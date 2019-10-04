رياضة

جنش يهاجم مجلس الزمالك ويشكر اتحاد الكرة

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٤ م
جنش
جنش
تعجب محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، من عدم حصوله على مقدم تعاقده للموسم الجديد (2019- 2020) حتى الآن من القلعة البيضاء. وكتب حارس الزمالك، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم الجمعة: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، على تحمل كل تكاليف علاجي حتى الآن، وأشكر جمهور نادى الزمالك العظيم على مشاعركم الجميلة ومساعدتى في تخطي الأزمة والعودة سريعًا إلى الملعب، فدمتم لى خير إخوة".
وواصل جنش: "أؤكد أنى لم أحصل على مقدم تعاقدي من نادى الزمالك حتى الآن، ولا أعرف السبب هل هو بسبب إصابتى، أو بسبب شيء آخر؟". وتعرض جنش لإصابة بقطع في وتر أكيليس خلال مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة 2019، ويوجد صاحب الـ32 عاما حاليا في ألمانيا لتلقي العلاج اللازم، قبل عودته للملاعب مرة
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منتخب مصر للكرة الطائرة (2)

طائرة مصر تخسر أمام البرازيل في كأس العالم

خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة أمام البرازيل (1-3) اليوم الجمعة، ضمن بطولة كأس العالم المقامة باليابان حتى 15 أكتوبر الجاري، وجاء الشوط الأول لصالح منتخب البرازيل بواقع (25-19)، قبل أن يتعادل منتخب مصر، ويحسم الشوط الثاني لصالحه (25-21)، لكن راقصي السامبا فازوا بالشوطين الثالث (25-19)، والرابع (25-22)، ليحسموا المباراة التي تأتي ضمن الجولة الثالثة من منافسات بطولة العالم، ومن ثم رفع منتخب البرازيل رصيده لـ9 نقاط في المركز الأول، في حين توقف رصيد منتخب مصر عند 6 نقاط في المركز الثالث مؤقتا، لحين انتهاء باقي منافسات الجولة.
بول بوجبا

الشكوك تحوم حول لحاق بوجبا بصدام نيوكاسل

زاد أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، من الشكوك التي تحوم حول مشاركة نجم الفريق الفرنسي بول بوجبا في مباراة نيوكاسل بعد غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، وذلك بعد غياب النجم الفرنسي عن تعادل الشياطين الحمر السلبي أمس، أمام ألكمار ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الأوروبي؛ بسبب المعاناة من إصابة في الكاحل، وفي حال غاب بوجبا فسينضم إلى كل من أنتوني مارسيال ولوك شاو وخيسي لينجارد، وقال سولسكاير، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية، إنه لن يدفع بأي من اللاعبين المصابين في مواجهة نيوكاسل يوم الأحد.
مباراة ألمانيا وهولندا (3)

جنابري على رأس قائمة ألمانيا في ودية الأرجنتين

أعلن يواخيم لوف، مدرب المنتخب الألماني، عن قائمة الماكينات التي تستعد لخوض مباراتين في فترة التوقف الدولية المقبلة، وتحديدًا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وتستعد ألمانيا للرحيل لمواجهة إستونيا يوم 13 من شهر أكتوبر الجاري، وقبلها تستقبل ألمانيا على ملعب سيجنال إيدونا بارك يوم 9 أكتوبر الجاري، منتخب الأرجنتين في مباراة ودية مرتقبة، وشهدت قائمة المنتخب الألماني الظهور الأول لنديم أميري لاعب وسط ميدان باير ليفركوزن، كما ضمت رباعي بايرن ميونيخ "سيرجي جنابري، جوشوا كيميتش، نيكلاس سولي، مانويل نوير".
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مجلس-ادارة-الاهلى‎

مرتضى منصور يقدم 16 بلاغًا ضد مجلس الأهلي

فتح مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، النار على مجلس الأهلي، وأشار رئيس القلعة البيضاء إلى أن مجلس المارد الأحمر برئاسة محمود الخطيب يحاول الاستقواء بالخارج ضده والبحث عن إثارة الفتنة. وأوضح مرتضى منصور في تصريحات متلفزة، أنه قدم 16 بلاغًا ضد مجلس النادي الأهلي للنائب العام، كما هاجم رئيس القلعة البيضاء، الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، لترويجه بعض الأنباء حول أفضلية فريق جينيراسيون، بطل السنغال، في أزمته بدوري أبطال إفريقيا.
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مرتضى يهاجم الشناوي ويطلب إلغاء الفقرات التحكيمية

طالب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اتحاد الكرة، بإلغاء الفقرات التحليلية التحكيمية في أستوديوهات القنوات الفضائية للدوري الممتاز، مهاجمًا أحمد الشناوي، الخبير التحكيمي، لتأكيده أن فريق مصر للمقاصة يستحق ضربتي جزاء. اقتنص الزمالك فوزا صعبا بهدف على مضيفه مصر للمقاصة، باستاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية، وسجل هدف الزمالك أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة 56 من عمر المباراة، ورفع الزمالك رصيده بقيادة مدربه الصربي ميتشو إلى 6 نقاط، ليتساوى مع الأهلي وبيراميدز في صدارة الترتيب بينما تجمد رصيد المقاصة عند 3 نقاط بقيادة مدربه أحمد حسام "ميدو".
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تفاصيل أزمة مسؤولي كاف بسبب لقاء الزمالك وجينيراسيون

علمت "التحرير" من مصادر مطلعة داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أن هناك أزمة مع أنتوني بافوي السكرتير العام الثاني لـ"كاف"، بعدما أصدر خطابا بتأجيل لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت بطل السنغال، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، دون موافقة الناديين أو موافقة مسؤولي "كاف" على إرسال الخطاب. وتابعت المصادر أن أنتوني بافوي هو من وقع على خطاب التأجيل، أما خطاب عدم حسم تأهل الزمالك فجاء بتوقيع معاذ حجي، كما كشفت المصادر عن أن اللجان المختصة داخل الاتحاد الإفريقي ستصدر قرارها النهائي مساء اليوم الإثنين.
الزمالك...

ميتشو يبدي غضبه بسبب أزمة جينيراسيون فوت

أبدى الصربي ميلوتن سرديوييفيتش "ميتشو"، المدير الفني لنادي الزمالك، غضبه إزاء اتهام البعض بأن ممثل مصر في دوري أبطال إفريقيا هو سبب أزمة مباراته ضد جينيراسيون فوت بطل السنغال، والتي لم تلعب بسبب رفض الأخير السفر إلى الإسكندرية لخوض المباراة على استاد برج العرب. وكتب مدرب الزمالك، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الإثنين: "ما يقال هراء بحت، هذا سخيف، الزمالك لم يخطئ في شيء تجاه منافسه ولا نقبل توجيه اتهامات غبية لنا، كنا جاهزين للفوز في الملعب".
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