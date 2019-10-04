جنش يهاجم مجلس الزمالك ويشكر اتحاد الكرة

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٤ م

جنش

تعجب محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، من عدم حصوله على مقدم تعاقده للموسم الجديد (2019- 2020) حتى الآن من القلعة البيضاء. وكتب حارس الزمالك، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم الجمعة: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، على تحمل كل تكاليف علاجي حتى الآن، وأشكر جمهور نادى الزمالك العظيم على مشاعركم الجميلة ومساعدتى في تخطي الأزمة والعودة سريعًا إلى الملعب، فدمتم لى خير إخوة".

وواصل جنش: "أؤكد أنى لم أحصل على مقدم تعاقدي من نادى الزمالك حتى الآن، ولا أعرف السبب هل هو بسبب إصابتى، أو بسبب شيء آخر؟". وتعرض جنش لإصابة بقطع في وتر أكيليس خلال مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة 2019، ويوجد صاحب الـ32 عاما حاليا في ألمانيا لتلقي العلاج اللازم، قبل عودته للملاعب مرة

وواصل جنش: "أؤكد أنى لم أحصل على مقدم تعاقدي من نادى الزمالك حتى الآن، ولا أعرف السبب هل هو بسبب إصابتى، أو بسبب شيء آخر؟".



وتعرض جنش لإصابة بقطع في وتر أكيليس خلال مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة 2019، ويوجد صاحب الـ32 عاما حاليا في ألمانيا لتلقي العلاج اللازم، قبل عودته للملاعب مرة أخرى.



وهاجم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، محمود عبد الرحيم "جنش" بسبب قبوله زيارة لاعب الأبيض السابق محمود عبد المنعم كهربا في ألمانيا، وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية: "أخطاء جنش أصبحت عديدة وليس مقبولًا أن يستقبل لاعبًا باع النادي ولا أفهم لماذا يتمسح كهربا في الزمالك بعد أن تخلى عنه، ورفض البقاء وهرب إلى البرتغال!".

