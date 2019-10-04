رياضة

طائرة مصر تخسر أمام البرازيل في كأس العالم

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٩ م
المنتخب الوطني للكرة الطائرة
المنتخب الوطني للكرة الطائرة
خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة أمام البرازيل (1-3) اليوم الجمعة، ضمن بطولة كأس العالم المقامة باليابان حتى 15 أكتوبر الجاري، وجاء الشوط الأول لصالح منتخب البرازيل بواقع (25-19)، قبل أن يتعادل منتخب مصر، ويحسم الشوط الثاني لصالحه (25-21)، لكن راقصي السامبا فازوا بالشوطين الثالث (25-19)، والرابع (25-22)، ليحسموا المباراة التي تأتي ضمن الجولة الثالثة من منافسات بطولة العالم، ومن ثم رفع منتخب البرازيل رصيده لـ9 نقاط في المركز الأول، في حين توقف رصيد منتخب مصر عند 6 نقاط في المركز الثالث مؤقتا، لحين انتهاء باقي منافسات الجولة.
ومن المنتظر أن يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الكندي فجر السبت، في الجولة الرابعة، علمًا بأن منتخب الفراعنة فاز على أستراليا (3-1) بالجولة الأولى، ثم فاز على إيران بنفس النتيجة بالجولة الثانية. وتضم بعثة منتخب مصر 14 لاعبًا هم أحمد صلاح وهشام يسري وعبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد ضياء وأحمد سعيد
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جنش

جنش يهاجم مجلس الزمالك ويشكر اتحاد الكرة

تعجب محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، من عدم حصوله على مقدم تعاقده للموسم الجديد (2019- 2020) حتى الآن من القلعة البيضاء. وكتب حارس الزمالك، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم الجمعة: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، على تحمل كل تكاليف علاجي حتى الآن، وأشكر جمهور نادى الزمالك العظيم على مشاعركم الجميلة ومساعدتى في تخطي الأزمة والعودة سريعًا إلى الملعب، فدمتم لى خير إخوة".
بول بوجبا

الشكوك تحوم حول لحاق بوجبا بصدام نيوكاسل

زاد أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، من الشكوك التي تحوم حول مشاركة نجم الفريق الفرنسي بول بوجبا في مباراة نيوكاسل بعد غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، وذلك بعد غياب النجم الفرنسي عن تعادل الشياطين الحمر السلبي أمس، أمام ألكمار ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الأوروبي؛ بسبب المعاناة من إصابة في الكاحل، وفي حال غاب بوجبا فسينضم إلى كل من أنتوني مارسيال ولوك شاو وخيسي لينجارد، وقال سولسكاير، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية، إنه لن يدفع بأي من اللاعبين المصابين في مواجهة نيوكاسل يوم الأحد.
مباراة ألمانيا وهولندا (3)

جنابري على رأس قائمة ألمانيا في ودية الأرجنتين

أعلن يواخيم لوف، مدرب المنتخب الألماني، عن قائمة الماكينات التي تستعد لخوض مباراتين في فترة التوقف الدولية المقبلة، وتحديدًا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وتستعد ألمانيا للرحيل لمواجهة إستونيا يوم 13 من شهر أكتوبر الجاري، وقبلها تستقبل ألمانيا على ملعب سيجنال إيدونا بارك يوم 9 أكتوبر الجاري، منتخب الأرجنتين في مباراة ودية مرتقبة، وشهدت قائمة المنتخب الألماني الظهور الأول لنديم أميري لاعب وسط ميدان باير ليفركوزن، كما ضمت رباعي بايرن ميونيخ "سيرجي جنابري، جوشوا كيميتش، نيكلاس سولي، مانويل نوير".
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تركي-آل-الشيخ

تركي آل الشيخ يدعو منتخب مصر لخوض مباراة عالمية

دعا المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، لإقامة مباراة ودية للمنتخب الوطني مع واحد من منتخبي الأرجنتين أو البرازيل، على أن تقام المباراة في مدينة الرياض بالسعودية، ويسعى اتحاد الكرة المصري لتوفير مباريات ودية للمنتخب المصري استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2022 بقطر وتصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون. ونشر آل الشيخ على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أدعو منتخب مصر الشقيق في موسم الرياض للعب مباراة ودية نرتبها مع المنتخب الأرجنتيني أو البرازيلي بنجومه".
فوز-اسبانيا-بكأس العالم-لكرة-السلة‎ (1)

إسبانيا بطلا لمونديال السلة للمرة الثانية في تاريخها

توج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم لكرة السلة، بعد فوزه على منتخب الأرجنتين بنتيجة (95- 75)، في المباراة النهائية للبطولة التي استضافتها الصين خلال الفترة من 31 أغسطس الماضي وحتى 15 سبتمبر الحالي، واستكمل المنتخب الإسباني مسيرته الناجحة في البطولة بالفوز الثامن على التوالي، وأسقط المنتخب الأرجنتيني في النهائي ليتوج باللقب العالمي للمرة الثانية عن جدارة، بعد انتظار 13 عامًا، وكان المنتخب الإسباني توج بلقبه الوحيد السابق في النسخة التي استضافتها اليابان عام 2006 قبل أن يتوج اليوم بلقبه الثاني أيضا على أرض آسيوية.
ايهاب-جلال

كواليس جديدة في مفاوضات إيهاب جلال لتدريب المنتخب

كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم أن هناك اتفاقا بين مسؤولي اللجنة الخماسية بالجبلاية، في حالة التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري الذي تمت إقالته عقب توديع مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، سيتم تركه لفترة مع فريق المصري، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إن الاتفاق بين مسؤولي اللجنة الخماسية يرجع إلى منح المصري فرصة لتعيين مدرب بديل بعد رحيل إيهاب جلال حال إتمام التعاقد معه لقيادة المنتخب الأول لكرة القدم.
ناشئات مصر لكرة الطائرة‎

ناشئات الكرة الطائرة تهزمن بلغاريا في المونديال

فاز منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئات تحت 18 سنة بقيادة مديره الفني البرازيلي ماركو أنطونيو، على نظيره البلغاري بنتيجة 3-1 في إطار لقاءات تحديد المراكز من التاسع إلى الثاني عشر في بطولة العالم التي تستضيفها مصر، ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع تركيا غدًا لتحديد المراكز من التاسع إلى العاشر. وخسر منتخب مصر من أمريكا بنتيجة 3-0 في دور الـ16 الثلاثاء الماضي، بعدما نجح في الفوز على منتخبي بورتريكو والكاميرون 3-1، بينما تلقى الخسارة من الصين والبرازيل في دور المجموعات.
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