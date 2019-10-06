احمِ مخك من الأمراض العصبية بـ4 نصائح

الأطعمة التي تسبب الحساسية في الجسم قد تسبب أعراضًا تشمل التعب والنعاس، إضافةً إلى تقليل القدرة على الفهم، وغير ذلك الكثير؛ لذا يجب تناول طعام صحي، ليس له آثار جانبية
المخ من الأجزاء الحساسة في أجسامنا؛ لذا ينصح دائمًا بممارسة الأنشطة العقلية، التي تزيد من قدرة العقل على الإنتاج، بجانب ذلك توجد بعض الأطعمة الصديقة للمخ؛ على سبيل المثال، الأفوكادو والكركم والبيض، كما أن الأسماك الدهنية تلعب دورا كبيرا؛ لأنها تحتوي على معدلات عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تقوي الذاكرة وتنشط المخ بشكل كبير. وعلى الجانب الآخر، توجد بعض العادات السيئة، التي تدمر خلايا المخ، كعدم شرب كميات كافية من السوائل. وذلك نقلا عن "daily health post".
عندما ترى في عائلتك شخصا مريضا بألزهايمر، يتسلل إليك الخوف والرعب من أن تستيقظ في يوم لتجد نفسك لا تعلم شيئًا عن هويتك، ولا تتذكر أصدقاءك، فقدت ذاكرتك، وأيامك السعيدة؛ لذا تحاول أن تأخذ كل خطوة من أجل حماية نفسك من هذا المرض، أو الابتعاد عن الأمراض العصبية، التي تضعف من الذاكرة أو القدرات العقلية، حتى
عندما ترى في عائلتك شخصا مريضا بألزهايمر، يتسلل إليك الخوف والرعب من أن تستيقظ في يوم لتجد نفسك لا تعلم شيئًا عن هويتك، ولا تتذكر أصدقاءك، فقدت ذاكرتك، وأيامك السعيدة؛ لذا تحاول أن تأخذ كل خطوة من أجل حماية نفسك من هذا المرض، أو الابتعاد عن الأمراض العصبية، التي تضعف من الذاكرة أو القدرات العقلية، حتى تحافظ على وعيك بقدر كافٍ. التغييرات المهمة في حياتك، سواء كان ذلك متمثلًا في النظام الغذائي اليومي أو الأنشطة البدنية التي تمارسها كل يوم، تعد من الأشياء المهمة حتى لا تؤذي صحتك، وفى ما يلي بعض النصائح المهمة التي يجب أن تضعها في اعتبارك، لحماية خلايا المخ من التلف:
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1- قلة الترطيب تتلف دماغك
خلايا المخ مثل الخلايا الأخرى في جسم الإنسان، تعتمد بشكل كبير على المياه، لحمل العناصر الغذائية المهمة، وبدون الماء يصعب على المخ القيام بوظائفه بفاعلية كبيرة، حيث يجد صعوبة كبيرة في إتمام أعماله اليومية، ومن خلال دراسة، تعرض المشاركون فيها للتعرق لمدة ساعة ونصف الساعة، لقياس تأثير ذلك فى المخ، وهذا يعني أنهم قضوا وقتا طويلًا في أشعة الشمس بشكل مباشر، وقد عرضهم ذلك لخطورة كبيرة؛ لأن أجسامهم لا تحتوي على معدلات مناسبة من المياه، وبالتالي فإن ممارسة الرياضة لفترة طويلة يمكن أن تتحول من عادة جيدة إلى عادة سيئة، فقد يحتاج المخ إلى كميات كبيرة من الماء، بعد أن استُهلكت في أثناء ممارسة التمرينات الرياضية.
2- السيطرة على سكر الدم أفضل الآن
زيادة معدلات السكر في الدم تؤدي إلى العديد من الأمراض، بما في ذلك مرض السكري، فتنتج المعدلات العالية من السكر عند الإفراط في تناول الطعام بشكل عام، أو الأطعمة المصنعة، أو استهلاك أطعمة تحتوي على معدلات عالية من السكر، فبمجرد أن يرى الجسم أن مستوى السكر في الدم مرتفع للغاية، يتم إطلاق الأنسولين بكمية أعلى من المعتاد من البنكرياس، لا تؤذي المستويات الطبيعية من الأنسولين الجسم، ولكن المستويات العالية تؤدي إلى تحويل التمثيل الغذائي إلى تخزين الدهون، والإصابة بالالتهابات؛ ما يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري.
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3- التمرين صعب للغاية مع نقص فيتامين C أو E
التمرينات البدنية جيدة على المدى الطويل، ولكن هناك جذورا حرة يتم إنتاجها في الجسم في أثناء أي عملية تحدث بالداخل، فإذا كنت تعاني بالفعل من نقص فيتامين (E) أو مستويات منخفضة من فيتامين (C)، فإن التمرين ينتج جذورا حرة لا يتم تقييدها، ما يؤدي إلى حدوث ضرر في الأعضاء الحيوية، بما في ذلك المخ.
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4- لا تتناول أطعمة تسبب لك حساسية
الأطعمة التي تسبب الحساسية في الجسم قد تسبب أعراضًا تشمل التعب والنعاس، إضافة إلى تقليل القدرة على الفهم، وغير ذلك الكثير، حيث يتحدث المصابون بحساسية الطعام غالبًا عن "ضباب المخ" الذي يشعرون به كما لو كانت هناك سحابة ثقيلة داخل عقولهم، ما يجعل عملية صنع القرار والتفكير أمرًا صعبًا.
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