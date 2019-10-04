ابتزاز وتشهير وشعوذة.. ضبط 105 جرائم عبر فيسبوك

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م

فيسبوك

يطالعنا عالم تكنولوجيا المعلومات بكل جديد يوما تلو الآخر، مزايا عدة يعمد البعض إلى استغلالها في تحقيق أهداف غير مشروعة، لا سيما جرائم الابتزاز والتشهير عبر شبكة الإنترنت، الأمر الذي كان محل رصد ومتابعة دقيقة من قبَل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إطار جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة التي ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب، لحماية المواطنين من الاستيلاء على أموالهم بدون وجه حق.

أسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات خلال 10 أيام، عن ضبط 105 قضايا (تهديد وابتزاز- سب وقذف وتشهير- ملكية فكرية- اختراق وسرقة حسابات- انتحال صفة- نصب إلكترونى- ترويج لتجارة عملات لبيع أدوية مستوردة وأعضاء بشرية- أعمال سحر وشعوذة- سرقة حسابات إلكترونية)

أسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات خلال 10 أيام، عن ضبط 105 قضايا (تهديد وابتزاز- سب وقذف وتشهير- ملكية فكرية- اختراق وسرقة حسابات- انتحال صفة- نصب إلكترونى- ترويج لتجارة عملات لبيع أدوية مستوردة وأعضاء بشرية- أعمال سحر وشعوذة- سرقة حسابات إلكترونية) عبر شبكة "الإنترنت" بنطاق عدد من مديريات الأمن بإجمالي 105 صفحات بمواقع التواصل الاجتماعى، و105 متهمين.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، واستمرار الجهود الأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالعمل على مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة.



