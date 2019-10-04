الشكوك تحوم حول لحاق بوجبا بصدام نيوكاسل

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م

بول بوجبا

زاد أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، من الشكوك التي تحوم حول مشاركة نجم الفريق الفرنسي بول بوجبا في مباراة نيوكاسل بعد غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، وذلك بعد غياب النجم الفرنسي عن تعادل الشياطين الحمر السلبي أمس، أمام ألكمار ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الأوروبي؛ بسبب المعاناة من إصابة في الكاحل، وفي حال غاب بوجبا فسينضم إلى كل من أنتوني مارسيال ولوك شاو وخيسي لينجارد، وقال سولسكاير، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية، إنه لن يدفع بأي من اللاعبين المصابين في مواجهة نيوكاسل يوم الأحد.

ولدى سؤال سولسكاير عما إذا كان يتوقع عودة أي من اللاعبين المصابين قبل مباراة الأحد، قال: "ربما لا". وأضاف: "هناك جولة مباريات دولية أيضا، وربما تشكل فرصة أمامنا لمنحهم (المصابين) ما بين عشرة و14 يوما إضافيا للاستعداد قبل مواجهة ليفربول". ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه ديديه ديشامب عن قائمة فرنسا

ولدى سؤال سولسكاير عما إذا كان يتوقع عودة أي من اللاعبين المصابين قبل مباراة الأحد، قال: "ربما لا".



وأضاف: "هناك جولة مباريات دولية أيضا، وربما تشكل فرصة أمامنا لمنحهم (المصابين) ما بين عشرة و14 يوما إضافيا للاستعداد قبل مواجهة ليفربول".



ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه ديديه ديشامب عن قائمة فرنسا التي سيخوض بها مباراتي تركيا وأيسلندا، يومي 11 و14 أكتوبر الجاري في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية.



ويعد الثلاثي عثمان ديمبلي مهاجم برشلونة، وزميله بالفريق الكتالوني صامويل أومتيتي، إضافة إلى بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، أبرز المستبعدين من القائمة.



ويحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط.