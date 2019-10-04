«الري»: 68 مليون جنيه قيمة تنفيذ جسور لمواجهة السيول

تحرير:أ.ش.أ ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٦ م

وزير الري

أكد تقرير تلقاه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري حول ما تم إنجازه بقطاع التوسع الأفقي والمشروعات، أنه تم تنفيذ أعمال بقيمة 68 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، والتي تضمنت أعمال الحماية من مخاطر السيول، وإنشاء كباري وحماية جسور الترع وأعمال الطرق، وكذلك تأهيل المجاري المائية وأعمال تغطيات.

وتناول التقرير قيام الوزارة ممثلة في قطاع التوسع الأفقي والمشروعات بتنفيذ أعمال حماية من أخطار السيول بقيمة 47.300 مليون جنيه شملت عمليات (وادى عبادى 2 أ - وادى عبادى 2 ج - نجع العرب الهيشة بمركز نجع حمادي - عملية حماية وصلة النوايا بقرية الوادي شرق ترعة الصف بالجيزة – عملية حماية قرية العصيات من أخطار