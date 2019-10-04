طائرة مصر تخسر أمام البرازيل في كأس العالم

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٩ م

المنتخب الوطني للكرة الطائرة

خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة أمام البرازيل (1-3) اليوم الجمعة، ضمن بطولة كأس العالم المقامة باليابان حتى 15 أكتوبر الجاري، وجاء الشوط الأول لصالح منتخب البرازيل بواقع (25-19)، قبل أن يتعادل منتخب مصر، ويحسم الشوط الثاني لصالحه (25-21)، لكن راقصي السامبا فازوا بالشوطين الثالث (25-19)، والرابع (25-22)، ليحسموا المباراة التي تأتي ضمن الجولة الثالثة من منافسات بطولة العالم، ومن ثم رفع منتخب البرازيل رصيده لـ9 نقاط في المركز الأول، في حين توقف رصيد منتخب مصر عند 6 نقاط في المركز الثالث مؤقتا، لحين انتهاء باقي منافسات الجولة.

ومن المنتظر أن يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الكندي فجر السبت، في الجولة الرابعة، علمًا بأن منتخب الفراعنة فاز على أستراليا (3-1) بالجولة الأولى، ثم فاز على إيران بنفس النتيجة بالجولة الثانية. وتضم بعثة منتخب مصر 14 لاعبًا هم أحمد صلاح وهشام يسري وعبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد ضياء وأحمد سعيد

ومن المنتظر أن يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الكندي فجر السبت، في الجولة الرابعة، علمًا بأن منتخب الفراعنة فاز على أستراليا (3-1) بالجولة الأولى، ثم فاز على إيران بنفس النتيجة بالجولة الثانية.



وتضم بعثة منتخب مصر 14 لاعبًا هم أحمد صلاح وهشام يسري وعبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد ضياء وأحمد سعيد وعمر تايسون ومنصور محمد ومحمد عادل ومحمد محسن ورضا شبل وعبد الرحمن سعود ومحمد رضا وأحمد عبد العال.



ويعد أفضل مركز حققه منتخب مصر في كأس العالم للطائرة هو احتلاله المركز الثامن خلال مشاركاته في بطولة 1985 التي أقيمت باليابان.



وتقام المنافسات بنظام دوري من دور واحد، على أن يتوج باللقب الفريق الذي ينجح في حصد أكبر عدد من النقاط في اللقاءات التي سيخوضها.

