مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما ترحل ألمانيا لمواجهة إيرلندا الشمالية على ملعب ويندسور بارك في تمام الساعة 8:45 مساءً على ملعب ويندسور بارك، وتحتل إيرلندا الشمالية صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، في الوقت الذي توجد فيه ألمانيا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وضمن مباريات نفس المجموعة ترحل هولندا الثالثة برصيد 6 نقاط لمواجهة إستونيا متذيلة الترتيب دون رصيد من النقاط، في تمام الساعة 8:45 مساءً على ملعب لي كوك أرينا.
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