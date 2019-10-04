جنابري على رأس قائمة ألمانيا في ودية الأرجنتين

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م

منتخب ألمانيا

أعلن يواخيم لوف، مدرب المنتخب الألماني، عن قائمة الماكينات التي تستعد لخوض مباراتين في فترة التوقف الدولية المقبلة، وتحديدًا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وتستعد ألمانيا للرحيل لمواجهة إستونيا يوم 13 من شهر أكتوبر الجاري، وقبلها تستقبل ألمانيا على ملعب سيجنال إيدونا بارك يوم 9 أكتوبر الجاري، منتخب الأرجنتين في مباراة ودية مرتقبة، وشهدت قائمة المنتخب الألماني الظهور الأول لنديم أميري لاعب وسط ميدان باير ليفركوزن، كما ضمت رباعي بايرن ميونيخ "سيرجي جنابري، جوشوا كيميتش، نيكلاس سولي، مانويل نوير".

حراسة المرمى: مانويل نوير- بيرند لينو- مارك أندريه تير شتيجن. خط الدفاع: جوناس هيكتور- ماتياس جينتر- جوناثان تاه- لوكاس كلوسترمان- نيكولاس زوله- مارسل هالستنبرج- نيكلاس شتارك. خط الوسط والهجوم: جوشوا كيميتش- كاي هافيرتز- توني كروس- تيمو فيرنر- جوليان براندت- ماركو رويس- نديم أميري- لوكا فالدشميدت-

حراسة المرمى: مانويل نوير- بيرند لينو- مارك أندريه تير شتيجن.



خط الدفاع: جوناس هيكتور- ماتياس جينتر- جوناثان تاه- لوكاس كلوسترمان- نيكولاس زوله- مارسل هالستنبرج- نيكلاس شتارك.



خط الوسط والهجوم: جوشوا كيميتش- كاي هافيرتز- توني كروس- تيمو فيرنر- جوليان براندت- ماركو رويس- نديم أميري- لوكا فالدشميدت- سيرج جنابري- إلكاي جندوجان- إيمري تشان.



يذكر أن المنتخب الألماني يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى اليورو برصيد 12 نقطة مناصفةً مع إيرلندا الشمالية، في الوقت الذي تحتل فيه هولندا المركز الثالث برصيد 9 نقاط، وتوجد بيلاروسيا في المركز الرابع برصيد 3 نقاط، بينما تتذيل إستونيا جدول الترتيب دون رصيد من النقاط.