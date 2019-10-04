أمن المنافذ يحبط 5 قضايا تهريب بنصف مليون جنيه

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م

حملة أمنية

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهودهم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية من خلال شن حملات تفتيشية مكبرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 5 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ورق إستوك - ماكينات لحام - ملابس أجنبية الصنع - ساعات يد - مستحضرات تجميل - فضة - جهاز كشف معادن).

وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا نحو 482 ألفا و138 جنيها، وتم ضبط قضية تهريب في النقد بإجمالي 457 ألفا و520 جنيها، وضبط 33 قضية ومخالفة متنوعة في مجال الأمن العام. وشملت الجهود تنفيذ 237 حكما قضائيا متنوعا، وتحرير 1021 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 486 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 7 قضايا

وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا نحو 482 ألفا و138 جنيها، وتم ضبط قضية تهريب في النقد بإجمالي 457 ألفا و520 جنيها، وضبط 33 قضية ومخالفة متنوعة في مجال الأمن العام.



وشملت الجهود تنفيذ 237 حكما قضائيا متنوعا، وتحرير 1021 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 486 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 7 قضايا متنوعة فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات".



واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.







