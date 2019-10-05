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دراسة: تناول الحامل مضادات الاكتئاب قد يعرضها للسكر

أشارت الدراسة إلى أن امرأة من بين 10 نساء أصيبت بسكري الحمل، ما يعرض الجنين لخطر زيادة الوزن، بالإضافة إلى المخاطر التي تتعرض لها الحامل وقت المخاض
تحرير:فيروز ياسر ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
مضادات الاكتئاب في الحمل
مضادات الاكتئاب في الحمل
يركز الأطباء على ما يحدث للحامل خلال فترتها الصعبة، خاصة أن هناك بعض الأعراض والمشكلات الصحية التي تظهر في الحمل، كالاكتئاب، وبناءً على ذلك كشف الأطباء عن تأثير مضادات الاكتئاب فى زيادة خطر الإصابة بسكري الحمل. وكان الهدف من الربط بين مضادات الاكتئاب وسكري الحمل هو مساعدة النساء على تحديد الأفضل لصحتهن، حيث كشفت دراسة في مجلة BMJ Open عن أن النساء الحاملات اللاتي يأخذن أشكالا من مضادات الاكتئاب كانت لديهن مخاطر أعلى بنسبة تتراوح بين 15 و52% للإصابة بسكري الحمل، وفقا لما ذكره موقع Health line.
أشارت الدراسة إلى أن امرأة من بين 10 نساء أصيبت بسكري الحمل، ما يعرض الجنين لخطر زيادة الوزن، بالإضافة إلى المخاطر التي تتعرض لها الحامل وقت المخاض، فالأطفال الذين يعاني أمهاتهم من سكري الحمل قد يكونون أكثر عرضة للسمنة أو السكري، وقد تكون أمهاتهم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 أو أمراض القلب
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طفل-مصاب-بمتلازمة-داون

تُكتشف قبل الولادة.. اعرف أكثر عن متلازمة داون

لا بد أن كل شخص قابل مصابا بمتلازمة داون سواء في الشارع أو لدى أقاربه مولودا بهذه الحالة، في أول مرة له قد يندهش منه كثيرا نتيجة تصرفاته العفوية ورقة قلبه، وملامحه المختلفة، ولأن أكتوبر شهر التوعية بمتلازمة داون، فيجب معرفة المزيد من المعلومات عن تلك الحالة وفقا لما ذكره موقع Medical News Today. متلازمة داون هي حالة كروموسومية تحدث عند وجود نسخة إضافية من كروموسوم 21، حيث يمكن أن تؤثر فى قدرة الشخص المعرفية ونموه البدني، وتسبب مشكلات نمو خفيفة إلى معتدلة، وتشكل خطورة أكبر من بعض المشكلات الصحية.
الارق

«تجنب السوائل».. كيف توقف التبول المتكرر ليلا؟

في كثير من الأحيان تستيقظ كثيرا في الليل من أجل دخول الحمام، وتلك الرحلات المتكررة للحمام ليست ضارة في أغلب الأحيان لكنها قد تعكس أيضا مشكلة صحة لا تدرى بها. يدل الدخول المتكرر للحمام ليلا إلى اضطراب البول، فهي حالة تجعلك بحاجة إلى الخروج من السرير للتبول مرتين أو أكثر في ليلة واحدة. ولأن الدخول المتكرر للحمام في منتصف الليل قد يكون لديه أسباب صحية أو عادية، فمن المهم معرفة بعض الطرق التي تساعد في إيقافك عن الرحلات المتكررة إلى الحمام في الليل، وفقا لما ذكره موقع NAFC Certifications .
أسباب-آلام-الوركين

سيطر على ألمك المزمن.. خطوات تجعل حياتك أفضل

هناك الكثير من الآلام المزمنة التي نحاول التعايش معها، سواء كانت بسبب صداع نصفي أو الألم الوركي المستمر، وآلام الركبة والورك العرضية، والتهاب المفاصل، فالألم المزمن يتحدد عندما يستمر لأكثر من 3 أشهر، وغالبًا في أكثر من جزء واحد من الجسم. ويستغرق تعلم طريقة جديدة لإدارة الألم، في المتوسط، بضعة أشهر؛ وذلك لأن علاج الألم المزمن لا يشبه العديد من الحالات الأخرى، وتوقُّع حل سريع يؤدي فقط إلى اليأس والإحباط؛ لذا كن صبورا وخذ وقتك بنهج جديد، واتبع هذه الخطوات لتغيير حياتك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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الحمل-والسرطان

