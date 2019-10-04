جريمة

ابتزاز وتشهير وشعوذة.. ضبط 105 جرائم عبر فيسبوك

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م
فيسبوك
فيسبوك
يطالعنا عالم تكنولوجيا المعلومات بكل جديد يوما تلو الآخر، مزايا عدة يعمد البعض إلى استغلالها في تحقيق أهداف غير مشروعة، لا سيما جرائم الابتزاز والتشهير عبر شبكة الإنترنت، الأمر الذي كان محل رصد ومتابعة دقيقة من قبَل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إطار جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة التي ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب، لحماية المواطنين من الاستيلاء على أموالهم بدون وجه حق.
أسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات خلال 10 أيام، عن ضبط 105 قضايا (تهديد وابتزاز- سب وقذف وتشهير- ملكية فكرية- اختراق وسرقة حسابات- انتحال صفة- نصب إلكترونى- ترويج لتجارة عملات لبيع أدوية مستوردة وأعضاء بشرية- أعمال سحر وشعوذة- سرقة حسابات إلكترونية)
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

أمن المنافذ يحبط 5 قضايا تهريب بنصف مليون جنيه

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهودهم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية من خلال شن حملات تفتيشية مكبرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 5 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ورق إستوك - ماكينات لحام - ملابس أجنبية الصنع - ساعات يد - مستحضرات تجميل - فضة - جهاز كشف معادن).
اشارة-مرور (4)

ضبط 47 حالة قيادة تحت تأثير المخدر خلال 24 ساعة

حملات انضباطية مستمرة تشنها الإدارة العامة للمرور بكل الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد وجه مساعد وزير الداخلية للمرور، اللواء علاء متولي، بتكثيف نشاط الحملات المرورية لتحقيق الانضباط المروري، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
قطع-أثرية

مأمورية القوصية أنهت حلم عاطل بحوزته 109 قطع أثرية

ظن عاطل أنه على بُعد خطوات من تحقيق ثروة طائلة والانضمام رسميا إلى طبقة الأثرياء من خلال بيعه قطعا أثرية، إلا أن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية كانت له بالمرصاد، وذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة الجرائم المتعلقة بالآثار، من خلال ضبط متجرى وحائزى القطع الأثرية والعابثين بالأراضى الأثرية بالحفر خلسةً بقصد التنقيب عن الآثار، إذ أكدت تحريات مباحث آثار أسيوط حيازة عاطل (45 سنة) بعض القطع الأثرية وعرضها للبيع بقصد الاتجار والتربح منها.
ضبط-ثلاثة-طن-دواجن-ولحوم-فاسدة-بسلاسل-سورية-بالإسكندرية (4)

لحوم ودواجن فاسدة.. تفاصيل مداهمة مطعم شهير بالساحل

داهمت مأمورية من مباحث التموين أحد المطاعم الشهيرة بدائرة قسم شرطة الساحل فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لا سيما جرائم الغش التجارى واستغلال السلع، إذ أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام المدير المسؤول عن المطعم بحيازة كميات كبيرة من السلع الغذائية (اللحوم والدواجن ومصنعاتها) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها، والبعض الآخر مجهول المصدر تمهيدا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للمواطنين.
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محكمة-ارشفية

السجن 7 سنوات لمهندس ابتز 3 فتيات لإقامة علاقة معهن

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، المتهم "أ. ط. م" مهندس ميكانيكا، بالسجن 7 سنوات؛ لاتهامه بابتزاز كل من "ط. م. ح" و"ال. م. أ" و"ب. ع. ح" عبر موقع التواصل الاجتماعي، وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار جمال السيد الرفاعي، والمستشار عمر محمد سلامة، وأمانة سر كريم الجنادي. وتعود تفاصيل القضية رقم 2836 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة سيدي جابر إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بورود بلاغات من الضحايا بتعرضهن للابتزاز.
الانترنت-انترنت (3)

الشرطة تطارد «المبتزين» عبر الإنترنت وتضبط 102 متهم

يوم تلو آخر يطالعنا عالم تكنولوجيا المعلومات بكل جديد، مزايا ويعمد البعض إلى استغلالها في تحقيق أهداف غير مشروعة لا سيما جرائم الابتزاز والتشهير عبر شبكة الإنترنت، الأمر الذي كان محل رصد ومتابعة دقيقة من قبل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إطار جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة التي ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، ومكافحة جرائم الابتزاز المادي، والنصب لحماية المواطنين للحصول منهم على أموال بدون وجه حق.
جثة (5)

إجراء جديد من النيابة في جريمة نص الليل بالسيدة زينب

بعد قرار قاضي المعارضات بتجديد حبس المتهم لمدة 15 يوما، استعجلت نيابة السيدة زينب تقرير الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية، لجثة ربة منزل قتلها زوجها لإقامتها علاقة محرمة مع شابين، وذلك بعد تلقي مأمور قسم شرطة السيدة زينب بلاغا بوجود قتيلة داخل أحد للمنازل، وانتقلت قوة من القسم بقيادة رئيس وحدة المباحث لإجراء المعاينة اللازمة لمسرح الجريمة، وعُثر على جثة ربة منزل تدعى "فاطمة" تبلغ من العمر 23 سنة، بها آثار اعتداء بعصا في الجمجمة وكسور متفرقة بأنحاء الجسم.
طعن-بالسكين

مصرع عامل على يد نجل سيدة شهّر بها في الدقهلية

لقي مبيض محارة من قرية كفر العرب التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، مصرعه متأثرا بـ4 طعنات من سلاح أبيض في الرقبة والصدر، إحداها نافذة للقلب، على أثر مشاجرة عنيفة بينه وبين صديق بسبب تشهير المجني عليه بوالدة الجاني، واتهامها بممارسة الرذيلة وتشويه سمعتها في مكالمة هاتفية. البداية بتلقي اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بوصول شاب إلى مستشفى طلخا المركزي في حالة خطيرة، نتيجة مشاجرة.
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