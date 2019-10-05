دراسة: تناول الحامل مضادات الاكتئاب قد يعرضها للسكر

أشارت الدراسة إلى أن امرأة من بين 10 نساء أصيبت بسكري الحمل، ما يعرض الجنين لخطر زيادة الوزن، بالإضافة إلى المخاطر التي تتعرض لها الحامل وقت المخاض
يركز الأطباء على ما يحدث للحامل خلال فترتها الصعبة، خاصة أن هناك بعض الأعراض والمشكلات الصحية التي تظهر في الحمل، كالاكتئاب، وبناءً على ذلك كشف الأطباء عن تأثير مضادات الاكتئاب فى زيادة خطر الإصابة بسكري الحمل.
وكان الهدف من الربط بين مضادات الاكتئاب وسكري الحمل هو مساعدة النساء على تحديد الأفضل لصحتهن، حيث كشفت دراسة في مجلة BMJ Open عن أن النساء الحاملات اللاتي يأخذن أشكالا من مضادات الاكتئاب كانت لديهن مخاطر أعلى بنسبة تتراوح بين 15 و52% للإصابة بسكري الحمل، وفقا لما ذكره موقع Health line.
أشارت الدراسة إلى أن امرأة من بين 10 نساء أصيبت بسكري الحمل، ما يعرض الجنين لخطر زيادة الوزن، بالإضافة إلى المخاطر التي تتعرض لها الحامل وقت المخاض، فالأطفال الذين يعاني أمهاتهم من سكري الحمل قد يكونون أكثر عرضة للسمنة أو السكري، وقد تكون أمهاتهم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 أو أمراض القلب
أشارت الدراسة إلى أن امرأة من بين 10 نساء أصيبت بسكري الحمل، ما يعرض الجنين لخطر زيادة الوزن، بالإضافة إلى المخاطر التي تتعرض لها الحامل وقت المخاض، فالأطفال الذين يعاني أمهاتهم من سكري الحمل قد يكونون أكثر عرضة للسمنة أو السكري، وقد تكون أمهاتهم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 أو أمراض القلب والأوعية الدموية.
على الرغم من أن تناول مضادات الاكتئاب خلال الحمل يرتبط بخطر الإصابة بسكري الحمل، يحذر الأطباء النساء من التوقف المفاجئ عن تلك الأدوية.
العلاقة بين سكري الحمل ومضادات الاكتئاب
خلال الدراسة التي قامت على النساء، استخدمت الآلاف منهن مضادات الاكتئاب في بداية الحمل وعندما تم تشخيص الإصابة بسكري الحمل، كانت النساء اللاتي تناولن مثبطات استرداد السيروتونين والنورابينفرين أكثر عرضة لسكري الحمل بنسبة 27%، والنساء اللاتي استخدمن أميتربتيلين كانت لديهن مخاطر مرتفعة بنسبة 52%، ويزيد الخطر كلما طالت فترة تناول الأدوية، لكن عند الاستخدام القصير كانت نسبة خطر الإصابة تصل إلى 15%.
وقال الدكتور أنيك بيرارد، الأستاذ بجامعة مونتريال، الذي درس استخدام الأدوية في أثناء الحمل: "هذه التقديرات المتزايدة بحاجة إلى وضعها في الاعتبار، حيث يتراوح معدل انتشار الإصابة بسكري الحمل بين 7 و9%، وعلى الرغم من أن الزيادات صغيرة، فإنها أعلى من المتوقع".
كيف تضعف مضادات الاكتئاب الأيض؟
مضادات الاكتئاب التي تؤثر فى مستويات السيروتوني لها أيضًا تأثير فى أيض الجلوكوز، وزيادة الوزن أحد الآثار الجانبية لمضادات الاكتئاب، ما يعرض الحوامل لخطر الإصابة بمرض السكري.
وتضيف جودي كاتون، أستاذ مساعد في كلية الصحة العامة بجامعة واشنطن، أن البيانات تشير إلى التغييرات في مستقبلات مستهدفة بمضادات الاكتئاب، يمكن أن تؤدي إلى مقاومة الأنسولين، ما يؤدي إلى زيادة الوزن، كما قالت إن هناك دليلا على أن الاكتئاب بحد ذاته يمكن أن يؤثر سلبًا فى مسارات الأيض.
رعاية النساء الحوامل من أجل تجنب الخطر
حذر الباحثون من أن النساء المصابات بالاكتئاب الحاد أو اللاتي يخططن للحمل بحاجة إلى تقييم إيجابيات وسلبيات تناول مضادات الاكتئاب، حيث يمكن لمخاطر الاكتئاب أن تفوق مخاطر الإصابة بسكري الحمل، وهذا هو السبب في أن الرعاية الفردية هي الأفضل.
وقال الباحثون: "الاكتئاب منتشر قبل الحمل وفي أثنائه، والاكتئاب غير المعالج يمكن أن يؤدي إلى الانتكاسة في أثناء الحمل وبعد الولادة مباشرة"، كما أشارت "كاتون" إلى أن الاكتئاب غير المعالج في أثناء الحمل والولادة يمكن أن تكون له آثار سلبية فى الأمهات والرضع والأسرة.
ويمكن للنساء المصابات بالاكتئاب الخفيف أو المعتدل استخدام العلاج النفسي دون تناول أدوية مضادة للاكتئاب، وقالت "كاتون": "هناك العديد من النساء الحوامل المصابات بالاكتئاب الشديد أو القلق، ولا يمكن تركهن بدون علاج، أما النساء اللاتي يخططن للحمل، فعليهن التحدث إلى الطبيب حول مخاطر وفوائد علاج الاكتئاب بمضادات الاكتئاب في أثناء الحمل".
واختتمت حديثها: "إذا كانت المرأة حاملا وتتناول مضادات الاكتئاب، فلا ينبغي لها أن تقرر بنفسها التوقف عن تناولها، لكن يجب أن تجري مناقشة مع الطبيب لتقييم حالتها".