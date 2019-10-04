رئيس الوزراء يتابع إجراءات تيسير الإفراج الجمركي عن البضائع

تحرير:أ.ش.أ ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م

مدبولي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لاستعراض الموقف التنفيذي لإجراءات تيسير الإفراج الجمركى عن البضائع، بحضور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أشرف رضا، مدير الإدارة العامة لأمن الموانئ، والدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، ومسؤولي عدد من الجهات ذات الصلة.

وفي مستهل الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا اللقاء هو جزء من سلسلة اجتماعات يتم عقدها لاتخاذ خطوات جادة وسريعة نحو تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يخدم قطاع الصناعة والتجارة في مصر، لافتا إلى أنه سبق التوافق على مجموعة من الخطوات، ويأتي اجتماع اليوم لمتابعة ما تحقق بشأنها. وقال مدبولي: