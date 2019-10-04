جريمة

أمن المنافذ يحبط 5 قضايا تهريب بنصف مليون جنيه

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م
حملة أمنية
حملة أمنية
واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهودهم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية من خلال شن حملات تفتيشية مكبرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 5 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ورق إستوك - ماكينات لحام - ملابس أجنبية الصنع - ساعات يد - مستحضرات تجميل - فضة - جهاز كشف معادن).
وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا نحو 482 ألفا و138 جنيها، وتم ضبط قضية تهريب في النقد بإجمالي 457 ألفا و520 جنيها، وضبط 33 قضية ومخالفة متنوعة في مجال الأمن العام. وشملت الجهود تنفيذ 237 حكما قضائيا متنوعا، وتحرير 1021 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 486 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 7 قضايا
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ابتزاز وتشهير وشعوذة.. ضبط 105 جرائم عبر فيسبوك

يطالعنا عالم تكنولوجيا المعلومات بكل جديد يوما تلو الآخر، مزايا عدة يعمد البعض إلى استغلالها في تحقيق أهداف غير مشروعة، لا سيما جرائم الابتزاز والتشهير عبر شبكة الإنترنت، الأمر الذي كان محل رصد ومتابعة دقيقة من قبَل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إطار جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة التي ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب، لحماية المواطنين من الاستيلاء على أموالهم بدون وجه حق.
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ضبط 47 حالة قيادة تحت تأثير المخدر خلال 24 ساعة

حملات انضباطية مستمرة تشنها الإدارة العامة للمرور بكل الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد وجه مساعد وزير الداخلية للمرور، اللواء علاء متولي، بتكثيف نشاط الحملات المرورية لتحقيق الانضباط المروري، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
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مأمورية القوصية أنهت حلم عاطل بحوزته 109 قطع أثرية

ظن عاطل أنه على بُعد خطوات من تحقيق ثروة طائلة والانضمام رسميا إلى طبقة الأثرياء من خلال بيعه قطعا أثرية، إلا أن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية كانت له بالمرصاد، وذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة الجرائم المتعلقة بالآثار، من خلال ضبط متجرى وحائزى القطع الأثرية والعابثين بالأراضى الأثرية بالحفر خلسةً بقصد التنقيب عن الآثار، إذ أكدت تحريات مباحث آثار أسيوط حيازة عاطل (45 سنة) بعض القطع الأثرية وعرضها للبيع بقصد الاتجار والتربح منها.
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لحوم ودواجن فاسدة.. تفاصيل مداهمة مطعم شهير بالساحل

داهمت مأمورية من مباحث التموين أحد المطاعم الشهيرة بدائرة قسم شرطة الساحل فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لا سيما جرائم الغش التجارى واستغلال السلع، إذ أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام المدير المسؤول عن المطعم بحيازة كميات كبيرة من السلع الغذائية (اللحوم والدواجن ومصنعاتها) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها، والبعض الآخر مجهول المصدر تمهيدا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للمواطنين.
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القبض-على-متهم

ضبط عصابة «تهريب الشباب للخارج» في كفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، من ضبط شخصين بكفر الشيخ لقيامهما باستقطاب وتسهيل تهريب الشباب إلى خارج البلاد باستخدام مستندات مزورة منسوب صدورها لإحدى الدول العربية، حيث أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، صاحب مكتب سفريات "بدون ترخيص" ومقيم بدائرة مركز الرياض، سبق اتهامه فى قضيتي استقطاب وتسهيل تهريب الشباب إلى خارج البلاد، باستخدام مستندات مزورة منسوب صدورها لإحدى الدول العربية.
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كيف تصدى أمن المنافذ للمهربين خلال 24 ساعة؟

واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهودها على مدار الساعة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 6 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات (عقاقير طبية– قطع غيارات سيارات متنوعة– شيشة إلكترونية ومستلزماتها– مستحضرات تجميل– ساعات يد– نظارات شمسية– بطاريات سيارات- ملابس أجنبية الصنع).
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ضبط 40 قطعة سلاح و149 قضية مخدرات وتنفيذ 49 ألف حكم

وجهت أجهزة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق، حملة أمنية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، ترأسها اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة وفق إستراتيجية الوزارة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر دون ترخيص، وإحكام السيطرة الأمنية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 40 قطعة سلاح نارى، و149 قضية مخدرات، وتنفيذ 49242 حكما قضائيا متنوعا.
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الداخلية تتصدى لأباطرة الكيف في 14 محافظة

تتوالى الضربات الأمنية الناجحة من الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضد مروجى المواد المخدرة، إذ واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن المختلفة وقطاعى الأمن العام والأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والمتاجرين في المواد المخدرة، والتي أسفرت خلال الساعات القليلة الماضية عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى المخدرات.
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