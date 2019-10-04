الإسكان: بدء صب خرسانة 34 عمارة بمشروع «جنة» بملوي

تحرير:أ.ش.أ ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م

جنة

قال المهندس محمد أحمد الدكروري، رئيس جهاز مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، إنه تم البدء في أعمال صب الخرسانة اللازمة للعمارات بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بإجمالي 1088 وحدة سكنية (34 عمارة) بمدينة ملوي الجديدة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص قطعتي أرض لتركيب 2 خلاطة لإنتاج الخرسانة اللازمة للمشروع، وتم الانتهاء من أعمال تركيب الخلاطات، وكذا الإنتهاء من أعمال الحفر لكامل العمارات بالمشروع.

وأضاف رئيس الجهاز في بيان لوزارة "الإسكان" اليوم: تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الفرمة للطرق للمرحلة العاجلة بنسبة 90?، وكذا الانتهاء من أعمال الفرمة للطرق بالمرحلة الأولى بالمدينة بنسبة 30?.تجدر الإشارة إلى أنه سبق طرح 512 وحدة سكنية بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بمدينة ملوي الجديدة، بمساحات تتراوح بين