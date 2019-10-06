احمِ مخك من الأمراض العصبية بـ4 نصائح

الأطعمة التي تسبب الحساسية في الجسم قد تسبب أعراضًا تشمل التعب والنعاس، إضافةً إلى تقليل القدرة على الفهم، وغير ذلك الكثير؛ لذا يجب تناول طعام صحي، ليس له آثار جانبية

تحرير:إسراء سليمان ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

أطعمة تؤذي المخ

المخ من الأجزاء الحساسة في أجسامنا؛ لذا ينصح دائمًا بممارسة الأنشطة العقلية، التي تزيد من قدرة العقل على الإنتاج، بجانب ذلك توجد بعض الأطعمة الصديقة للمخ؛ على سبيل المثال، الأفوكادو والكركم والبيض، كما أن الأسماك الدهنية تلعب دورا كبيرا؛ لأنها تحتوي على معدلات عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تقوي الذاكرة وتنشط المخ بشكل كبير. وعلى الجانب الآخر، توجد بعض العادات السيئة، التي تدمر خلايا المخ، كعدم شرب كميات كافية من السوائل. وذلك نقلا عن "daily health post".

عندما ترى في عائلتك شخصا مريضا بألزهايمر، يتسلل إليك الخوف والرعب من أن تستيقظ في يوم لتجد نفسك لا تعلم شيئًا عن هويتك، ولا تتذكر أصدقاءك، فقدت ذاكرتك، وأيامك السعيدة؛ لذا تحاول أن تأخذ كل خطوة من أجل حماية نفسك من هذا المرض، أو الابتعاد عن الأمراض العصبية، التي تضعف من الذاكرة أو القدرات العقلية، حتى