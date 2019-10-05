دراسة: تناول الحامل مضادات الاكتئاب قد يعرضها للسكر

أشارت الدراسة إلى أن امرأة من بين 10 نساء أصيبت بسكري الحمل، ما يعرض الجنين لخطر زيادة الوزن، بالإضافة إلى المخاطر التي تتعرض لها الحامل وقت المخاض

تحرير:فيروز ياسر ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

مضادات الاكتئاب في الحمل

يركز الأطباء على ما يحدث للحامل خلال فترتها الصعبة، خاصة أن هناك بعض الأعراض والمشكلات الصحية التي تظهر في الحمل، كالاكتئاب، وبناءً على ذلك كشف الأطباء عن تأثير مضادات الاكتئاب فى زيادة خطر الإصابة بسكري الحمل. وكان الهدف من الربط بين مضادات الاكتئاب وسكري الحمل هو مساعدة النساء على تحديد الأفضل لصحتهن، حيث كشفت دراسة في مجلة BMJ Open عن أن النساء الحاملات اللاتي يأخذن أشكالا من مضادات الاكتئاب كانت لديهن مخاطر أعلى بنسبة تتراوح بين 15 و52% للإصابة بسكري الحمل، وفقا لما ذكره موقع Health line.

أشارت الدراسة إلى أن امرأة من بين 10 نساء أصيبت بسكري الحمل، ما يعرض الجنين لخطر زيادة الوزن، بالإضافة إلى المخاطر التي تتعرض لها الحامل وقت المخاض، فالأطفال الذين يعاني أمهاتهم من سكري الحمل قد يكونون أكثر عرضة للسمنة أو السكري، وقد تكون أمهاتهم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 أو أمراض القلب