دراسة: الحمل عن طريق التلقيح الصناعي يعرضك للسكري

يعد الحمل عن طريق التلقيح الصناعي بديلا للحمل الطبيعي، لكن الأبحاث الحديثة تكشف أن الأمهات الحوامل عن طريق التلقيح الصناعي قد يكنّ أكثر عرضة للإصابة بسكري الحمل بنسبة 50% مقارنة بالنساء اللاتي يحملن بشكل طبيعي. وأوضح العلماء أنه حتى الآن ليس هناك سبب واضح لوجود هذا الخطر، ولكن قد يكون ذلك بسبب الحالات الطبية التي تسببت في صعوبة الحمل في المقام الأول، كما يمكن أن يكون السبب في ذلك زيادة الهرمونات المستخدمة في علاج الخصوبة لتعزيز نجاح الحمل. وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
تساقط-الشعر

لماذا تساقط الشعر قد يكون علامة تحذيرية لك؟

فقدان الشعر أمر سيئ بالنسبة للعديد من الفتيات فالشعر تاج الرأس، وفي الوقت الذي تذهبين فيه للاستحمام، فتجدين الكثير من الشعر على الأرض أو عند تمشيطه تجدين كتلا بداخل المشط، وبالتالي تصابين بالحزن. الأمر العادي لأي امرأة فقدان ما يعادل 50- 100 شعرة في المتوسط، ولكن عندما يزيد الأمر عن الحد يصبح هناك مشكلة، حيث يمكن أن يؤثر تساقط الشعر على فروة رأسك أو جسمك بالكامل، كما يمكن أن يكون نتيجة الوراثة، والتغيرات الهرمونية، والحالات الطبية أو الأدوية، لذا تعرفي على السبب الرئيس وفقا لما ذكره موقع DailyHealthPost.
فواكهة-للكيتو

تناول هذه الفاكهة الحارقة للدهون.. الكمثرى تشبعك

عندما يتعلق الأمر بخسارة الوزن، فإن ما تأكله مهم للغاية مثل ما تتوقف عن تناوله، وعلى الرغم من أن الفاكهة تحتوي على الكثير من السكريات، فهناك أنواع مختلفة منها تساعد في الحرق كما تمنعك من الإفراط في تناول الحلويات. وجدت الأبحاث الأكاديمية أن تناول الفاكهة يرتبط إيجابيا بفقدان الوزن، حيث تحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية وفي نفس الوقت مليئة بالمغذيات التي تساعد على الشبع لأطول فترة ممكنة، ولأن هناك فاكهة معينة لديها القدرة على حرق الدهون بكل كفاءة، فعليك معرفتها وفقا لما ذكره موقع Food World Blog.
تأثير-القهوة-على المرأة-الحامل

تعرضك للإجهاد خلال الحمل يصيب طفلك باضطرابات الشخصية

تعاني الحامل الكثير من المشكلات الصحية والنفسية الناتجة عن التقلبات الهرمونية، كما تشير الأبحاث إلى أن النساء اللاتي يتعرضن للإجهاد أثناء الحمل أكثر عرضة لإنجاب أطفال يعانون من اضطراب الشخصية. فالأطفال الذين تعاني أمهاتهم من ضغوط شديدة أثناء الحمل معرضون لخطر الإصابة بالمشكلة السلوكية لـ10 أضعاف في سن الـ30 أكثر من الآخرين، وتلك اللاتي يعانين من الإجهاد المعتدل يتعرض أطفالهن لخطر الاضطرابات 4 أضعاف. يعد هذا البحث الذي نشر في المجلة البريطانية للطب النفسي، أول ما يقدم دليلا على وجود علاقة بين الإجهاد قبل الولادة واضطرابات الشخصية.
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