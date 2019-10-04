الجزار: طرح 19787 وحدة بالإعلان الـ12 للإسكان الاجتماعي

الإسكان: مجلس الإدارة وافق على الشروع في تنفيذ مشروع الإسكان بمحافظة دمياط بما يتضمنه من وحدات استثمارية وتجارية تحقيقاً لعائد يتم استخدامه لتخفيض تكلفة تنفيذ الوحدات

تحرير:أ.ش.أ ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٨ م

عاصم الجزار

أعلن وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على طرح الإعلان الثاني عشر من الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بوجه بحري ومدن القناة، بإجمالي 19787 وحدة سكنية، وبذات شروط الإعلان العاشر، على أن يتم العرض على مجلس الوزراء للموافقة. وقالت الرئيس التنفيذي للصندوق مي عبدالحميد، "تمت الموافقة على الشروع في تنفيذ الوحدات السكنية بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، بما تتضمنه من تنفيذ وحدات استثمارية بعد الإعلان عنها؛ تحقيقاً لعائد يتم استخدامه لتخفيض تكلفة تنفيذ 13448 وحدة إسكان اجتماعي، مما يمثل اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة لتنفيذ المشروع "اجتماعي – استثماري" بصورة عاجلة".

كما تمت الموافقة على طرح إعلان بيع الوحدات السكنية الاستثمارية المستهدف تنفيذها بمدينة بورفؤاد شرق كلية التربية الرياضية بمحافظة بورسعيد، وعددها 1320 وحدة بمساحات متنوعة من 110 : 116 م2 ضمن مشروع تنفيذ 9672 وحدة سكنية، وكذا 1820 وحدة سكنية استثمارية بمساحات متنوعة من 110 : 116 م2، ضمن مشروع تنفيذ 5700